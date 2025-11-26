El descanso del 'guerrero' Carlos Alcaraz: de risas con Del Potro y con el 'look' de toda la vida El murciano disfruta en Miami junto a amigos y leyendas de la raqueta como el argentino de unas vacaciones que estirará hasta mitad de diciembre

Fernando Perals Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:24

Es complicado averiguar de qué forma celebrará el mejor tenista del mundo un 2025 inolvidable en el que recuperó la corona de número uno durante las merecidas vacaciones que empezó hace unos días. Un tiempo de relax que arrancó antes de tiempo para Carlos Alcaraz por un inoportuno edema muscular en la pierna derecha que le obligó a guardar reposo y a cerrar la temporada antes de tiempo, lo que le privó de estar con el equipo español en la Copa Davis, donde los chicos de David Ferrero lograron llegar a una final en la que cayeron contra la selección italiana.

Pero el tenista murciano ya se ha dejado ver; sin raqueta en mano, con bañador, su 'look' de toda la vida y rodeado de una de las leyendas del tenis, el argentino Juan Martín del Potro, con el que guarda una bonita relación. Y es que Carlitos está disfrutando esta semana de unos días de desconexión al otro lado del charco. Conretamente en la ciudad de Miami. Hasta allí llegó el de El Palmar a principios de esta semana, pocas jornadas después de pasar por casa, pasar tiempo con su familia y amigos y recibir la insignia de oro y el carné de socio de honor del Real Murcia Club de Tenis 1919.

En el estado de Florida ha arrancado el descanso del 'guerrero' Alcaraz, que además de esta semana, pasará de vacaciones también la próxima con el fin de recargar pilas y disfrutar todo el tiempo posible después de una temporada tan exigente como extraordinaria. El apretadísimo calendario del circuito apenas le da tregua a los mejores tenistas durante el año y el pupilo de Ferrero aprovecha estos días para celebrar, entre otras cosas, los ocho títulos que se han sumado este año a su palmarés y para rodearse de amigos.

Entre los afortunados que comparten tiempo, mesa, mantel y baños con Carlitos se pudo ver hace escasos días a Achraf Hakimi, futbolista del PSG, con el que comió en el restaurante Churra de Murcia. Y en las últimas horas, el número uno del mundo ha disfrutado de tiempo de calidad con el extenista Juan Martín del Potro, que dijo adiós al deporte profesional en 2022. «Siempre es lindo volver a verte, amigo», dejó claro el exjugador argentino con un mensaje en sus redes sociales que fue acompañado de dos imágenes en los que se les puede ver a ambos compartiendo risas y alguna que otra confidencia.

De vuelta al moreno tradicional y ya sin rubio platino en su cabello, Carlos Alcaraz ha dejado aparcadas las zapatillas y la raqueta por unos días. Aunque no por mucho tiempo. Agotará esta semana y la que viene en Miami y cualquier otra parte del mundo con los suyos, pero justo después tendrá que volver al ruedo. Tras evolucionar positivamente de la pequeña lesión en el isquio, el número uno del ranking ATP disputará el próximo 7 de diciembre una exhibición en Nueva Jersey contra Frances Tiafoe. Al día siguiente, precisamente en Miami, el de El Palmar jugará otro choque amistoso contra Joao Fonseca.

De vuelta a casa

Ni 24 horas después de ambas exhibiciones, Alcaraz pondrá rumbo a casa porque aquí esperarán de nuevo Juan Carlos Ferrero, Samuel López y un sinfín de ejercicios físicos y técnicos. Y es que a partir del 13 de diciembre, el murciano dará el pistoletazo de salida a una dura pretemporada y regresará a los entrenamientos, casi un mes después de su último partido, el que perdió ante Jannik Sinner en las ATP Finals de Turín (7-6 y 7-5).

Después de varios días de esparcimiento, llegará el momento de pensar en el que es el gran objetivo del 2026, el reto que más le ilusiona, el único Grand Slam que le queda por ganar: el Abierto de Australia. Si conquista el torneo, que arranca la tercera semana de enero, Alcaraz se convertirá en el tenista más joven de la historia en conseguir todos los grandes. Un premio más que suculento. Pero eso llegará dentro de poco. Ahora toca disfrutar.