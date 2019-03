Cinco mil personas, ataviadas con coloridos vestidos de plumas e historiados tocados, bailaron y marcharon, al unísono, durante más de cinco horas por el casco histórico. Si no superaron el récord de duración de un pasacalles carnavalero en Cartagena, se acercaron mucho. Su entusiasmo y sus ganas de pasarlo bien y de hacer disfrutar al nutrido público también rayaron a gran altura. Todo brilló en el desfile que representa cada año el canto de cisne del Carnaval, pese a un cambio sobre el itinerario que no figuraba en el programa y que hizo que la comitiva no pasara por la calle Mayor.

Los festeros salieron poco después de las seis de la tarde de la Alameda de San Antón, como estaba previsto, con el habitual acompañamiento de música rítmica, imposible de ignorar en parte alguna del recorrido. Comparsa tras comparsa, enfilaron hacia la Plaza de España y pasaron ante el monumento inaugurado poco antes de su inicio, para homenajear a la fiesta del disfraz.

Tras dejar atrás este hito, el pasacalles recorrió el Paseo de Alfonso XII hasta la esquina con Juan Fernández y atravesó Juan XXIII, para entrar en zona peatonal. Pero tras pasar por las calles Santa Florentina, Carmen, Tolosa Latour, Sagasta y Puertas de Murcia, no entró en la calle Mayor. La presencia de una obra con vallado en la esquina con la Plaza de San Sebastián aconsejó a la organización dar un rodeo por las calles Aire y Cañón, para acabar en la Plaza del Ayuntamiento.

Ni siquiera eso hizo que la 'marcha' que llevaban los carnavaleros se resintiera. Las sesenta comparsas participantes, con sus modelos exclusivos y sus coreografías al son de la música, hicieron las delicias de un público que se repartió a lo largo de todo el recorrido.

Vídeo.

Las reinas y sus damas de honor pasearon con gran donaire sus vestidos. Y eso que en algunos casos no les fue nada fácil conjugar el ritmo con el avance a lo largo del recorrido, dado lo pesado del atuendo. Destacaron también las comparsas de mayores y sus reyes (la Bella y la Bestia). También brilló la reina en categoría absoluta, con su plateado vestido cuajado de miles de plumas.