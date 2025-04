Carlos Alcaraz sigue su idilio con el Godó: ya está en semifinales

Carlos Alcaraz es una caja de sorpresas cuando juega sobre arcilla. Tan inconsistente por momentos como genial cuando más oscuro se pone el escenario. El ... partido con De Miñaur en los cuartos de final del Godó es otro ejemplo de que el murciano sufre para encontrar la estabilidad en su juego cuando compite sobre tierra batida. También de que, cuando el partido lo pide, exhibe su tenis más sólido para marcar diferencias. Más firme al resto este viernes que con un servicio que apenas le concede puntos gratis ni tener ventaja en sus turnos de saque.

El triunfo de este viernes tiene mucho mérito. De Miñaur aterrizaba en la ciudad condal con buenas sensaciones sobre arcilla después de alcanzar la ronda de semifinales en el torneo de Montecarlo, donde se dio el gusto de endosarle un doble 6-0 a Grigor Dimitrov. Ya son cuatro victorias en cuatro partidos para Alcaraz en sus duelos con el tenista australiano. Nueva muestra este viernes de que el palmareño no necesita un tenis brillante sobre tierra batida para superar a la mayoría de tenistas del circuito.

Sufrió de lo lindo Alcaraz en la primera manga con el australiano. Y eso que dispuso de las primeras oportunidades de rotura, prácticamente cuando no se había roto el cascarón del partido. No le sacó pringue a estas opciones, algo que sí hizo De Miñaur para ponerse pronto en ventaja. Problemas desde el fondo de pista para el de El Palmar, incapaz de conectar golpes limpios con facilidad. Seguramente influenciado por una pista irregular que lleva de cabeza a los tenistas durante esta semana. Los montículos de arena interfieren en la trayectoria de la bola. Tanto, que incluso Davidovich Fokina acabó quejoso este viernes, a grito pelado, por el estado del polvo de ladrillo de la pista Rafa Nadal: «Parece Marrakech esto».

Fue capaz de reaccionar Alcaraz hasta en dos ocasiones a las roturas de saque de De Miñaur. Mucho más fiable con el resto que al servicio el murciano, no permitió que el tenista de Sydney tomara vuelo en el primer set. Acostumbra el número dos del mundo a sacar un plus cuando el partido lo requiere. Misma facilidad para enredarse como para deshacer los entuertos en los que muchas veces se mete. En la definición del primer set, cuando más quemaba la pelota bajo el sol primaveral de Barcelona, apareció el tenis excelso de Alcaraz para abandonar el callejón. Una hora de sudor para sellar el primer parcial a su favor.

Más emoción que brillantez en la primera manga, con 44 errores no forzados entre los dos tenistas. Mucho más fiable en momentos clave Alcaraz para agarrar la ventaja. Tras las turbulencias del primer set, repleto de espinas para el palmareño, llegó un desenlace plácido. Insuperable desde el fondo de pista, destrozó con su revés a un errático De Miñaur que se fue apagando a pasos agigantados a medida que avanzaba el reloj. No tuvo compasión Alcaraz, con el punto de mira en su tercer título en Barcelona. Arthur Fils será el rival de Alcaraz en la siguiente ronda tras la retirada de Stefanos Tsitsipas en el tercer juego del partido. Se volverán a ver las caras ocho días después de medirse en los cuartos de final de Montecarlo.

Jornada bonita para la familia Alcaraz en el Godó

No fue Carlos Alcaraz el único miembro de la familia que compitió este viernes en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona 1899. Antes del número dos del mundo, compitió en el torneo Conde de Godó en su versión sub14 su hermano pequeño Jaime. También en la ronda de cuartos de final y también acabó con victoria, así que este sábado se repetirá la secuencia. Es la primera vez que los dos comparten torneo. Una feliz coincidencia que los dos quieren estirar hasta el domingo.

«Esta mañana he venido antes de la cuenta para ver a mi hermano. Me ha sorprendido su nivel para bien. Ha hecho más dejadas de la cuenta, no sé a quién habrá salido (risas). Lo más importante es que le encanta el tenis. Es lo que necesita para seguir entrenando motivado. No sé hasta dónde llegará, yo solamente le deseo lo mejor», apuntó Carlos Alcaraz sobre el desarrollo de su hermano pequeño.