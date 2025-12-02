Arcabuceros en las Fiestas de la Purísima Concepción en Yecla.

Yecla y sus fiestas patronales

Yecla se visite de historia cada puente de diciembre con la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Purísima Concepción, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Las Fiestas Patronales, comienzan el 5 de diciembre con el llamado acto del Beneplácito, mientras que el día 6 se celebra una Misa de Pajes y el Beso de la Bandera de toda la soldadesca.

El Día de la Bajada, se inicia con la Alborada, en el atrio de la Basílica de la Purísima para a continuación encaminarse, disparándose siempre los arcabuces, hasta el Santuario del Castillo, desde el que proceden al traslado de la Patrona de Yecla hasta su Basílica. Ese mismo día, por la tarde, las diferentes escuadras proceden al acto de la Ofrenda de Flores. Durante estos días se repite el ritual del Paso de la Bandera y es posible disfrutar del disparo de los arcabuces. Por último, las fiestas se despiden con la Subida de la Virgen a su Santuario.

Panorámica de Caravaca de la Cruz.

Encuentro multicultural en Caravaca de la Cruz

Una visita a la ciudad de Caravaca de la Cruz deparará más de una sorpresa. Además de recorrer su casco histórico y disfrutar de su patrimonio cultural y religioso, durante el puente de diciembre se podrá disfrutar en sus calles y plazas de su XXI Mercado Medieval, un encuentro multicultural que incluye exposición de belenes, cursos y talleres, exposiciones, promoción de fiestas y tradiciones y el célebre mercadillo artesanal.

Las calles del Recinto Histórico-Artístico se engalanan con banderines, pendones y decoración medieval para acoger a más de 200 artesanos vestidos con trajes de la época. Durante cuatro días, los visitantes podrán recorrer un mercado ambientado con gran realismo, descubrir oficios tradicionales y participar en demostraciones artesanales en directo.

Cartel anunciador del Poblado Navideño de Mula.

Mula y su Poblado Navideño

Mula acoge también esos días su Poblado Navideño, un evento familiar que se celebrará del viernes 5 al lunes 8 de diciembre en la Glorieta del Paseo y que transformará este espacio en un enclave temático dedicado a la magia de la Navidad.

La programación incorpora visitas guiadas y rutas temáticas, como Visita al exterior del Castillo, Iglesias, patrimonio e historias, Mula en el siglo XIX y Mula histórica + vermú, que permitirán disfrutar del patrimonio local con degustaciones de gastronomía típica al finalizar. Para participar en estas visitas será necesaria inscripción previa a través de www.turismoregiondemurcia.es.

La Ruta Euro Velo 8 recorre la Costa Cálida.

Rutas con vistas al mar

Que el verano llegara a su fin no significa que debas dejar de acercarte al mar y disfrutar de todo cuanto la Costa Cálida puede ofrecerte incluso en estos días de diciembre. Para los amantes del senderismo, la Región de Murcia cuenta en la actualidad con 26 senderos azules, muchos de ellos con preciosas vistas al mar, como son los siguientes: Sendero Azul Tres Bahías (Águilas); Sendero de los Cocedores (Águilas); Sendero Azul del Puerto (Cartagena); Sendero de Iglesia a Iglesia desde La Azohía a Isla Plana (Cartagena); Sendero Azul Rambla del Cañar (Cartagena); Sendero Calas de Bolnuevo (Mazarrón); Sendero El Alamillo-La Alameda-Las Balsicas (Mazarrón); Sendero Sierra de las Herrerías-Coto Fortuna (Mazarrón); Variante Calas de Bolnuevo-Sierra de las Moreras (Mazarrón); Ruta entre molinos salineros (San Pedro del Pinatar); Senda de los Tarays (San Pedro del Pinatar); Sendero Azul de lo Urbano a lo Natural (San Pedro del Pinatar); o Camina 10.000 pasos La Manga-Cabo de Palos (Cartagena).

Por su parte, los amantes de la bicicleta pueden disfrutar de rutas pensadas para activarse mientras contactan con la más pura naturaleza, muchas de ellas también muy cerca del mar. El trazado de la ruta EuroVelo 8 – Ruta Mediterránea a su paso por la región te permitirá descubrir una amplia variedad de carreteras, senderos, carriles bici o puertos de montaña para disfrutar del ciclismo. Con un clima único, ideal para la temporada de primavera y otoño, en los 217 kilómetros de estas 6 etapas descubrirás diferentes entornos. Desde las vistas al mar en la zona de Águilas y Lomo Bas, la inolvidable experiencia de recorrer un sendero paralelo al mar en Bolnuevo en Mazarrón, la sensación de pedalear junto al Mar Menor, la seguridad de los carriles bici de San Javier o San Pedro del Pinatar, donde podrás contemplar sus salinas y arenales, kilómetros bordeando playas, pasar a un entorno de plena montaña subiendo el Garruchal, o adentrarse en diferentes tramos de vías verdes, rodando sin tráfico y en tranquilos senderos de tierra, entre árboles y vegetación autóctona. Son solo algunas de las muchas experiencias que descubrirás en la ruta EuroVelo 8 en la Región de Murcia. Una propuesta de 6 etapas, que pueden ser más o menos dependiendo de tu nivel.

