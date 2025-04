Carlos Alcaraz: «Mi truco es copiar lo que han hecho los mejores» «En momentos decisivos juego mucho por instinto y creo que eso no es bueno», admite el murciano sobre sus desconexiones puntuales

Francisco J. Moya Miércoles, 2 de abril 2025 | Actualizado 03/04/2025 07:45h.

Carlos Alcaraz es perfectamente «consciente» de que las desconexiones que sufre puntualmente en algunos partidos deben terminar, si quiere seguir engordando su palmarés y acercándose al número 1 que ahora mismo ostenta el sancionado Jannik Sinner. Así, en una entrevista concedida a Loïc Prigent, un documentalista francés especializado en moda, el tenista murciano reconoce que « a veces me ha ocurrido que cuando voy ganando un partido y estoy con buenas sensaciones, bajo la intensidad y acabo perdiendo». Añade que «muchas veces juego por instinto en los momentos importantes, hago lo que siento, y eso no es bueno, quizá haya que seguir una estrategia».

En la charla, que tuvo lugar en el Club de Campo de El Palmar y fue una conversación en exclusiva para Louis Vuitton, una de las grandes marcas que patrocinan al jugador murciano, Alcaraz hace otras reflexiones interesantes sobre su juego y su momento actual. «Es preciso aceptar que no siempre vas a jugar bien y seguir intentándolo. Afrontar la adversidad y luchar por conseguir las cosas que se resisten es el camino a seguir. Mi truco es copiar lo que han hecho siempre los mejores de la historia», explica el pupilo de Juan Carlos Ferrero en la citada entrevista.

«Quiero ser un tenista agresivo, que busque grandes golpes, suba a la red. Siempre he tenido claro que es fundamental creer en uno mismo, tener la mentalidad de pensar que puedes ganar a todos y afrontar con valentía la presión que se siente en situaciones adversas. Cuando me pongo nervioso, me digo a mí mismo que debo ser fiel a mi estilo, pase lo que pase», comenta el actual número 3 de la ATP.

La importancia de Ferrero

Carlitos vuelve a tener palabras cariñosas hacia su entrenador en esta conversación con Prigent. «Recuerdo que entre los 12 y 14 años es cuando la gente empezó a darse cuenta de que era bueno y estaba haciendo las cosas bien, pero es gracias a Juan Carlos [Ferrero] por quien estoy aquí. Empezamos a viajar juntos a muchos torneos cuando yo solo tenía 15 años y aprendí una barbaridad de él, tanto de sus vivencias en pista como fuera de ella», dice.

«Con 17 años ya era consciente de lo importantes que eran muchas cosas y mi padre también fue clave para mí. Cuando cumplí 9 años él se desvinculó totalmente de la labor de entrenarme, tan solo compartíamos algún rato los fines de semana en pista porque se lo pedía yo, pero siempre tuvo claro que quería separar su rol de padre del de entrenador», cuenta Alcaraz sobre el papel jugado por su padre en su formación.