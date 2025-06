«Nuestra ingeniería es mucho más que una disciplina: es un acto de servicio público, una herramienta de transformación, una garantía de resiliencia» Lola Martínez Franco

– ¿Qué supone para usted presidir este colegio oficial?

– Presidir Cogitarm constituye, un privilegio institucional y personal, un honor una responsabilidad trascendental, y el compromiso más exigente con el presente y el futuro de nuestra profesión y nuestra sociedad, en un ejercicio diario de liderazgo con propósito. Represento con orgullo a una profesión que no solo alimenta al mundo, sino que lo transforma, siendo la portavoz de un legado de más de 75 años de nuestra institución, con conciencia técnica y alma territorial, tratando de elevar nuestra ingeniería agrícola y agronómica al lugar que le corresponde como motor de resiliencia y columna vertebral de la soberanía alimentaria.

Liderar Cogitarm supone representar a una vocación colectiva, trabajar en equipo con mi Junta de Gobierno a los cuales aprovecho para agradecer el esfuerzo incansable con el que me acompañan en cada iniciativa, en cada decisión, en cada idea. Es también ejercer un compromiso real con mis compañeros, profesionales esenciales para el futuro de nuestra tierra, pilares fundamentales del desarrollo territorial y agroalimentario de nuestra Región de Murcia; ser la presidenta de este colegio profesional es ejercer la custodia de una ingeniería que vertebra silenciosamente la seguridad alimentaria de nuestro País, participando y aportando en todas sus etapas hasta llegar al consumidor, que da respuestas técnicas a desafíos particulares y globales, que convierte la escasez en innovación y que transforma cada hectárea, cada proceso, cada idea, cada técnica y cada tecnología en una declaración de futuro.

En una región como Murcia, donde la tierra se cuida con inteligencia y experiencia, el agua se trata con respeto, regando el esfuerzo de generaciones, donde el talento humano ha permitido gestionarla milimétricamente, dándole varias vidas de uso a la misma gota , a domar en parte el clima y las adversidades, a generar constantemente nuevas soluciones y tecnologías, a crear vida, nuestra ingeniería es mucho más que una disciplina: es un acto de servicio público, una herramienta de transformación, una garantía de resiliencia.

Siempre digo que nuestra ingeniería es una de las profesiones más estratégicas, con un futuro ilimitado y al mismo tiempo es irrenunciablemente imprescindible». Alimentamos al mundo, por lo que ser parte de esta comunidad técnica es ser parte activa no sólo del presente si no también del futuro. Tener el privilegio de representarla desde una institución colegial como Cogitarm, me permite tener una oportunidad diaria para construir puentes entre generaciones, empresas, instituciones y sociedad, entre ciencia y campo, entre innovación y dignidad rural; es tener el privilegio de ser útil al bien común, de transformar el presente y anticipar el mañana.

Por todo ello, presidir el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en ingeniería agronómica en de la Región de Murcia no es simplemente un honor ganado democráticamente entre nuestros compañeros, es la expresión más exigente de compromiso con el futuro.

– ¿Cómo ha sido la evolución de la incorporación de la mujer ingeniera a una profesión como la de técnico agrícola?

– Silenciosa pero imparable. Hace tres décadas, las mujeres apenas representaban el 5% del alumnado en nuestras titulaciones. Hoy, en algunas universidades, rozamos ya el 30-35% en los grados de ingeniería agrícola/agronómica. No ha sido una conquista basada en cuotas, sino en méritos.

Hoy, ya no hablamos de «incorporación» como algo excepcional, sino de presencia consolidada y liderazgos emergentes. Las ingenieras técnicas agrícolas y las actuales graduadas en agronomía ya no son una promesa: son una realidad. Están en el diseño de explotaciones absolutamente tecnificadas y sostenibles, en el asesoramiento técnico de vanguardia, en los laboratorios, en las aulas y al frente de cooperativas y empresas punteras. Tengo excelentes ejemplos entre mis compañeras.

Esta profesión ha dejado de tener género. Tiene talento. Y en ese talento, la mujer ingeniera aporta una mirada precisa, innovadora y profundamente comprometida con el territorio de la misma forma que nuestros compañeros ingenieros. Somos absolutamente iguales, eso es incuestionable para los integrantes de Cogitarm. Trabajamos en equipo aportando desde la profesionalidad las mejores soluciones que cada ingeniero e ingeniera es capaz de aportar en cada reto, en cada trabajo.



No se trata de ‘feminizar’ la ingeniería, sino de profesionalizarla con diversidad real, con mentes diferentes que abordan los retos desde ángulos distintos. En el campo, en la industria agroalimentaria, en los laboratorios o desde la administración, y un largo etc, las ingenieras agrícolas y las graduadas en agronomía están hoy en puestos clave. Y eso ya no es noticia. Es realidad.

