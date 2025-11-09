La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sinner y Alcaraz, tras entrenar juntos en Turín. EFE

Carlos Alcaraz arranca el último asalto para amarrar el número 1 en las ATP Finals

El murciano se estrena hoy ante Álex de Miñaur con la obligación de ganar tres partidos en Turín si quiere acabar el año en lo más alto

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

Arranca el último gran torneo del circuito tenístico del año y Carlos Alcaraz lo afronta con deberes por hacer. El tenista murciano debuta esta tarde (no antes de las 14.00 horas) ante Álex de Miñaur en las ATP Finals que se disputan en Turín, competición que determinará quién es el jugador que acaba la temporada como número uno del mundo.

El de El Palmar se juega con Jannik Sinner el trono del tenis mundial en casa del transalpino y en un torneo bajo techo, un entorno que no se le da especialmente bien al pupilo de Juan Carlos Ferrero. Pero el reto es cristálino: tiene que ganar al menos tres partidos para amarrar esa corona con la que desea terminar un 2025 extraordinario para el murciano.

Enemigos íntimos

Carlitos, que entrenó el viernes en el Inalpi Arena de Turíncon su máximo rival, Jannik Sinner, con el que compartió conversaciones, risas y hasta un selfi, y que ayer se puso a punto con Alexander Bublik, inicia un torneo que jamás ha ganado y en el que tiene puestas todas las miradas tras el resbalón de París.

Enfrente estará hoy un De Miñaur al que le ha ganado en las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado, la penúltima de ellas bajo techo, en Rotterdam, este año, para alzarse con el trofeo. Tras un año positivo, el australiano pone a prueba a Alcaraz en su regreso a las pistas: «Estoy motivado y voy a intentar ganar», avisó el de El Palmar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  5. 5

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  9. 9

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  10. 10

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carlos Alcaraz arranca el último asalto para amarrar el número 1 en las ATP Finals

Carlos Alcaraz arranca el último asalto para amarrar el número 1 en las ATP Finals