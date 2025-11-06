La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz, a su llegada ayer a Turín. ATP TOUR
Tenis

Buenas sensaciones de Alcaraz en su primer día en Turín

El murciano supera a Fritz en la práctica previa al sorteo de grupos de las ATP Finals, donde Sinner parte como principal favorito

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:27

Intensos rallies al centro de pista, cruzados de derecha y revés, sobresalientes puntos entre ambos protagonistas... Así fue el entrenamiento de ayer entre Carlitos Alcaraz ... y Taylor Fritz, que ya preparan en Turín el último gran torneo de la temporada, las ATP Finals, donde el murciano se juega acabar el año como número uno del mundo. El de El Palmar viajó este miércoles hasta la ciudad transalpina con sus dos entrenadores, Juan Carlos Ferrero y Samuel López, que siguieron el ensayo prácticamente a pie de pista.

