Catedral de Murcia

Murcia

En Murcia se pueden reservar las siguientes rutas: ‘Madinat Mursiya y la paz de Tudmir’ (en este recorrido descubriremos el origen de la ciudad de Murcia, fundada y fortificada bajo el mandato de Abderramán II. Los grandes lienzos de muralla medieval nos llevarán al barrio de Santa Eulalia al interior del Centro de Visitantes Muralla de Santa Eulalia); ‘Esencia de Murcia’(ruta que parte de la Catedral, recorre el Ayuntamiento neoclásico y la Murcia barroca, las estrechas calles de planta morisca, el Casino y el centro conventual); ‘1200 años de historia, 1200 historias que contar’ (ruta que permite conectarte con la rica historia de Murcia y contemplar la confluencia de culturas que han dado forma a esta maravillosa ciudad, desde el Monasterio de las Claras hasta la Iglesia de San Juan de Dios); y ‘Murcia, color y sabor’ (recorrido que parte desde la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se detiene en la plaza de las Agustinas, plaza de Santo Domingo, Trapería, plaza de la Cruz, plaza de las Flores, Santa Catalina y la Catedral).

Teatro Romano de Cartagena

Cartagena

También es posible disfrutar del programa de rutas guiadas en Cartagena con las siguientes visitas: ‘Cartagena, puerto del Mediterráneo’ (ruta para descubrir las riquezas de un puerto por el que entraron numerosas civilizaciones y que fue nombrada Capital Marítima del Mediterráneo en el siglo XVIII. La ruta propone un acercamiento al Museo Naval y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que alberga el tesoro del Galeón Nuestra Señora de las Mercedes); ‘Cartagena, una de romanos’ (ruta para descubrir los vestigios de la cultura romana en la ciudad en un recorrido que incluye la visita al Centro de Interpretación de la Muralla Púnica y el impresionante Teatro Romano, uno de los más importantes de nuestro país y muestra única de restauración, merecedora de grandes premios); ‘Cartagena modernista’ (ruta para descubrir la riqueza patrimonial modernista con paradas obligadas en el Palacio Consistorial, la Casa Cervantes, el Casino, el Gran Hotel o la Casa Maestre).

Colegiata de San Patricio en Lorca

Lorca

En Lorca destaca la visita guiada ‘¡Vive Lorca!’ (ruta para conocer la ciudad de los 100 escudos que se detiene en el Museo Arqueológico, el palacio de Guevara y el palacio de los Condes de San Julián, la iglesia de San Mateo, la plaza de España y la magnífica ex colegiata de San Patricio).

Vista aérea del Santuario de la Vera Cruz

Caravaca de la Cruz

En el caso de Caravaca de la Cruz, destaca la ruta guiada gratuita ‘Caravaca singular’, que propone un acercamiento a la gran fiesta de los Caballos del Vino, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, disfrutando del Museo de los Caballos del Vino y el Museo de la Fiesta, imprescindibles para conocer el origen, la historia y la evolución de este gran acontecimiento que tiene lugar todos los años en la ciudad santa de Caravaca de la Cruz. La visita finaliza en las Fuentes del Marqués y el centro de interpretación de la naturaleza que se levanta en el torreón templario.

Panorámica de la playa de Cocedores

ÁGUILAS

Quienes se acerquen a Águilas pueden disfrutar de dos rutas gratuitas: ‘Senderismo Águilas’ (visita al Paisaje Natural Protegido de Cuatro Calas, que forma parte de la prestigiosa Red Natura 20000, para conocer la biodiversidad de este precioso espacio natural situado entre las provincias de Murcia y Almería, con las playas de La Higuerica, la Carolina y los Cocedores); y ‘Conociendo Águilas’ (un acercamiento a la historia de Águilas con paradas en el Rincón de los Casucos, el Embarcadero y su entorno, la plaza de España, el puerto y el Castillo de San Juan).

Río Segura a su paso por Cieza

Cieza

Cieza también cuenta con dos rutuas guiadas gratuita programadas de las que se puede disfrutar hasta el próximo 11 de diciembre. La primera de ellas es ‘Cieza, historia a orillas del Segura’, que permite descubrir los orígenes más remotos de la Cieza actual, saborear ese sabor medieval todavía impregnado en el trazado de algunas calles, intrincadas y estrechas, y encontrar a su paso importantes edificios cargados de historia. La segunda ruta propuesta es ‘Tesoros arqueológicos de Cieza’. La ruta brinda la posibilidad de disfrutar del singular enclave de la Cueva de la Serreta, conjunto de arte rupestre situado en un marco natural incomparable como el Cañón de Almadenes, así como el magnífico yacimiento islámico de Siyâsa, uno de los emplazamientos más significativos del islam occidental.

Yecla

Otras dos rutas gratuitas permiten disfrutar de los secretos en este caso de Yecla. La primera es ‘Conociendo la Ruta del Vino de Yecla’ con un recorrido a través del tiempo donde descubrir esta maravillosa ciudad del altiplano de la Región y además acompañada de una visita a las instalaciones de una bodega. La segunda ruta es ‘Conociendo Yecla’ con un acercamiento a sus lugares y personajes más interesantes, a través del patrimonio, la cultura, la historia y la gastronomía.

Castillo de Jumilla

Jumilla

Jumilla, por su parte, cuenta con la visita guiada gratuita ‘Conociendo Jumilla’, que propone un recorrido por el centro de la ciudad de la mano de un guía oficial de turismo para conocer su patrimonio, monumentos y personajes más interesantes a través de la historia, la cultura, el patrimonio y la gastronomía.

Mar Menor desde San Pedro del Pinatar

San Pedro del Pinatar

San Pedro del Pinatar aboga por una ruta guiada gratuita que se centra en la relación del ser humano con un entorno natural privilegiado, en este caso a través de ‘San Pedro, paraíso salado’. Descubre el Museo Municipal, enclavado en el antiguo Palacio del Barón de Benifayó, y pasea por uno de los Parques Regionales más importantes de España, los Humedales y Salinas de San Pedro del Pinatar, que cuenta con espectaculares panorámicas y un paseo en plena naturaleza en un entorno único y donde anidan numerosas aves.

