Carlos Alcaraz: «Prefiero jugar con Musetti antes que con Djokovic» El murciano, que hoy se mide al estadounidense Fritz, confiesa que se quita un peso de encima evitando al serbio en las ATP Finals de Turín

Francisco J. Moya Martes, 11 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz empezó de la mejor manera las ATP Finals, con una victoria muy convincente ante Alex de Miñaur (7-6 y 6-2). A ese triunfo se le sumó la noticia de que no tendría que medirse esta semana en Turín con Novak Djokovic, un rival muy peligroso y que ya le ha dado más de un disgusto, tanto en tierra batida como en 'indoor'. Y el murciano, tan espontáneo como de costumbre, reconoció que ha sentido alivio con la baja del serbio, que desde ayer está siendo sustituido por el italiano Musetti.

«Obviamente tener a alguien como Novak en el grupo siempre es difícil. La experiencia que tiene en este torneo y el nivel que tiene en pista cubierta es bastante bueno. Perdí contra él en 2023 y jugué muy bien. Me mató ese día. Para ser sincero, prefiero a Lorenzo [Musetti]. No voy a mentir», añadió el propio Alcaraz entre risas tras vencer a De Miñaur en su debut en el torneo.

El murciano, eso sí, ensalzó a continuación el gran año del italiano, al que se medirá este jueves, en la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de que sea el partido decisivo para convertirse en el número 1 del año matemáticamente, siempre y cuando antes gane hoy al estadounidense Taylor Fritz (14.00 horas. Movistar).

La única victoria que tiene Fritz contra Alcaraz fue en la reciente Laver Cup, aunque el murciano se desquitó luego en Tokio

Ayer, no hubo mucha historia en el duelo entre Fritz y Musetti: triunfo para el americano (6-3 y 6-4) ante un jugador transalpino que llegó a este primer duelo de la Copa de Maestros muy fatigado. El sábado cayó en la final del ATP 250 de Atenas, precisamente contra Djokovic, tras una semana de mucha intensidad, ya que necesitaba conquistar el torneo griego para clasificarse como octavo tenista en las ATP Finals. No lo hizo y se quedó noveno. Sin embargo, la baja de Djokovic le abrió la puerta y va a competir en el grupo de Alcaraz, de Miñaur y Fritz.

Antes de ese duelo de Alcaraz ante Musetti hay que centrarse en el de hoy frente a Fritz. Se han visto las caras en cinco ocasiones, con un balance de 4-1 favorable al murciano. La única victoria que tiene el americano fue en la reciente Laver Cup, en la que superó a Carlitos de manera contundente en dos sets, aunque luego el jugador de El Palmar se vengó en la final de Tokio en un partidazo tremendo.