– ¿Qué papel tienen actualmente las ingenieras agrícolas en las empresas de la Región de Murcia?

– Un papel estratégico imprescindible. Las mujeres ingenieras no ha irrumpido para ocupar un lugar simbólico, sino para aportar su visión técnica y profesional, sensibilidad territorial, liderazgo que en ocasiones antes se veía limitado por techos actualmente ya inexistentes en la mayoría de los casos y una enorme capacidad de gestión. Hoy, en muchas empresas punteras, el liderazgo técnico tiene nombre de mujer. Y no es una excepción: es una tendencia.

En la Región de Murcia, el sector agroalimentario representa más del 22% del PIB regional y es el mayor exportador hortofrutícola de Europa. Muchas de las ingenieras que formamos en nuestras universidades están asumiendo la dirección técnica de explotaciones de alto rendimiento, lideran departamentos de I+D, son responsables de calidad, seguridad alimentaria, certificación ecológica o diseño de nuevos cultivos y nuevas tecnologías.

En muchas empresas de la Región de Murcia, las mujeres ingenieras son el puente entre la ciencia y el campo, entre la eficiencia productiva y el respeto ambiental. Aportan no solo competencia técnica, sino también una sensibilidad estratégica imprescindible para abordar los desafíos actuales: cambio climático, digitalización, seguridad alimentaria y optimización de recursos entre otros aspectos.

– ¿Qué mensaje lanzaría a aquellas mujeres que dudan si hacer una ingeniería como ésta?

– Les trasladaría los siguientes mensajes y razones para que lo valoraran antes de tomar una decisión.

Queréis transformar el mundo, rediseñarlo y formar parte de esa metamorfosis y revolución tecnológica que desembocará en nuestro futuro inmediato en el que casi ya nos encontramos inmersos, piensa que todo empieza en vuestra decisión sobre la carrera que vais a estudiar.

Con nuestra carrera, alimentamos al mundo preservando nuestros recursos más vitales con las tecnologías más vanguardistas. ¿Sabes por cuantos procesos y actividades profesionales diferentes, dentro de las competencias para las que nos habilita nuestra carrera y cuanta tecnología se aplica a cualquier producto agrario, ganadero, pesquero o alimentario en general , desde su creación, desarrollo y cultivo hasta que cae en nuestras manos para alimentarnos?, pues si estudias nuestra ingeniería podrás trabajar en cualquiera de las fases, la que tu elijas, la que más te apasione.

La palabra «ingeniería» proviene del latín «ingenium», que significa «habilidad» o «talento innato». Seguro que lo tienes, y en esta carrera podrás desarrollarlo sin límites, tienes muchas competencias profesionales en las que poner en marcha tus ideas, tus talentos. Esta es tu carrera.

No dudéis de vosotras cuando el mundo necesita vuestra inteligencia más que nunca y en la carrera de ingeniería agrícola/agronómica podréis plasmas todo vuestro potencial, dejando una huella imborrable, perdurable en el futuro.

La ingeniería agrícola/agronómica no es solo una carrera. Es una forma de cambiar el mundo desde la raíz. Es ciencia con los pies en la tierra. Es tecnología que alimenta. Es sostenibilidad convertida en profesión. Y es también un lugar donde las mujeres ya no piden paso: lo están construyendo.

La ingeniería no tiene género. Tiene retos. Tiene sentido. Tiene impacto. Y quienes la eligen no lo hacen por tradición, lo hacen por visión. Esta profesión os necesita para diseñar un futuro con más inteligencia hídrica, más seguridad alimentaria, más justicia rural, más innovación con propósito.

No dejéis que nadie os convenza de que debéis encajar. Venís a redefinir los márgenes, a aportar rigor, sensibilidad y liderazgo técnico. Porque las ingenieras agrícolas del futuro serán la nueva generación que hace posible lo que antes era improbable.

La agricultura del siglo XXI no se parecerá a la del siglo pasado. Y no se parecerá porque vosotras vais a estar ahí para transformarla. Si alguna vez dudáis, recordad: esta no es solo una carrera con futuro. Es una carrera para quienes quieren construir el futuro.

Nuestra carrera tiene y va a tener un impacto decisivo en los próximos años. Si eliges esta carrera tu impacto profesional en la misma puede ser histórico.

Estudiar ingeniería agrícola/agronómica no es solo una decisión académica: es una forma de vivir con propósito.

