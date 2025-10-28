Emilio Lozano, director general de Ingeniería Kerberos recibe el premio 'Innovación en la Industria de las Telecomunicaciones' de manos de Ignacio Martos, director de las Administraciones Públicas en Levante en Minsait

Ingeniería Kerberos - Premio Innovación

La gala se abrió con la entrega del premio ‘Innovación en la industria de las Telecomunicaciones’, que recibió Ingeniería Kerberos por sus aportaciones en la investigación, ciencia y la innovación y por sus proyectos de alto impacto en el sector aeroespacial y defensa. Recogería el galardón Emilio Lozano, director general de la compañía de manos de Ignacio Martes, director para Administraciones Públicas en Levante en Minsait.

Pablo Pavón, director general de Hidrógeno y María Victoria Bueno, directora de Proyectos de E-Lighthouse Network Solutions recogen el permio 'Conectividad Estratégica Regional' de manos de David Pérez, director territorial de Vodafone en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

E-Lightouse Network Solutions - Premio Conectividad Estratégica Regional

A renglón seguido se entregaría el premio ‘Conectividad Estratégica Regional’ a E-lighthouse Network Solutions, por el desarrollo de herramientas avanzadas para la planificación y optimización de redes de Telecomunicaciones. Recogería el galardón Pablo Pavón, director general de Hidrógeno de E-Lighthouse Network Solutions de manos de David Pérez, director territorial de Vodafone en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Carolina Olivares, presidenta territorial de UNICEF, recoge el premio 'Transformación Digital para Sectores Sociales o Desfavorecidos' de manos de Armando López, manager territorial de Relaciones Institucionales de MasOrange.

UNICEF ESPAÑA - Premio Transformación Digital para Sectores Sociales o Desaforecidos

Continuaría la gala con el premio a la ‘Transformación Digital para Sectores Sociales o Desfavorecidos’, que recibiría en este caso Unicef España por fomentar la promoción y desarrollo de tecnologías avanzadas para impulsar y proteger los derechos de la infancia. Carolina Olivares, presidenta de Unicef en la unidad territorial de Murcia, recogería el premio de manos de Armando López, manager territorial de Relaciones Institucionales de MasOrange.

José Javier Mármol, presidente de SAES, recoge el premio 'Liderazgo tecnológico en proyectos de defensa' de manos de Jordi Giné, director de Grandes Empresas y Administraciones Públicas de Telefónica en Territorio Este.

SAES - Premio 'Liderazgo tecnológico en proyectos de defensa'

Por último, SAES recibiría el premio ‘Liderazgo Tecnológico en Proyectos de Defensa’ por su desarrollo innovador en proyectos tecnológicos de gran impacto para la defensa nacional. José Javier Mármol, presidente de la compañía, recogería el reconocimiento de manos de Jordi Giné, director de Grandes Empresas y Administraciones Públicas de Telefónica en Territorio Este.

Benito Úbeda, Teleco del Año 2025, con la decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, Marta Balenciaga.

Benito Úbeda Miñarro - Teleco del Año 2025

Tras la cena de rigor, brindada por el dos estrellas Michelin Pablo González, llegaría el momento más esperado de la noche: la entrega del premio Teleco del Año, que recibió Benito Úbeda Miñarro, doctoró en informática (Cum Laude) en Inteligencia Artificial y Electrónica dentro del Programa de Tecnologías Avanzadas de la Información: Gestión del Conocimiento y Aplicaciones Inteligentes.

Natural de Lorca, Úbeda se graduó en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, donde ejerció como profesor durante 10 años. Más tarde, se unió a la Universidad de Murcia (UMU). Actualmente ejerce de vicedecano de Estudios de la Facultad de Informática y coordinador de las prácticas en empresas y es socio fundador de OdínS, una spin-off de la UMU que ahora está impulsando un centro de chips en la Región.

La decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Marta Balenziaga, fue la encargada de entregar el merecido reconocimiento a Benito Úbeda.

A continuación tomaría la palabra el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, que tras reconocer públicamente la labor de los premiados, hizo un sincero alegato por el sector y su aportación al crecimiento de la Región.

Además y como sorpresa de la noche, Juan Luis Pedreño, anterior decano del Coiterm, recibió la insignia de oro por sus 16 años como máximo responsable del Coiterm y de Aiterm.