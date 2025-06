Cristina Abad.

-¿Cómo ha vivido Navantia la incorporación de mujeres ingenieras en las últimas décadas?

-Navantia ha experimentado una evolución positiva en la incorporación de mujeres ingenieras, promoviendo la igualdad de oportunidades y fomentando un ambiente inclusivo. La empresa ha implementado políticas y programas para apoyar el desarrollo profesional de las mujeres en el campo de la ingeniería. Además, Navantia cuenta con un programa para promover la diversidad, no solo en términos de género, sino también en otras dimensiones como la edad, la discapacidad, el origen cultural y la orientación sexual.

Personalmente, he vivido esta integración de manera natural en todas las disciplinas: he sido desarrolladora de software, ingeniera de pruebas, responsable de proyectos y ahora soy directiva. No he notado ninguna diferencia en el aspecto laboral respecto a mis compañeros hombres; he tenido las mismas oportunidades de desarrollo profesional y he sido tratada con igualdad en todos los aspectos de mi trabajo.

-¿Qué ramas de ingenierías son las más demandadas por Navantia?

Las ramas de ingeniería más demandadas por Navantia suelen incluir ingeniería naval, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y electrónica, así como ingeniería industrial.

Además, en áreas específicas como Sistemas y Tecnologías de la Información, se buscan cada vez más perfiles de ingenieros/as expertos en desarrollo de software, programación y pruebas, ingenieros/as de telecomunicaciones y especialistas en ciberseguridad.