Más de 3.000 personas disfrutan de la FICCmoteca de verano en Cartagena La quinta edición de la iniciativa ha batido récord de asistencia de público desde su creación en 2020

Más de 3.000 personas han disfrutado este mes de agosto del ciclo de la FICCmoteca de verano, organizado por Cultura del Ayuntamiento y el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC). Esta quinta edición de la iniciativa ha sido la de mayor afluencia de público desde su puesta en marcha en el año 2020.

Cada martes, vecinos y visitantes han podido asistir, de manera gratuita, a la proyección de un clásico cinematográfico en pantalla grande desde el auditorio Paco Martín del Parque Torres. La programación de esta quinta edición incluyó una cuidada selección de películas de los 70, 80 y 90 que ha tenido como protagonistas a algunos de los superhéroes más carismáticos, como Batman o Terminator; Mary Poppins, la inolvidable institutriz de nuestra infancia; así como la historia de superación y amistad de El Rey León.

Gracias a estos títulos, el ciclo recupera el espíritu de los cines de verano en familia y ofrece la posibilidad de que los más pequeños de la casa puedan ver por primera vez en pantalla grande películas que ya no se proyectan en salas. De esta manera, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el FICC, que ya están trabajando en la programación de una nueva edición, apuesta por dar a conocer grandes títulos a las nuevas generaciones o redescubrir películas de otras décadas al público más adulto.

