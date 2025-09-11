Tecnología y espacio a bordo de un SUV eléctrico pensado para las familias

Con el lanzamiento del nuevo Peugeot E-5008, la firma del león se posiciona estratégicamente en un mercado en auge como es el de los SUV. La firma automovilística lanza al mercado un vehículo que combina espacio, tecnología avanzada y una apuesta decidida por la electrificación con el objetivo de convertirse en referente de esta categoría. Este SUV de siete plazas, basado en la innovadora plataforma STLA Medium de Stellantis, ofrece una alta autonomía eléctrica y un nuevo concepto de confort y versatilidad.



A primera vista, el Peugeot E-5008 destaca por un diseño robusto y elegante, que combina la estética moderna de un SUV con el refinamiento de un vehículo de segmento superior. Su longitud total es de 4,79 metros, y la distancia entre ejes de 2,90 metros. Estas medidas hacen del coche un modelo ideal para aprovechar al máximo el espacio, dando lugar a un amplio habitáculo interior. Incluso los pasajeros de la tercera fila disfrutan de un asiento espacioso, algo poco común en esta clase de vehículos.



Otro de los puntos fuertes en materia de espacio es el maletero, que cuenta con una capacidad de 748 litros VDA en configuración de cinco asientos, que puede ampliarse hasta 1.815 litros al abatir las filas traseras. Además, un compartimento adicional de 80 litros bajo los asientos de la tercera fila y la cubierta del maletero detrás de la segunda fila contribuyen a maximizar la capacidad de almacenamiento.



Más allá de la funcionalidad y la amplitud, el diseño interior del E-5008 cuida también la estética y la dotación tecnológica. El sistema Peugeot i-Cockpit panorámico, con una pantalla curva de 21 pulgadas, ofrece una experiencia de conducción inmersiva y tecnológicamente avanzada para facilitarle la tarea al conductor. A eso se le suma la iluminación ambiental LED personalizable en ocho colores y las molduras de aluminio auténtico en el salpicadero, que realzan esa sensación de calidad y sofisticación a bordo que es marca de la casa.

Conducción eficiente

Pero vayamos a lo realmente importante. El aspecto en el que el E-5008 marca un hito en el segmento de los SUV es su oferta de una gama completamente electrificada, con opciones 100% eléctricas, híbridas enchufables y mild-hybrid. La versión estrella del catálogo es el E-5008 Long Range, equipado con un motor eléctrico de 230 CV y una batería de 96,9 kWh, que alcanza una autonomía récord de 668 km. De este modo, se convierte en uno de los SUV eléctricos con mayor alcance del mercado. A ello se le suma la versión de 210 CV con sus 502 kilómetros de autonomía. También está disponible una versión DUAL MOTOR de 360 CV y hasta 467 kilómetros de autonomía.



La eficiencia del motor del E-5008 se ve reforzada por diseño aerodinámico concebido para para optimizar las prestaciones del vehículo. Otra de las ventajas estriba en su sistema de carga rápida: este Peugeot E-5008 es capaz de puede recuperar 100 km de autonomía en solo 10 minutos y pasar del 20% al 80% de batería en apenas media hora.



La marca ofrece también una versión híbrida enchufable de 195 CV, con una batería de 21 kWh que proporciona hasta 82 km de autonomía eléctrica en ciclo mixto y hasta 96 km en entornos urbanos. Por su parte, la versión Hybrid de 145 CV con batería de 48 V permite circular en modo eléctrico durante más del 50% de los trayectos urbanos, gracias a la recarga automática durante las deceleraciones. Estas opciones aseguran una transición fluida hacia la movilidad eléctrica, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias.