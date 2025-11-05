Tributo en casa a Carlos Alcaraz antes de volar a Turín El murciano es nombrado socio de honor de su club en El Palmar, donde es agasajado por niños, padres, amigos y directivos tras su último entrenamiento previo a las ATP Finals

Lo llevaron en secreto y al final acabó siendo un acto tan sencillo como emotivo para Carlos Alcaraz. El tenista murciano fue agasajado ayer en su club, la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, antes de volar este miércoles hacia Turín, donde a partir del domingo competirá en la Copa de Maestros, un trofeo que no ha levantado todavía y desea conseguir este año. El alumno más aventajado de esta escuela que en los dos últimos ha crecido desde los 400 a los 1.200 socios recibió la medalla de oro del club. Y la recogió de manos de su tío abuelo, Tomás González, que es el presidente de una entidad que siempre fue conocida como 'Tiro del Pichón'. Ahí es donde todos los miembros de la familia Alcaraz han crecido.

«Tenéis que disfrutar, como yo lo hice a vuestra edad. No se trata solo de aprender a jugar al tenis, sino de hacer unas amistades que os acompañen cuando vayáis creciendo. Yo empecé a dar golpes a la pelota con 3 años y todos mis recuerdos están aquí. Al margen de los títulos y de las victorias, hoy puedo decir que los amigos que hice siendo un niño en este club siguen siendo mis amigos a día de hoy. Yo pasaba más tiempo aquí que en mi casa. Y disfruté todo ese tiempo. Por tanto, os animo a que hagáis deporte y que también encontréis aquí a unos amigos que os acompañarán toda la vida», dijo Carlitos en su discurso al centenar de niños de la escuela que lleva su nombre, y que le escuchaban atentamente en una de las pistas de cemento inauguradas el año pasado.

El número dos del mundo, que por la mañana había hecho su último entrenamiento en esas mismas pistas antes de volar este miércoles hacia tierras italianas, estuvo acompañado de su padre y de toda la junta directiva del club. Escuchó con una sonrisa de oreja a oreja las palabras de su tío abuelo y, a la vez, presidente: «Este club se reafirma en su compromiso con los valores del deporte, el esfuerzo y la familia. Y esos son valores que Carlos Alcaraz encarna de manera ejemplar», dijo. Se fundieron en un abrazo cuando el tío abuelo le entregó al sobrino una placa de oro con su nombre y foto, a modo de carné de honor del club.

«Carlos ha sido socio desde su nacimiento y se merece este primer carné de oro de nuestra institución, por representar con orgullo los valores de la entidad tanto dentro como fuera de las pistas. No podíamos soñar con tener un embajador como él», destacó el presidente de la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, cuyas instalaciones han sido renovadas en los dos últimos años. Y los proyectos siguen: el próximo es ampliar el gimnasio y abrir una sala multiusos para entrenamiento personal, yoga, pilates y otras actividades.

El tenista murciano se hizo fotos con prácticamente todos los asistentes al acto. Entre padres, madres, niños, amigos y directivos se juntaron más de 200 personas en las instalaciones del club. Carlitos, además, se pasó después por todas las pistas y fue saludando a los chicos y chicas que estaban entrenando entre las seis y las siete de la tarde. Como siempre, no dejó ninguna petición sin atender. Y cuando acabó se marchó para casa, a descansar y preparar la maleta.

Hoy viajará a Turín y se entrenará por vez primera en la pista donde se disputará la Copa de Maestros. El sorteo del cuadro de las ATP Finals se realizará mañana, a partir de las 12.00 horas. Lo normal es que Sinner debute el domingo, por motivos de audiencias televisivas, y que Alcaraz lo haga el lunes. El murciano jugaría lunes, miércoles y viernes los tres partidos de la fase de grupos y, si se clasifica, disputaría las semifinales el sábado y la final el domingo. Cada jornada de la fase de grupos constará de dos encuentros, uno a las 14.00 y otro a las 20.00 horas.

