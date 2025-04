Horario y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz contra Fran Cerúndolo en el Masters de Montecarlo

LA VERDAD Martes, 8 de abril 2025, 16:40 Comenta Compartir

Tras ser derrotado por el británico Jack Draper en las semifinales de Indian Wells y después de unas reconfortantes 'vacaciones exprés' con su familia en el Caribe para desconectar y reflexionar, Carlos Alcaraz viene con más energía que nunca para participar por segunda vez en el Masters 1000 de Montecarlo.

El tenista murciano no ha tenido mucha suerte en Montecarlo. Se ha perdido varias ediciones por problemas físicos, y en su única participación, en 2022, cayó a las primeras de cambio ante Sebastian Korda. No obstante, el murciano confía en su estabilidad en tierra batida no solo para conseguir su primer triunfo en el Principado, sino para avanzar a las rondas finales y hacerse con el título por primera vez en este torneo.

Pero no será fácil el primer obstáculo en Mónaco. Carlos Alcaraz chocará en Mónaco contra Francisco Cerúndolo, uno de los tenistas más en forma en este inicio de temporada. De hecho, tras ganar a Fognini en primera ronda, suma 17 victorias en 2025, más que ningún otro tenista del circuito ATP. El de El Palmar le ha derrotado en sus dos choque previos, el último hace apenas un mes en Indian Wells, pero esta vez se espera un choque más duro. No tendrá tiempo Alcaraz en adaptarse de nuevo a la tierra batida, donde no juega un partido desde la final de los Juegos Olímpicos contra Djokovic.

A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Cerúndolo

El español se medirá ante Francisco Cerúndolo en los dieciseisavos de final del ATP de Montecarlo. El encuentro tendrá lugar el miércoles 9 de abril en torno a las 13 horas. El partido está programado para el segundo turno de la pista Rainier III, la central de Montecarlo. Por tanto, empezará cuando acabe el choque entre Altamaier y Gasquet.

Dónde ver el Alcaraz-Cerúndolo

Los dieciseisavos de final entre Alcaraz y Cerúndolo se podrán ver en directo a través de la plataforma Movistar+ y sus canales de deportes. Es decir, Vamos, Movistar+ o Movistar Deportes, según la programación.

