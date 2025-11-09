Carlos Alcaraz arranca el último asalto para amarrar el número 1 en las ATP Finals El murciano se estrena hoy ante Álex de Miñaur con la obligación de ganar tres partidos en Turín si quiere acabar el año en lo más alto

Fernando Perals Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:26

Arranca el último gran torneo del circuito tenístico del año y Carlos Alcaraz lo afronta con deberes por hacer. El tenista murciano debuta esta tarde (no antes de las 14.00 horas) ante Álex de Miñaur en las ATP Finals que se disputan en Turín, competición que determinará quién es el jugador que acaba la temporada como número uno del mundo.

El de El Palmar se juega con Jannik Sinner el trono del tenis mundial en casa del transalpino y en un torneo bajo techo, un entorno que no se le da especialmente bien al pupilo de Juan Carlos Ferrero. Pero el reto es cristálino: tiene que ganar al menos tres partidos para amarrar esa corona con la que desea terminar un 2025 extraordinario para el murciano.

Enemigos íntimos

Carlitos, que entrenó el viernes en el Inalpi Arena de Turíncon su máximo rival, Jannik Sinner, con el que compartió conversaciones, risas y hasta un selfi, y que ayer se puso a punto con Alexander Bublik, inicia un torneo que jamás ha ganado y en el que tiene puestas todas las miradas tras el resbalón de París.

Enfrente estará hoy un De Miñaur al que le ha ganado en las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado, la penúltima de ellas bajo techo, en Rotterdam, este año, para alzarse con el trofeo. Tras un año positivo, el australiano pone a prueba a Alcaraz en su regreso a las pistas: «Estoy motivado y voy a intentar ganar», avisó el de El Palmar.