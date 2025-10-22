La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alcaraz hace un 'Willy' en la final de Wimbledon 2023 ante Novak Djokovic. AGENCIAS
Tenis

Carlos Alcaraz, de récord en récord hasta sin querer

El murciano desbanca a Rafa Nadal como el jugador que más cara ha vendido en una subasta una raqueta, aquella con la que ganó por primera vez Wimbledon en 2023

Fernando Perals

Fernando Perals

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:19

Carlos Alcaraz ha vuelto a pasar a la historia, esta vez no por su talento sobre la pista, aunque mucho tiene que ver, sino ... por batir otro récord sin querer. El tenista murciano desbancó a Rafa Nadal como el jugador que más cara ha vendido una raqueta en una subasta. Se trata de aquella con la que conquistó por primera vez el torneo londinense de Wimbledon, allá por 2023, en una final para la historia en la que el de El Palmar superó al jugador serbio por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 para levantar al cielo el que era su segundo Gran Slam. Dos años después, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha triplicado esa cifra y ya cuenta con seis 'grandes' en un palmarés que se va llenando a un ritmo endiablado.

