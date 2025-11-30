Reunión de estrellas en Miami: Carlos Alcaraz entrega a Leo Messi el trofeo de campeón de la Conferencia Este de la MLS El murciano, que está de vacaciones en Florida, sigue como invitado de honor el pase del equipo del argentino a la final

A.G.B. Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:51

Carlos Alcaraz sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones tras un año brillante, que ha cerrado como número 1 del mundo por segunda vez en su carrera. Después de pasar unos días en su casa de El Palmar con los suyos, el tenista murciano se ha marchado de vacaciones a Miami, donde descoencta rodeado de amigos y otras estrellas del mundo del deporte.

Tras visitar al argentino Juan Martín del Potro, Alcaraz se está dejando ver por los grandes recintos deportivos de la ciudad de Florida. Este sábado, el murciano asistió en el Chase Stadium a la goleada del Inter Miami por 5-1 al New York City. Pero el de El Palmar no fue un espectador más, ya que fue el elegido para entregar el trofeo de campeones de la Conferencia Este a Leo Messi, cuyo equipo jugará su primera final de la liga norteamericana (MLS) contra el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

Carlos Alcaraz entrega el trofeo de Campeones de la Conferencia del Este a Jorge Mas, del @InterMiamiCF: pic.twitter.com/HklWbjMsrE — MLS Español (@MLSes) November 30, 2025

Alcaraz vio el partido como invitado de honor, desde una zona reservada, ubicada detrás del banquillo del entrenador, Javier Mascherano, y junto a la salida de los vestuarios. Desde allí también saludó a jugadores del equipo local como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

No es la única cita deportiva que ha visitado Carlos Alcaraz durante su estancia en Miami. El miércoles volvió al Kaseya Center para ver a los Miami Heat, que le obsequiaron con una camiseta. No era su primera vez en este pabellón de la NBA, donde trajo suerte al equipo local, que se impuso por 106-103 a los Milwaukee Bucks.