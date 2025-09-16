El presidente regional Fernando López Miras encabezó la comitiva institucional en la inauguración del Parque Comercial y de Ocio Los Olivos

Un proyecto con más de 20 años de historia

El Parque Comercial y de Ocio Los Olivos es un proyecto promovido por la empresa Certain S.L., cuyos propietarios, los hermanos Pascual García Fernández y José García Fernández, han trabajado durante más de 20 años en trámites y gestiones para hacer realidad este parque comercial.

«Este proyecto ha requerido constancia, esfuerzo y visión de futuro. Hoy es un orgullo ver cómo Los Olivos abre sus puertas para convertirse en un referente de ocio y comercio en la Región de Murcia», señalaron sus promotores.

El propio Pascual García, gerente del proyecto y copropietario de Certain, asegura que «Los Olivos nace con la vocación de convertirse en el corazón comercial y de ocio de la comarca, un espacio donde familias, jóvenes y visitantes puedan disfrutar de experiencias únicas en un entorno cómodo y cercano».

Numerosos invitados acudieron a la inauguración del nuevo Parque Comercial y de Ocio Los Olivos

Un espacio para toda la comarca

El complejo, situado estratégicamente junto a la A-30 (salida 100 desde Murcia y 99 desde Madrid), reúne más de 30 locales comerciales de primeras marcas, entre las que destacan: Mercadona; Sprinter; JYSK; Pepco; Action; McDonald’s; Tedi; BricoCentro; Marvimundo; D’Pie Calzados (Luna Calzados); Comercio Chino; Coco Regalos; Max Colchón; Salus; ITDS; o Miroko Park.

La oferta gastronómica incluye Cafetería El Olivo, Valencianísimos, La Boca Te Lía, Takos y Metoo Sushi.

Además, el parque dispone de gasolinera BP, 32 puntos de recarga para vehículos eléctricos, amplias zonas verdes y aparcamiento gratuito.

Segunda fase

Entre diciembre y enero de 2026 está prevista la apertura de la segunda fase, que sumará nuevas incorporaciones de gran atractivo: El Hotel B&B, la tienda de mascotas Guaw, Aqua Sports Club (gimnasio número uno a nivel nacional), Muebles Lola y Kuchen Moon.

Más información:

Ubicación: Parque Comercial y de Ocio Los Olivos – Cieza (A-30, salida 100 desdeMurcia / salida 99 desde Madrid).

Apertura al público: Desde el viernes 12 de septiembre de 2025 en horario habitual (de 10.00 a 24.00 horas).

Web: parquecomerciallosolivos.com/