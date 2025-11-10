Cincuenta años de exclusividad y 'savoir faire': la historia de Patek Philippe y Quera

En 1975, los primeros relojes de Patek Philippe llegaron al escaparate de Quera en la calle Argenteria de Girona. Era el inicio de una relación que este 2025 cumple medio siglo.



La cuarta generación de la familia Quera, con Pere Quera Güell al frente, preparaba el relevo hacia la quinta. Pere Quera Serras asumía una responsabilidad que iba más allá de continuar un negocio familiar: quería elevar el listón, buscar la excelencia en producto y servicio. La incorporación de Patek Philippe encajaba perfectamente en esa visión.

La familia Quera, 5ª y 6ª generación.

Mucho más que una relación comercial

Lo que empezó como una relación comercial se convirtió pronto en un vínculo sumamente especial. Dos casas familiares, cada una con su historia y sus principios, descubrieron que compartían una manera de entender el lujo como herencia, artesanía y compromiso con lo atemporal.



Aquella sintonía explica que Quera fuese uno de los primeros distribuidores en España en crear un espacio privado dedicado en exclusiva a Patek Philippe. No se trataba de un simple rincón en la tienda. La familia Stern, propietaria de la manufactura ginebrina, supervisó personalmente el diseño, asegurándose de que cada detalle reflejara los valores de la marca. De este modo, la venta de una pieza de Patek Philippe en Quera representaría mucho más que la adquisición de un reloj, convirtiéndose en una experiencia única.



''Esta colaboración se ha basado siempre en el respeto mutuo, la admiración por el trabajo de alta calidad y la convicción de que la tradición y la excelencia son una filosofía de vida y no simplemente una tendencia'', afirman desde Quera.

Un espacio en constante evolución

Ese espacio ha ido creciendo con los años. La última gran reforma, en 2023, convirtió el espacio dedicado a la marca en un gran córner de más de 100 metros cuadrados y tres zonas independientes y aisladas donde se respira la esencia de la alta relojería: discreción, elegancia y savoir-faire.

El compromiso y el buen entendimiento entre Patek Philippe y Quera han sido tan altos que incluso han sobrepasado sus fronteras iniciales. En 2017, Patek Philippe confió en Quera para abrir un segundo punto de venta en Alicante.



A base de profesionalidad, autoexigencia y servicio, la implantación ha dado sus frutos. Tanto es así que la boutique de Quera en Alicante, cambió su ubicación para poder ofrecer a Patek Philippe un espacio de casi 80 metros cuadrados.

Ambas empresas, de carácter familiar y con profundas raíces, han resistido el paso de las generaciones sin perder su esencia. Patek Philippe y Quera entienden el tiempo de la misma forma, como un legado que se transmite.



Pero este aniversario es también un reconocimiento. A los clientes que han vuelto generación tras generación. A los equipos que mantienen viva la exigencia de ambas casas. Y a la familia Stern, que ha sabido preservar el espíritu de Patek Philippe en un mundo que cambia cada vez más rápido.



Cincuenta años después, esta alianza reafirma su voluntad de seguir apostando por lo extraordinario y de ofrecer piezas que no solo marcan el tiempo, sino que lo trascienden, como la relación entre Patek Philippe y Quera.