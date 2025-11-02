Carlos Alcaraz pierde el número uno: las cuentas del murciano para recuperarlo ya en Turín

Fernando Perals Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:40 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz ya no es el número uno del mundo. Pero solo por unos días. El tenista murciano ha amanecido hoy sin la corona que consiguió recuperar tras la victoria en el US Open del pasado mes de septiembre ante Jannik Sinner. Y el culpable es el mismo de siempre, el jugador italiano. El tenista de San Cándido venció este domingo a Félix Auger-Aliassime en dos sets (6-4 y 7-6) para meterse en el bolsillo el Masters 1000 de París y, con él, asaltar el trono del tenis mundial.

El perro y el gato. Hoy pata ti, mañana para mí. Así ha sido, está siendo y parece que va a ser la pelea por el número uno del ranking ATP entre Carlitos y Sinner. Y es que si este 3 de noviembre es el transalpino el que aparece en lo alto de la tabla, cuando arranque el último gran torneo de la temporada, las ATP Finals de Turín, será el de El Palmar el que vuelva a figurar como el mejor jugador del deporte de la raqueta.

A partir de que arranque la Copa de Maestros, llegará la hora de sacar la calculadora. Pero, sobre todo, de dejarse el resto en la pista para terminar el 2025 como el número uno del mundo. Las cuentas están claras: Carlos Alcaraz terminará el año en la cima del tenis mundial si gana los tres partidos de la fase de grupos de las ATP Finals. También lo será si logra dos triunfos en la primera fase y vence en la semifinal en la ciudad italiana de Turín. Pero, hay una tercera opción que le vale al murciano para depender de sí mismo: superar un partido de la fase de grupos y plantarse en la final del torneo. Todo ello le bastaría al de El Palmar en caso de que Sinner se proclame campeón en las Finales, que arrancan el domingo, con cinco triunfos.

En caso de que el italiano venca en Turín pero coseche una derrota en grupos, al palmareño solo le haría falta ganar dos partidos en la primera fase. Y si el de San Cándido se lleva el torneo pero lo haga con dos encuentros perdidos, Carlitos se aseguraría el número uno con solo vencer un duelo de la competición. En cualquiera de los escenarios en los que Jannik Sinner no gane el torneo en Turín, Alcaraz ya no soltaría el número uno y sellaría un 2025 para el recuerdo.

El último empujón

Así las cosas, el trono que le pertenece al mejor jugado del mundo se pone en juego en la última gran cita del año. El italiano aterrizará en la ciudad italiana tras brillar en la capital francesa: campeón sin ceder un solo set en todo el torneo. Carlitos volverá a escena en Turín tras caer a las primeras de cambio por sorpresa en París ante Cameron Norrie y tras varios días de descanso y entrenamientos en su tierra.

Al pupilo de Juan Carlos Ferrero le toca dar ahora el último empujón a un año fabuloso. Si el de El Palmar compite como tiene acostumbrado al mundo del tenis, es cuestión de tiempo que confirme su reinado hasta, como mínimo, 2026.Alcaraz lo tiene en su mano. Y en su raqueta. Es hora de volver a sacarla a pasear.

