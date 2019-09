Un amor con historia y en la vida real Carmen y Víctor encarnan por primera vez a Himilce y Aníbal. / :: ANDRÉS HERNÁNDEZ Carmen Pareja Sánchez Princesa Himilce Víctor Nieto Roca General Aníbal LYDIA MARTÍN Viernes, 20 septiembre 2019, 03:56

Si algo caracteriza a los nuevos Aníbal e Himilce es su amor: el uno por el otro y el común por unas fiestas de las que han formado parte activa desde hace décadas. Víctor fue uno de los fundadores de Carthagineses y Romanos y este año, en su 30 aniversario, va a vivir el evento con mayor intensidad, encarnando el líder del bando cartaginés, el general Aníbal Barca. «Es el mayor estratega de la historia, un personaje que se ha ganado la inmortalidad», afirma con admiración. Pero no es la única motivación de este año: a su lado estará su apoyo incondicional, su mujer Carmen Pareja, quien será su Himilce, sin cuyo respaldo, afirma, no se hubiera presentado para protagonizar «esta bendita locura».

Carmen se presentó para compartir así la ilusión de su marido, pero no niega haber fantaseado alguna vez con ser Himilce, a pesar de la gran responsabilidad que eso conlleva. Ambos forman parte de las Tropas de Aníbal pero con estos cargos representan a todo el colectivo cartaginés y las 25 tropas que lo forman; tropas que dieron su apoyo para que ellos afrontaran con ilusión y complicidad este papel, que conseguirán llevar al máximo exponente gracias a su vinculación también en la vida real.

Desde que fueron elegidos, Víctor y Carmen se han preparado a conciencia para encarnar estos personajes, leyendo libros de historia para trasladarse a la época en la que se desarrollaron los acontecimientos que se representan en las fiestas, y documentándose especialmente en el vestuario de época. Para esto, han colaborado con ellos artesanos, historiadores y arqueólogos, además de modistas para trabajar el cuero, el metal y transmitir en conjunto la ilusión en este vestuario a través de ideas y diseños. «Carmen estrena un traje en el Oráculo, yo estreno otro el día del Desembarco y Contratación y ambos estrenamos un traje cada uno en el acto de Las Bodas, pero como en todas las bodas, tendréis que esperar para ver el traje de la novia», afirma el nuevo Aníbal.

Durante estos meses también se han preparado para las representaciones, ensayando los actos que organiza el Consejo Carthaginés, con el apoyo de la dirección artística y un equipo de actores aficionados de las tropas que ponen todo de su parte para que las Bodas, Oráculo y Desembarco y Contratación de Mercenarios sea un gran espectáculo.

Meterse en el personaje

Para Víctor, conectar con el personaje de Aníbal Barca es un reto difícil al ser uno de los grandes personajes de la historia, pero ha encontrado, tras estudiar su biografía, grandes similitudes: «Yo también soy inconformista, no me gusta rendir pleitesía a nadie, soy poco diplomático y cuando arranco no me para nadie», afirma Víctor, añadiendo que es necesario conectar con el personaje porque «para convencer a todos los guerreros, para arengar a todas las tropas, para lograr que me acompañen en todo lo que haga, primero tengo que creérmelo yo, que en septiembre tengo que ser y debo de ser Aníbal, el gran estratega de los ejércitos Cartagineses en Iberia», afirma con responsabilidad.

Carmen destaca que el papel de la Princesa Himilce, como otras mujeres de la historia, «son las grandes olvidadas». «Según cuentan era una mujer con poder y personalidad, que tomaba sus propias decisiones. Yo también tengo mis propias ideas y tomo mis propias decisiones», matiza.

Aníbal e Himilce de este 2019 esperan que este año las fiestas superen a las anteriores, haciendo que cada año avancen y sean más grandes, con la implicación de los cartageneros y la valoración de este evento histórico. «Espero y deseo que de una vez el cartagenero se dé cuenta de que estas fiestas no son para unos pocos, sino que estas fiestas son por y para la ciudad y espero que todos disfrutemos un año más rememorando la historia de esta trimilenaria Cartagena», concluye Víctor.