El acto, que contó con la presencia del presidente regional, Fernando López Miras, algunos consejeros y los alcaldes de Cieza y Murcia, entre otros, incluyó un llamativo show con drones para deleite de todos los presentes
El Parque Comercial y de Ocio Los Olivos ya es una realidad. El pasado jueves, 11 de septiembre, tuvo lugar la inauguración oficial del complejo, que contó con un acto institucional y un gran evento abierto al público, reuniendo a autoridades, vecinos y visitantes de toda la Región de Murcia.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, y el alcalde de Cieza, Tomás Rubio Carrillo, presidieron el acto junto a consejeros, delegados y numerosos alcaldes de la comarca y de la Región.
La jornada concluyó con un espectacular drone show, único en la Región, que iluminó el cielo de Cieza recreando el logotipo y la esencia de Los Olivos en una experiencia visual inédita.
El Parque Comercial y de Ocio Los Olivos es un proyecto promovido por la empresa Certain S.L., cuyos propietarios, los hermanos Pascual García Fernández y José García Fernández, han trabajado durante más de 20 años en trámites y gestiones para hacer realidad este parque comercial.
«Este proyecto ha requerido constancia, esfuerzo y visión de futuro. Hoy es un orgullo ver cómo Los Olivos abre sus puertas para convertirse en un referente de ocio y comercio en la Región de Murcia», señalaron sus promotores.
El propio Pascual García, gerente del proyecto y copropietario de Certain, asegura que «Los Olivos nace con la vocación de convertirse en el corazón comercial y de ocio de la comarca, un espacio donde familias, jóvenes y visitantes puedan disfrutar de experiencias únicas en un entorno cómodo y cercano».
El complejo, situado estratégicamente junto a la A-30 (salida 100 desde Murcia y 99 desde Madrid), reúne más de 30 locales comerciales de primeras marcas, entre las que destacan: Mercadona; Sprinter; JYSK; Pepco; Action; McDonald’s; Tedi; BricoCentro; Marvimundo; D’Pie Calzados (Luna Calzados); Comercio Chino; Coco Regalos; Max Colchón; Salus; ITDS; o Miroko Park.
La oferta gastronómica incluye Cafetería El Olivo, Valencianísimos, La Boca Te Lía, Takos y Metoo Sushi.
Además, el parque dispone de gasolinera BP, 32 puntos de recarga para vehículos eléctricos, amplias zonas verdes y aparcamiento gratuito.
Entre diciembre y enero de 2026 está prevista la apertura de la segunda fase, que sumará nuevas incorporaciones de gran atractivo: El Hotel B&B, la tienda de mascotas Guaw, Aqua Sports Club (gimnasio número uno a nivel nacional), Muebles Lola y Kuchen Moon.
Más información:
Ubicación: Parque Comercial y de Ocio Los Olivos – Cieza (A-30, salida 100 desdeMurcia / salida 99 desde Madrid).
Apertura al público: Desde el viernes 12 de septiembre de 2025 en horario habitual (de 10.00 a 24.00 horas).
Web: parquecomerciallosolivos.com/