Buenas sensaciones de Alcaraz en su primer día en Turín

Intensos rallies al centro de pista, cruzados de derecha y revés, sobresalientes puntos entre ambos protagonistas... Así fue el entrenamiento de ayer entre Carlitos Alcaraz ... y Taylor Fritz, que ya preparan en Turín el último gran torneo de la temporada, las ATP Finals, donde el murciano se juega acabar el año como número uno del mundo. El de El Palmar viajó este miércoles hasta la ciudad transalpina con sus dos entrenadores, Juan Carlos Ferrero y Samuel López, que siguieron el ensayo prácticamente a pie de pista.

El murciano, hasta el momento, no ha podido conquistar ninguna Copa de Maestros en su corta trayectoria, y se ha puesto como principal objetivo, además de mantener el trono mundial, romper su mala racha en indoor y ganar su primeras ATP Finals, donde en sus tres participaciones no ha conseguido romper el techo de las semifinales (en 2022 no partipó por lesión, en 2023 cayó en semis ante Djokovic y en 2024 fue eliminado en la fase de grupos). Alcaraz viene de caer en primera ronda del Masters 1000 de París frente a Cameron Norrie.

Las primeras sensaciones de Alcaraz en Turín fueron positivas. Derrotó en la sesión preparatoria a Fritz, por 6-3 y 4-2, en una práctica que duró 90 minutos. El campeón de seis grandes volverá este jueves a la pista central del Inalpi Arena de Turín. Trabajará junto a Alexander Zverev. Mientras intercambie golpes con el alemán se sorteará en el centro histórico de la capital del Piamonte la composición de los dos grupos de esta ATP Finals.

La llegada de Alcaraz a Turín ha estado precedida de las sonadas declaraciones del extenista italiano Adriano Panatta, campeón de Roland Garros en 1976. «Sinner se ha vuelto prácticamente invencible. Alcaraz podría tener un mal día y perder, pero eso nunca le sucede a Jannik en la primera o segunda ronda. O pierde en la final o se lesiona», dijo. Incluso, Panatta aconsejó al murciano lo que debe hacer para poder competir con Sinner: «Carlos tiene que tener cuidado: o se mantiene concentrado o nunca volverá a vencerle», sentenció en el programa de televisión 'La Domenica Sportiva'.

Además el campeón de Roland Garros en 1976 se mostró crítico con la decisión tomada por Sinner de no acudir con Italia a la Copa Davis: «Nunca me habría dado por vencido. Si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido mis compañeros y el capitán, incluso antes que la federación, quienes habrían exigido explicaciones con la mayor dureza posible. Me parece mal que no acuda a defender a la selección italiana», afirmó Panatta, de 75 años, y quien insistió en que Sinner «es consciente de su potencial y sabe que ahora es prácticamente imbatible».