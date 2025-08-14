Tapas murcianas y mediterráneas

A la entrada de La Manga, en un punto estratégico por su conexión rápida y directa con Cabo de Palos, Pata Palo Tapas es mucho más que un restaurante: es un local divertido que apuesta por el sabor murciano y mediterráneo. El local se caracteriza por su carta dinámica, que va variando para ofrecer las mejores tapas con productos siempre de cercanía, y que sus sugerencias hagan el deleite de todos los paladares, consolidando a una clientela que quiere nuevas experiencias.

Y es que los amantes de las tapas tienen aquí su local ideal, que hace 4 meses inició su andadura, pero con la experiencia de más de una década en el sector de la hostelería en este territorio. El restaurante es acogedor y ha plasmado el arte de creadores de la Región, como Javier Moya con sus dibujos y decorados y Mademoiselle Chocolat con frases divertidas por sus paredes. Además de su agradable música ambiente, los fines de semana apuestan por la música en directo haciendo que sea un local en el que no solo se junta la gente para comer, sino que es un punto de encuentro para los mangueros.

Más información:

Local: Pata Palo Tapas

Dirección: Plaza entremares 1 , La Manga

Instagram: @patapalotapas

Una taberna marinera y flamenca

La Marinera se define como una taberna flamenca y marinera. Así lo han contextualizado sus gerentes, José Carlos Cano y Carmelo Passanitti, especializándose en ese producto estrella de la Región de Murcia que aquí, aprovechando la temática marina, adquiere el nombre de los personajes de Disney: Sirenita, Sebastián o Úrsula. Un reclamo original para esta marinera que complementa una carta que incluye jamón y hueva, tartar de salmón, tataki de atún, cazón en adobo, calamar andaluza, tortitas de camarón o boquerones, siendo la fritura su plato estrella. Además, sus alcachofas con salsa de foie son una exquisitez, con reducción de Licor 43, que llevan elaborando desde hace ya más de 20 años. Entrecot, ensaladas o hamburguesas con carne de angus completan esta carta, culminada con los postres. Además, su ubicación en la subida al Faro no solo aporta buenas vistas desde este local, sino que también permite disfrutar de la brisa marina en un entorno agradable, lo que hace que su clientela sea fija durante todo el año. La programación musical, entre flamenco y rumba, suman al atractivo de este rincón de Cabo de Palos.

Más información:

Local: La Marinera

Dirección: Plaza Virgen del Mar, Cabo de Palos

Teléfono: 635 13 80 82

Instagram: @lamarinera_cabodepalos

Sabores diferentes con el mejor maridaje

En Cabo de Palos, muchos piensan en paella y pescado, pero en restaurante Syrah sus propuestas le dan una vuelta a este concepto. Este lugar se ha convertido en el espacio dentro de esta zona para hablar de vino, haciendo que los que quieran beberse una buena copa encuentren allí una amplia lista de referencias, incluyendo el descubrimiento de diferentes vinos siguiendo las recomendaciones de su personal. Además, rompe con el queso, jamón y tostas del tradicional acompañamiento para ofrecer platos únicos: versiones informales de cocina de autor, pensadas para compartir y disfrutar sin prisas. No compiten con la tradición marinera, sino que la complementan con sabores diferentes, divertidos y cuidados, para que cada bocado merezca la pena. El ambiente es relajado, en pleno corazón del pueblo, donde frente a una copa y un plato de comida se celebran los reencuentros entre amigos en Cabo de Palos. Una experiencia que se vive de otra manera, dispuesta a sorprender, en este hermano desenfadado de Syrah Cartagena.

Más información:

Local: Restaurante Syrah

Dirección: C. Marín, 16, 30370 Cabo de Palos, Murcia

Teléfono: 604 42 53 52

Web: www.restaurantesyrah.com

Serenidad con vistas al Mediterráneo

En CP8 Restaurante, situado en un enclave privilegiado de Cabo de Palos, combina la serenidad de la brisa marina con vistas espectaculares al Mediterráneo, conectando así a sus comensales con la naturaleza en un ambiente elegante y acogedor, que incluye tanto salones (donde celebran eventos) como una gran terraza. Su carta apuesta por la «cocina mediterránea con buen gusto», como la definen sus impulsores. Son referentes en arroces con sabores de la zona y secados al horno, como el CP8 que se elabora con atún, gambón y chipirón, o el de pulpo, siendo la caldereta de bogavante, almeja gallega y rape negro una especialidad única en arroces melosos, sin olvidar el tradicional caldero que tanto demandan sus clientes, además de otros arroces por encargo. Su carta también incluye desde tikka massala hasta milhojas de verduras, hamburguesas, corvina y rodaballo o entrecot, todos caracterizados por su calidad y sabor. Sus más de 500 metros de espacio en primera línea del puerto de Cabo de Palos hacen de CP8 una opción ideal para quienes quieran disfrutar de la gastronomía local.

Más información:

Local: Restaurante CP8

Dirección: Paseo de la barra, 8 Cabo de Palos

Teléfono: 604 40 05 08

Correo electrónico: info@restaurantecp8.com