Carlos Alcaraz en una jugada del partido de este martes contra Fritz. EP

Alcaraz resiste, tumba a Fritz y se queda a un triunfo del número 1

El tenista murciano remonta un partido durísimo para acercarse a semifinales de las ATP Finals (6-7, 7-5 y 6-3)

Germán Abril

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

Alcaraz sudó de lo lindo para inclinar a Fritz en su segundo partido en Turín. Muy tenso en el primer set, fue capaz de encontrar ... su mejor tenis tras verse por debajo en el marcador y poner el 2-0 en su casillero. El jueves, con un triunfo ante Musetti, aseguraría que acaba el año 2025 como número uno del mundo. Hoy, como en el debut ante De Miñaur, volvió a mostrar dos caras Alcaraz. Hoy, como ante De Miñaur, fue capaz de surfear los malos momentos para ser más certero que su rival en el momento exacto. Con este triunfo, Alcaraz adelanta a Nadal en precocidad a la hora de lograr el triunfo número 50 contra un tenista del Top 10 (22 años y 195 días).

