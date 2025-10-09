Una nueva generación de SUV para vivir a lo grande

Amplitud y confort interior

Pero es sobre todo en el interior del vehículo donde se aplica la filosofía del “Vive a lo grande” que Citroën ha incorporado en sus diseños. Si algo brilla en el habitáculo del C5 Aircross, es su generoso espacio y su confort a la última. Su innovadora arquitectura interior ha dado la máxima prioridad a la comodidad en todas las plazas y al aprovechamiento de los volúmenes, como demuestran su distancia entre ejes de 2,78 m y sus 650 litros de maletero, que además tiene casi infinitas posibilidades de modularidad. Pensando en la comodidad del conductor y de los pasajeros a bordo, las plazas traseras ofrecen 51 mm más de espacio para las rodillas y 68 mm adicionales para la cabeza respecto al modelo anterior.



El habitáculo interior incorpora además el concepto C-Zen Lounge, desarrollado por los diseñadores de Citroën para que ir en coche sea una experiencia similar a estar en el salón de casa. A ello contribuyen los asientos Advanced Comfort, con espuma de alta densidad y refuerzos laterales adaptables que garantizan un soporto ergonómico; y la suspensión Citroën Advanced Comfort, dotada de unos topes hidráulicos progresivos que filtran imperfecciones de la carretera y aseguran un rodaje ligero y sin sobresaltos.



En el apartado tecnológico, el Nuevo Citroën C5 Aircross incorpora un head-up display extendido y proyectado. El objetivo de esta tecnología es permitirle al conductor tener acceso a información clave sin necesidad de desviar la vista de la carretera. También incluye una innovadora waterfall screen de 13 pulgadas, que integra todas las funciones del vehículo en una pantalla vertical intuitiva, fácil de utilizar y de diseño vanguardista. En ella se integran funciones multimedia, navegación conectada y controles de climatización.



Pero nada de eso sería suficiente si no incluyese además una completa panoplia de tecnologías para la seguridad. En este capítulo de apoyo a la conducción, el nuevo C5 Aircross incorpora el pack Drive Assist 2.0 con conducción autónoma de Nivel 2, asistente de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado, detección de ángulo muerto de largo alcance, VisioPark 360° y faros Matrix LED. Porque nada tan importante para Citroën como garantizar que el conductor y los pasajeros llegan sanos y salvos a su destino.

Variedad de motorizaciones

En lo que se refiere a las motorizaciones, el Nuevo Citroën C5 Aircross destaca en su segmento por la alta variedad de tecnologías. En la gama de lanzamiento, se puede elegir entre una versión Hybrid de 145 CV y cambio automático, o una novedosa alternativa eléctrica, el Citroën ë-C5 Aircross Autonomy Comfort, con 210 CV de potencia y hasta 520 Km de autonomía en ciclo combinado.



Desde el 1 de septiembre ya está disponible para pedidos el C5 Aircross Plug-in Hybrid de 195 CV, con 96 Km de autonomía eléctrica y 850 Km de autonomía combinada; así como de una versión eléctrica Extended Range con 230 CV capaz de recorrer hasta 680 kilómetros sin necesidad de recargar su batería. Esta sí llegará a comienzos de 2026.



Con esta variedad de opciones, Citroën pretende asegurar prestaciones eficientes a todos sus clientes al tiempo que facilita la descarbonización y la transición hacia una movilidad limpia. En cuanto a los precios, parten de los 27.690 euros para el Hybrid; los 37.590 para el C5 Aircross Plug-In Hybrid en acabado PLUS y los 37.490 para la versión 100% eléctrica del SUV.



Una nueva generación de SUV eficientes y sostenibles está llamada a hacerse con el control del mercado automovilístico europeo. No es solo por sus cualidades técnicas, sino por el cuidadoso diseño interior que prioriza la comodidad, por un habitáculo espacioso y una estética moderna y elegante que colma las aspiraciones del conductor de 2025.