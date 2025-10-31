La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
Miguel Tovar Fernández junto a Carlos Alcaraz en el Enrique Roca. Miguel Tovar Fernández

El cura del Real Murcia bendice a Carlos Alcaraz en el Enrique Roca

Los dos jóvenes, de casi la misma edad, se encontraron por primera vez en el estadio

L. G.

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:46

El tenista Carlos Alcaraz visitó el pasado jueves el estadio Enrique Roca, con motivo de partido de la Copa del Rey. El Real Murcia jugó contra Antequera, después de 120 minutos de partido, tuvieron que desempatar en la tanda de penaltis, en la que finalmente el equipo murciano se clasificó para la siguiente ronda de Copa del Rey.

Hubo un personaje que sobresalió en las gradas del Enrique Roca, Carlos Alcaraz, que fue a apoyar a su equipo, llamando la atención de muchos de los asistentes. Anteriormente al partido, el sacerdote de la parroquia del Real Murcia tuvo un encuentro con el tenista, conocido ya en la ciudad como el cura más joven de la Región, Miguel Tovar, es un gran seguidor del equipo y sacerdote católico con tan solo 24 años.

Durante el encuentro entre el tenista y el sacerdote, Miguel Tovar aprovechó para bendecir a Alcaraz para sus próximos campeonatos. Según cuena en redes sociales: «He tenido el honor de conocerlo, charlar con él y darle la bendición antes de sus próximos compromisos en Turín y la Copa Davis». Los dos fieles al equipo murciano, tienen prácticamente la misma edad, Alcaraz 22 años y el sacerdote 24, tal y como afirma en la red social X, «como paisano suyo y casi de la misma edad, ha sido un orgullo poder bendecir al mejor tenista del mundo, orgullo de toda Murcia; y como sacerdote murciano, hacerlo aquí, en nuestra tierra y en la Nueva Condomina, casa del murcianismo.»

Homenaje a Álvaro Carpe

El tenista no fue el único deportista que destacó en el partido. El equipo murciano rindió homenaje en el partido del jueves a Álvaro carpe, el piloto murciano de Moto3, que ha sido campeón mundial junior y de la Red Bull Rookies Cup 2024. El Real Murcia le otorgó una camiseta personalizada con su nombre.

