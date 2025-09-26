El evento reunió a profesionales, amantes de la moda y medios especializados en el exclusivo Espacio Cuarentaytrés

La moda nupcial y de invitada brilló este jueves en Cartagena con la primera edición del desfile ‘Cartagena Haute Riviera’, un evento que reunió a profesionales, amantes de la moda y medios especializados en el exclusivo Espacio Cuarentaytrés.

El certamen, concebido como un escaparate de tendencias para la temporada Otoño 2025, contó con la participación de cuatro diseñadores de referencia: Cayetana Ferrer, Javier Mármol, Portocale y Serrano Alcázar, quienes presentaron sus propuestas más innovadoras en moda de novia e invitada para este otoño.

La velada comenzó con la sesión de fotos y entrevistas a los creadores en el espacio de prensa. A continuación los asistentes al desfile conocieron sobre la pasarela las propuestas de novia e invitada de las firmas participantes. Cada una de ellas deslumbró según su identidad creativa: desde la elegancia atemporal hasta la experimentación con siluetas modernas y tejidos de vanguardia.

Javier Mármol abrió el desfile presentando su colección cápsula de invitada “’Shampoo and Champagne’ para el otoño 2025, “inspirada en la feminidad sofisticada y contemporánea, con diseños fluidos y acabados artesanales en tejidos nobles”.

Continuó Serrano Alcázar, quién subrayó su esencia atemporal y vanguardista. “La tendencia del invierno 2025 en invitada continúa con los tonos tierra, marrones y caldera, además del uso de estolas de pelo como complemento principal”, señalaron.

Cayetana Ferrer cerró la sección de invitadas y continuó el desfile destacando las nuevas tendencias para novias que “buscan poder cambiar de look sin cambiar de vestido, teniendo capas, colas y mangas desmontables para aportar más frescura en momentos diferentes”.

Portocale puso punto y final, con su propuesta de novia atemporal, en un desfile que definió como “un referente que contribuye a que la moda nupcial tenga el mismo reconocimiento creativo que la moda prêt-à-porter”.

El público pudo disfrutar de una puesta en escena cuidada al detalle, que situó a Cartagena en el mapa de las citas imprescindibles de la moda. “Cartagena Haute Riviera” nace con vocación de continuidad y con el objetivo de consolidarse como un referente anual en el calendario de desfiles dedicados a la moda nupcial y de ceremonia.

La cita organizada por Espacio Cuarentaytrés se afianza como escenario idóneo para eventos de gran formato en la Región de Murcia convirtiéndose en un referente por su diseño arquitectónico y elegancia.