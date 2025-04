Carlos Alcaraz, con la mirada y la mente puestas en el primer torneo en casa

La siguiente parada de Alcaraz le lleva a competir en Barcelona. Viaja hoy a la ciudad Condal y será mañana cuando inicie el Conde ... de Godó ante Ethan Quinn. Regresa después de perdérselo el curso pasado por unas molestias en el antebrazo. Sin prácticamente tiempo de transición, el tenista murciano ya conoce la dureza de un cuadro que le puede llevar a enfrentar a De Miñaur, Tsitsipas y Rune, si quiere levantar por tercera vez el trofeo en el Real Club Tenis Barcelona.

Alcaraz espera un cuadro duro en la ciudad Condal: Tiafoe, De Miñaur y Tsitsipas, posibles rivales en el camino hasta la final

El de El Palmar se encontrará en la ciudad Condal con algunos de los mejores tenistas que han pasado estos días por Montecarlo. El primer escollo para el pupilo de Juan Carlos Ferrero será un tenista salido de la fase previa, pero a partir de octavos el camino hacia otro hipotético título comienza a llenarse de obstáculos. Curiosamente, el rival al que superó ayer en la final de Mónaco, Lorenzo Musetti, podría volver a ser el último tenista a superar para volver a levantar los brazos y abrazar otro metal. Eso será otra historia. Antes habrá celebración con los suyos en Montecarlo. Corta, sin mucho tiempo para saborear el trofeo ganado Mónaco, pero necesaria para seguir agasajando la mente del tenista, algo agotada en las últimas semanas.

Volver a disfrutar

El joven prodigio de la raqueta ha vuelto a sonreir y lo que es más importante, a disfrutar. «Lo que se me pasa por la cabeza es mi familia, la gente cercana que tengo. Ha sido un mes bastante complicado para mí después de Miami, fue un momento difícil de gestionar por todo lo que estaba pasando y de enfocarme en lo importante. Venir a Montecarlo tras una semana de entrenamiento en casa y haber solventado los problemas que me han venido ha sido importante. Estoy muy contento por la manera en la que lo he hecho. He disfrutado esta semana como hacía tiempo que quizás no había disfrutado. Muy contento y con ganas de seguir», reconoció el pupilo de Juan Carlos Ferrero con el primer título en tierra de la temporada ya en el bolsillo.

Levantar la copa en Mónaco ha devuelto la sonrisa al rostro del tenista, esa que parecía haber perdido tras Miami

Carlitos y su entorno saben que triunfos como este pueden seguir alimentando el alma y la mente del tenista. Le vinieron bien las vacaciones en familia, tal y como se ha podido ver en Mónaco. Le sentó también de la mejor manera los entrenamientos en el Real Murcia Club de Tenis y en La Manga. Preparar el camino hacia otro trofeo en casa junto a los suyos ha vuelto a despertar esas pequeñas cosas que permanecían dormidas en el juego del palmareño. La gira sobre tierra batida acaba de arrancar. Se avecinan fechas tan importantes como ilusionantes. Roma, Madrid, París... y, con ellas, regresa su mayor rival: Jannik Sinner.