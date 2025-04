Carlos Alcaraz abre fuego mañana en Mónaco contra Cerúndolo

Germán Abril Murcia Martes, 8 de abril 2025, 00:17 Comenta Compartir

Se espera un duro debut para Carlos Alcaraz, que reaparece este miércoles en Montecarlo. Lo hará tres años después de su última participación para medirse con el argentino Francisco Cerúndolo, claro triunfador en primera ronda en su duelo de ayer contra el veterano tenista italiano Fabio Fognini (6-0 y 6-3). Será solamente el segundo partido para el tenista de El Palmar en la arcilla del Principado de Mónaco. El único encuentro que disputó sobre la pista Rainier III se saldó con una derrota ante Sebastian Korda, el 13 de abril de 2022. Pagó caro Alcaraz ese día el desgaste al que se sometió en ese momento en la gira estadounidense, donde firmó las semifinales en Indian Wells y el título de Miami.

Esta vez el panorama es muy diferente. No llega de subidón el murciano, ni tampoco tan sobrado de confianza como hace tres años. Pisa Montecarlo con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión, alejado del estrés y la tensión a los que se ha visto sometido desde que besara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. Un solo título desde entonces para él, el cosechado en febrero de este año en Róterdam. El único motivo que ha encontrado Alcaraz para sonreír en un torneo en estos meses de barbecho. Ahora llega la tierra batida, terreno propicio para crecer y sumar puntos. Tanto en el ranking como en su confianza. Todo arrancará para él mañana en la arcilla monegasca.

Un rival entonado

El primer obstáculo no será nada sencillo. Asoma en esta segunda ronda Cerúndolo, viejo conocido de Alcaraz, al que inclinó en Indian Wells hace apenas unas semanas. Llega el porteño de firmar dos cuartos de final, tanto en el torneo californiano como en Miami. Ayer derrotó sin apuros a Fognini, campeón en Montecarlo en 2019, en un partido muy serio. No llegará muy desgastado a este duelo el argentino, que sólo invirtió poco más de una hora en batir al transalpino, quien está cerca de cumplir 38 años y no se parece al Fognini que llegó a ser el nueve del mundo y ganó el Masters 1000 de Montecarlo en 2019 tras noquear en semifinales a un hasta entonces imbatible Rafa Nadal.

Será el tercer enfrentamiento entre Alcaraz y Cerúndolo, pero el primero sobre tierra batida. Los dos precedentes se saldaron con triunfo del murciano (Queen's 2024 e Indian Wells 2025). «No estoy obsesionado con ser el mejor del mundo. Fui número uno hace unos años, y era feliz. Ahora soy el número tres, y soy igualmente feliz. Y disfrutando del camino, del deporte y de la vida», comentó Alcaraz en una entrevista concedida a la revista 'GQ'.

Además, de la segunda jornada del Masters 1000 de Montecarlo disputada ayer hay que destacar la derrota de Félix Auger-Aliassime ante Daniel Altmaier (7-6 y 6-3). El canadiense, encuadrado en el lado del cuadro de Alcaraz, cayó contra todo pronóstico en primera ronda del torneo. No habrá entonces posibilidad de un duelo entre Alcaraz y Auger-Aliassime.

En caso de superar su partido del miércoles con Cerúndolo, Alcaraz chocaría con el vencedor del duelo entre Altmaier y Gasquet. No tendrá descanso el murciano si va avanzando rondas hasta una hipotética final el domingo. Por último, el malagueño Alejandro Davidovich remontó frente al estadounidense Ben Shelton (6-7, 6-2 y 6-1). Hoy debutan Pedro Martínez y Roberto Bautista.

Sinner confirma que regresará a las pistas en el torneo de Roma

Los tres meses de sanción por dopaje de Jannik Sinner expiran el 5 de mayo, justo después de concluir el Mutua Madrid Open, segundo Masters 1000 sobre polvo de ladrillo. Y justo un día después comenzará el Masters 1000 de Roma, en el que el jugador transalpino volverá a la competición todavía como número 1 del ránking mundial. Faltaba la confirmación oficial de que volvería en Roma y llegó este lunes.

Sinner se despidió del tenis ganando el Open de Australia, y continúa todavía a día de hoy siendo el mejor de la 'Race' de esta temporada, después de que tanto Alexander Zverev como Carlos Alcaraz no pudiesen aprovechar para recortar distancias en Indian Wells y Miami ni tampoco en los torneos del mes de febrero.

El italiano ha contado con el apoyo del retirado Dominic Thiem en sus entrenamientos, con vistas a preparar su temporada de tierra batida, que para él comenzará en el Foro Itálico y terminará en Roland Garros. De ahí, directamente a la hierba de Wimbledon.

