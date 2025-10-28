La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz se despide del público tras su derrota en París este martes. REUTERS

Nuevo escenario, misma pesadilla para Alcaraz en París

El tenista murciano cae sorprendentemente en su estreno en el Masters 1000 de París ante Cameron Norrie

Germán Abril

París

Martes, 28 de octubre 2025, 22:14

Continúa la pesadilla de Alcaraz con París cuando se trata de jugar bajo techo. Da igual la localización, ya sea en Bercy o en ... La Défense, los problemas siguen siendo los mismos. Safiulin, Humbert y ahora Norrie, todos ellos han sido capaces de inclinar al palmareño a las primeras de cambio. En este último envite ante el británico, además con una remontada en contra. Nunca encontró el buen camino Alcaraz, que acabó encadenando 54 errores no forzados, 29 de ellos con la derecha, su gran arma para ganar partidos.

