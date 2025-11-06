Imagina el gran día y nosotros lo hacemos realidad

Un evento a medida en un entorno incomparable

Cada boda celebrada en Las Colinas Golf & Country Club se adapta a los deseos y preferencias de los novios. Sus espacios versátiles permiten celebrar ceremonias al aire libre, cóctel en terrazas con vistas inigualables y banquetes en salones con un diseño y una decoración caracterizados por su cuidada elegancia.

La gastronomía juega un papel protagonista. Un equipo de chefs diseña menús a medida, fusionando la tradición mediterránea con las tendencias más innovadoras. Desde exquisitos aperitivos hasta postres de autor, cada plato busca convertirse en una experiencia para los sentidos.

Asimismo, las comuniones y bautizos también encuentran el escenario perfecto en un entorno seguro e ideal para las familias. Sus amplios jardines y terrazas permiten a los más pequeños divertirse mientras los adultos disfrutan de la jornada sin preocupaciones.

El director de Food & Beverage de Las Colinas Golf & Country Club, Gabriele Wüthrich, ha subrayado la importancia de prestar un servicio integral personalizado y de calidad que abarque todos los aspectos relacionados con la celebración. “Cuando nos visitan unos novios, o unos padres ilusionados por el próximo bautizo o comunión de sus hijos, ponen en nuestras manos una parte muy importante de la historia de sus vidas. Somos conscientes de esa responsabilidad y cuidamos hasta el último detalle para convertir ese momento en una historia inolvidable. Lo que solemos decirles es: vosotros imaginad cómo os gustaría que fuese ese momento de celebración y nosotros nos encargamos de hacerlo realidad”, explica.

Eventos empresariales: elegancia, inspiración y exclusividad

Junto a las celebraciones familiares, Las Colinas Golf & Country Club también se ha consolidado como un destino muy demandado para eventos corporativos como reuniones estratégicas, presentación de productos, convenciones o encuentros de networking.



La variedad de espacios permite adaptarse a cualquier formato, mientras que la posibilidad de integrar experiencias como catas de vino, torneos de golf o actividades team-building elevan el valor de cada evento empresarial.



Más información:

En eventos@lascolinasgolf.es o en el teléfono 683 32 94 71

En Las Colinas Golf, cada evento se convierte en una experiencia única. Porque los grandes momentos merecen lugares extraordinarios.