La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cameron Norrie y Carlos Alcaraz. LV

Norrie, primer escollo para Alcaraz en el torneo de París

El británico ha ganado en dos ocasiones al jugador murciano, que busca redimirse en un Masters 1000 que se le suele atragantar

COLPISA

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 01:38

Comenta

Cameron Norrie, que en septiembre de 2022 alcanzó su mejor ránking con la octava posición mundial, será una interesante primera piedra de toque para Carlos Alcaraz ... hoy en el Masters 1000 de París (no antes de las 19.00 horas). El británico derrotó ayer al argentino Báez en un buen partido (6-3 y 6-4) y es un tenista que siempre compite. Pese a su ránking actual (31º), no llega en buen momento: salió pronto de Shanghái (tercera ronda) al perder con Learner Tien; cayó también en su segundo partido en Viena frente a Berrettini; y sus cuartos de final más recientes fueron hace casi cuatro meses, en Wimbledon, cuando fue derrotado precisamente por Alcaraz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Norrie, primer escollo para Alcaraz en el torneo de París

Norrie, primer escollo para Alcaraz en el torneo de París