Una profesión con futuro ilimitado porque el mundo necesita comida, agua, innovación, energía, sostenibilidad y seguridad. Y en todo ello participamos los ingenieros de nuestra carrera. Una profesión con impacto porque lo que haces se nota, se ve y se come. Una profesión que te da libertad: puedes emprender, puedes viajar, puedes liderar, puedes crear y además nunca te faltará el trabajo. ¿Quieres formar parte de esta revolución apasionante?

– Hay algunas ingenierías que históricamente han estado masculinizadas. ¿Qué evolución está siguiendo la ingeniería técnica agrícola en concreto?

– Si analizamos la evolución de esta ingeniería en datos desde los años 70 hasta nuestros días, podemos decir que la presencia femenina, históricamente ha tenido muchas limitaciones de tipo social, al igual que muchas carreras. En nuestro caso en concreto, los datos de evolución podrían resumirse en la siguiente tabla:

Es cierto que el mundo de la ingeniería ha tenido una trayectoria históricamente masculina, pero la ingeniería agrícola ha sabido adaptarse a una nueva generación más inclusiva y horizontal. Y esto se nota tanto en las aulas como en el mercado laboral.

La ingeniería técnica agrícola está dejando de ser ‘masculina’ para ser ‘mixta’. Pero lo más importante es que los nuevos profesionales, hombres y mujeres, no entran en la profesión con etiquetas, sino con competencias. Y esa es la evolución real.

Está dejando de ser una profesión masculinizada para convertirse en una profesión con cada vez menos diferencia de géneros. El cambio no es estético, es estructural, y responde a una necesidad global: integrar talento diverso para resolver retos complejos.

En nuestra ingeniería resolvemos retos y aportamos soluciones desde equipos de trabajo definidos por profesionalidad, especialidades, experiencia e infinidad de aspectos, pero en ningún caso teniendo en cuenta el género del/la profesional que va a formar parte de la solución o la nueva generación.

– ¿Tiene datos acerca de las ingenieras agrícolas que se gradúan cada año y cuántas están ejerciendo la profesión? ¿Es una profesión con gran salida laboral, por tanto?

– Si por supuesto. Lo siguientes datos mostrarán perfectamente la excelente situación, posicionamiento del papel y tendencias de las mujeres frente a nuestra ingeniería y la empleabilidad de nuestra profesión.

En cuanto a la presencia femenina en las Universidades para estudiar nuestra ingeniería, empezaré con un dato absolutamente clarificador. A nivel nacional, de todas las Ingeniería que se cursan en España la ingeniería agrícola/agronómica es la de mayor presencia femenina entre los estudiantes que cursan estudios de ingeniería en general.

Entorno a un 34% de las mujeres que estudian ingeniería lo hacen en esta disciplina. A nivel regional indicar que en Murcia supera esta media, ya que aproximadamente el 45 % de la mujeres que se matriculan en la UPCT en ingeniería, lo hacen en ingeniería agrícola/agronómica.

Ejercicio de la profesión



El siguiente dato da una idea real de la importancia del sector agroalimentario en nuestra Región y consecuentemente de los profesionales que trabajan en el mismo. Del 100% del PIB de la Región de Murcia, el sector agroalimentario representa un 22,6% .

Por otro lado, según el último estudio del Observatorio de la Ingeniería en España (IIE, 2022), el sector agroalimentario es uno de los que más demanda perfiles técnicos aplicados a sostenibilidad, digitalización, teledetección, sensórica, biotecnología y nuevas energías aplicadas a la producción agrícola.

En nuestra región, el nivel de inserción laboral tras la titulación se sitúa entre los más altos del sistema universitario. Las salidas profesionales abarcan desde el asesoramiento agronómico hasta la dirección técnica, pasando por la gestión ambiental, el control de calidad, la innovación agroindustrial o el acceso a la función pública, entre las más de 80 competencial profesionales atribuidas a nuestra profesión.

Si hablamos de Cogitarm, donde se concentran los profesionales ya titulados y los pre-egresados, el 25% de los colegiados como Ingenier@s Agrícolas/Graduad@s en agronomía son mujeres, de las cuales aproximadamente un 20% ejercen por cuenta propia.

Por otro lado, según datos de Eurostat y el EURES (EURopean Employment Services) 2024, la agricultura y el sector agroalimentario en general, es uno de los sectores con mejores oportunidades de empleo técnico y de mayor proyección de futuro por lo esencial, estratégico e imprescindible del sector.

En conclusión, la ingeniería agrícola/agronómica es una opción profesional exenta de paro ya que la demanda de profesionales supera con creces la oferta de profesionales titulados y la previsión de demanda de profesionales de esta disciplina crece de forma continua. La agricultura y la industria agroalimentaria, a las que nos dedicamos profesionalmente es una de los sectores estratégicos futuros imprescindibles e irrenunciable, siempre existirá una alta demanda de profesionales de la ingeniería en este sector.