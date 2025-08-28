La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La FICCmoteca de verano en Cartagena. Ayto. Cartagena

Más de 3.000 personas disfrutan de la FICCmoteca de verano en Cartagena

La quinta edición de la iniciativa ha batido récord de asistencia de público desde su creación en 2020

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:30

Más de 3.000 personas han disfrutado este mes de agosto del ciclo de la FICCmoteca de verano, organizado por Cultura del Ayuntamiento y el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC). Esta quinta edición de la iniciativa ha sido la de mayor afluencia de público desde su puesta en marcha en el año 2020.

Cada martes, vecinos y visitantes han podido asistir, de manera gratuita, a la proyección de un clásico cinematográfico en pantalla grande desde el auditorio Paco Martín del Parque Torres. La programación de esta quinta edición incluyó una cuidada selección de películas de los 70, 80 y 90 que ha tenido como protagonistas a algunos de los superhéroes más carismáticos, como Batman o Terminator; Mary Poppins, la inolvidable institutriz de nuestra infancia; así como la historia de superación y amistad de El Rey León.

Gracias a estos títulos, el ciclo recupera el espíritu de los cines de verano en familia y ofrece la posibilidad de que los más pequeños de la casa puedan ver por primera vez en pantalla grande películas que ya no se proyectan en salas. De esta manera, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el FICC, que ya están trabajando en la programación de una nueva edición, apuesta por dar a conocer grandes títulos a las nuevas generaciones o redescubrir películas de otras décadas al público más adulto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  2. 2 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  3. 3 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  4. 4

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  5. 5 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  6. 6 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  7. 7

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  8. 8 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  9. 9

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  10. 10 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de 3.000 personas disfrutan de la FICCmoteca de verano en Cartagena

Más de 3.000 personas disfrutan de la FICCmoteca de verano en Cartagena