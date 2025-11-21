Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia» Una publicación del tenista murciano para apoyar a sus compañeros en la Copa Davis se vuelve viral

B.G.A. Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

Tras finalizar la temporada, Carlos Alcaraz ya está descansando en casa. En Murcia, en El Palmar, con los suyos, como a él le gusta en las pocas semanas al año que tiene tiempo para desconectar del ritmo frenético que impone el circuito de la ATP. Antes de empezar la próxima pretemporada, con el objetivo principal del Open de Australia, el tenista ha vuelto a Murcia para reponerse a nivel mental y físico, tras sufrir una lesión en las ATP Finals que le ha impedido disputar las rondas finales de la Copa Davis.

Desde casa está siguiendo a sus compañeros de la selección española, que buscan la ensaladera, el trofeo más prestigioso del tenis de selecciones seis años después. Este jueves, para celebrar el pase a semifinales tras la remontada ante República Checa, Carlitos subió una foto a sus redes sociales. Lo que no imaginaría es la repercusión que tuvo esa simple imagen, en la que aparece sentado en su sofá viendo el partido de tenis por la tele.

De forma inmediata, las redes sociales, sobre todo X (antes Twitter), se llenaron de reacciones de ususarios fascinados por su salón: la estancia tan modesta, el mantel de tienda de barrio, los trofeos de Grand Slam entre las fotos familiares. «Me teletransporta a mi infancia. Sobredosis de humildad tan necesaria hoy en día», respondió Tomàs Carbonell, exjugador y prestigioso comentarista.

«¡¡Qué bueno Charly!! Solo falta que dentro de las copas tengas cables de los cargadores, recibos y décimos de lotería», aplaudió el usuario @asolcol1976 en uno de las respuestas más difundidas. «Lo de poner un trofeo del US Open y otro de Wimbledon en lo alto del mueble como si fuera un jarrón del Leroy Merlín que es Carlos», insistió otro comentario.

Casi un día después, siguen llegando las reacciones a una publicación que llega ya a 9 millones de visualizaciones. Un simple tuit, pero que vuelve a confirmar que Carlos Alcaraz es uno de los deportistas más mediáticos de la actualidad.