Kite surf en aguas de Calblanque.

Deporte en contacto con la naturaleza

La Región de Murcia invita a hacer deporte con sus 300 días de sol al año y una temperatura media de 19ºC. Es un sitio que aguarda ser descubierto los 365 días, te guste el turismo urbano o el contacto con la naturaleza. Ahora, si eres de estos últimos y te gusta la adrenalina, deberías saber que las posibilidades en este entorno natural excepcional son infinitas.

A lo largo de su variada geografía, esta región cuenta con una serie de rutas de senderismo y cicloturismo perfectas para todos los niveles. Una de las más destacadas es la Vía Verde del Noroeste, una senda que sigue el antiguo trazado ferroviario que comunicaba Murcia con Caravaca de la Cruz y que ahora ha cambiado los vagones por los excursionistas que disfrutan de sus diversos paisajes.

Si eres uno de esos viajeros activos y curiosos, puedes asomarte a la experiencia de la espeleología en las Cuevas de Zaén. También practicar senderismo o cicloturismo por las diversas rutas de Sierra Espuña, desde la espesa umbría al contraste de los badlands del barranco de Gebas. O recorrer en kayak el litoral cartagenero.

El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es mucho más que un paisaje singular de colores y fauna sorprendente. Es, además, uno de esos rincones que se puede recorrer de forma activa, bien aprovechando su red de senderos o surcando su carril bici. Y todo ello sin dejar de aprender más sobre las curiosidades de este espacio que es el hogar de los flamencos.

Siente además toda la adrenalina practicando kitesurf, windsurf, piragüismo, paddle surf… ¡Las opciones son incontables! Además, el Mar Menor, con sus aguas cálidas, calmadas y poco profundas, es un destino ideal para practicar este tipo de deportes. Hazlo en la Costa Cálida y siéntete como pez en el agua.

En definitiva, la tierra murciana te invita a disfrutar de sus magníficos paisajes y sus matices, protagonizando experiencias únicas e inolvidables.

El poder gastronómico de 1001 sabores

Atún y tomate con encurtidos.

La Región de Murcia es una encrucijada de culturas y eso se nota en su cocina. Íberos, fenicios, bizantinos, cartagineses, romanos y árabes poblaron durante siglos esta zona, trajeron nuevos productos, pero también supieron sacar partido a los autóctonos, aprovechando el sol, el suelo y el agua de nuestra Región.

Además, la situación privilegiada de la Región de Murcia como pueblo costero pero con un interior rico lleno de minifundios, humedales y algún que otro bosque, otorga variedad de materias primas y, por lo tanto, también hace que la cocina murciana tenga multitud de platos típicos de lo más heterogéneo, dibujando un paisaje de sabores ampliamente delicioso.

La tradición convive con las nuevas formas de entender la cocina, en la que las recetas se reinventan y actualizan. A pesar de sus diferencias, ambas comparten una base común: la utilización de los mejores productos. La unión de ambas dibuja un paisaje de sabores ampliamente delicioso.

La oferta gastronómica es muy amplia estés en el rincón que estés de la geografía murciana. Así, podrás disfrutar de cocina de autor, cocina tradicional, de un buen tapeo, de los mejores postres y de platos para reponer las calorías suficientes como para pasar el resto del puente de diciembre.

Escapada enoturística

Niños jugando entre viñas.

¿Eres un apasionado del enoturismo? En caso afirmativo, tu visita a la Región de Murcia será un acierto seguro estos días. Conocida como El Reino de la Monastrell, la Región de Murcia posee tres denominaciones de Origen: Bullas, Jumilla y Yecla, con vinos blancos, tintos y rosados que te deleitarán con sus numerosos matices. Además, cada una de estas tres localidades cuenta con una ruta del vino certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) en las que podrás unir la tradición vinícola con la cultura y la naturaleza, visitar bodegas y asistir a catas y a cursos de enoturismo. Estos días del puente de diciembre pueden ser ideales para hacerlo.

Más información en turismoregiondemurcia.es



