Un joven Escipión y una Emilia Paula con alma de guerrera Ana y Adil representarán con orgullo y juventud al bando romano. / :: STUDIO49 Ana Gómez Rojo Emilia Paula Adil Mata Nahim General Escipión LYDIA MARTÍN Viernes, 20 septiembre 2019, 03:56

Para todo festero romano, poder reencarnar a Escipión y Emilia Paula es una de las máximas en las Fiestas de Carthagineses y Romanos. Esta recreación histórica que hace Cartagena durante diez días tiene como vencedor a este bando romano, cuyo general Escipión es alabado con orgullo.

La Legio II Navalis Sexto Digicio / Dea Victorai celebra este año su 25 aniversario. Este cumpleaños les motivó a presentar a uno de sus miembros para que optara a desempeñar tan importante papel. Así fue como Adil Mata consiguió encarnar al máximo representante de las legiones. «El proyecto cogió forma, ilusión y simplemente toca lucharlo ahora de la mejor manera», afirma Adil.

Junto a él, una amazona será la encargada de encarnar a Emilia Paula: Ana Gómez Rojo. Su motivación para presentarse fue aportar su granito de arena a las fiestas y poder disfrutarlas de forma más profunda. Así, pasa de ser una guerrera a una patricia romana, un cambio que no es nada fácil para ella. «Había mucha gente que me decía que no pegaba nada en el papel. Pero me gusta pensar que Emilia Paula es una mujer fuerte, que a pesar de no portar una espada, es capaz de dar una imagen de fortaleza. Esa clase de fortaleza que solo las mujeres a lo largo de la historia han sabido mostrar», afirma con contundencia Ana Gómez.

Asumen el papel con ilusión, pero también con mucha responsabilidad para que todo salga bien

Conectar con el personaje es imprescindible para poder transmitir a los locales, visitantes y turistas la historia que marcó el rumbo de la ciudad de Cartagena. En el caso de Adil, se identifica con Escipión en su juventud y la premura con la que empezó su carrera militar. «Mediante sus actos logró que, aún así, la gente lo arropase y confiase en él», señala con entusiasmo Adil.

Para meterse en el papel, el vestuario es otro de los factores más importantes, una asignatura 'difícil', según afirma el nuevo Escipión, pero que gracias a sus festeros y amigos ha podido sacar ideas para «llegar a buen puerto como bien hicimos al llegar a Qart Hadasht». Por su parte, Ana ha conseguido con su modista Noemí Total hacer un trabajo de investigación con diseños llenos de simbología romana y de su legión, las Amazonas de Capadocia.

Ambos asumen estas fiestas con ilusión, pero también con mucha responsabilidad. «Te mentiría si te dijese que estoy muy tranquilo»- afirma Adil-, «pero también te digo que hay ganas de hacerlo bien, de hacer sentir a la gente y a los festeros, y que quien se acerque a ver la ciudad se interese por el personaje y por las fiestas y se sorprenda».

Todo esto no sería posible sin el equipo de festeros, sus manos derechas, que les ayudan a que todo esté en su sitio y también a templar los nervios propios de tal responsabilidad.

«Espero estar a la altura»

La preocupación cada año acaba siendo la misma: estar a la altura del personaje y de las circunstancias. Adil espera disfruta de estas fiestas y que todo salga bien, aunque es consciente de que para él este año será muy diferente que los anteriores por la gran responsabilidad que supone. Además, este año es el 30 aniversario de las fiestas, haciéndolas más especiales. «Estamos poniendo mucha ilusión en los ensayos, actos y actividades en las que estamos participando este año. A eso hay que añadirle toda la gente nueva que hemos conocido, entre ellos nuestros homólogos cartagineses, con los que tenemos una relación genial. Somos nuevos en esto, así que no sé muy bien lo que nos espera aún, pero tenemos ganas de descubrirlo», matiza Ana Gómez.

Uno de los momentos más destacados para ellos será la victoria romana tras la gran batalla, que Ana llevará «con el orgullo y la marcialidad con la que destaca el bando romano». En su vestuario, ese día mostrará varios símbolos que los romanos usaban cuando salían victoriosos de las guerras. «Es muy bonito el momento final, cuando ya has ganado sobre el papel, pero te vas a celebrarlo con todos los bandos», afirma el nuevo Escipión.

A Adil le brillan los ojos cuando habla de sus fiestas. «Es un orgullo contarle a cualquiera cómo vivimos las fiestas, los actos y las anécdotas», afirma. Sin duda este año, junto a Ana, serán capaces de transmitir todo ese entusiasmo a aquellos que quieran conocer la historia y la tradición de Cartagena.