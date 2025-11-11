Alcaraz resiste, tumba a Fritz y se queda a un triunfo del número 1

Alcaraz sudó de lo lindo para inclinar a Fritz en su segundo partido en Turín. Muy tenso en el primer set, fue capaz de encontrar ... su mejor tenis tras verse por debajo en el marcador y poner el 2-0 en su casillero. El jueves, con un triunfo ante Musetti, aseguraría que acaba el año 2025 como número uno del mundo. Hoy, como en el debut ante De Miñaur, volvió a mostrar dos caras Alcaraz. Hoy, como ante De Miñaur, fue capaz de surfear los malos momentos para ser más certero que su rival en el momento exacto. Con este triunfo, Alcaraz adelanta a Nadal en precocidad a la hora de lograr el triunfo número 50 contra un tenista del Top 10 (22 años y 195 días).

La apertura del duelo con Fritz no pudo ser más igualada. 20 minutos se invirtieron para completar los dos primeros dos juegos, pero fue el murciano quien dio primero. Logró la rotura ante un Fritz que, a diferencia del día de su estreno ante Musetti, comenzó con dudas en su servicio. Dudas que irían evaporándose a medida que avanzaba la manga. El tan preciado botín duró poco en las manos de Alcaraz. Al siguiente juego fue Fritz quien obtendría el 'break' para devolver el equilibrio al marcador. Ninguno de los dos volvería a quebrar el servicio de su rival, pero sí que aparecieron fisuras en el juego del palmareño al tiempo que se agigantaba Fritz al otro lado de la red. Cada vez más enredado con el saque Alcaraz, cuyo registro de primeros no tocó el 60% de efectividad. Mucho más suelto con esa herramienta Fritz (78% de primeros servicios).

Tarde primaveral en Turín, pero en el interior del Inalpi Arena sólo había nubarrones en la cabeza de un Alcaraz que no veía la manera de superar el cuerpo kilométrico de Fritz. Fino con el servicio y atrevido con el resto el californiano. En un abrir y cerrar de ojos Alcaraz veía cómo la respuesta a su servicio estaba rápidamente en sus pies. Un pistolero, Fritz, imbatible en el cuerpo a cuerpo desde el fondo de pista. Atascado Alcaraz con el golpe de derecha, su principal arma para ganar partidos. Cuatro golpes ganadores y nueve errores con ese golpe durante la primera manga. Lastre importante a la hora de replicar los bombazos que llegaban desde el otro extremo de la pista. Crecía y crecía el estadounidense ante un Alcaraz que no dejó de cambiar los ajustes en su tenis. Por ejemplo, la posición a la hora de restar. Cada vez más alejado el palmareño de la línea de fondo, buscando una altura en la que sentirse cómodo para responder a los cañonazos del tenista de Santa Fe.

No surtieron efecto los cambios en la configuración del número uno del mundo y las buenas sensaciones de Fritz se tradujeron en el resultado. Superó con facilidad a un tensionado Alcaraz en el 'tie-break' para hurgar con fuerza en las dudas del murciano. Lejos de hundirse, creció Alcaraz. Salvó momentos complicados con maestría, exhibiendo un nivel de tenis que no había rozado durante el primer set para marcar diferencias. Justo a tiempo llegó la rotura para confirmar que el segundo set caía de su lado. Ahora sí, reventando la derecha (13 golpes ganadores), para igualar el marcador y forzar un tercer set en el que no hubo color. El verdadero Alcaraz apareció cuando tocaba para poner el segundo punto en su casillero.

Preguntado sobre el número uno de la temporada tras el partido, Alcaraz reconoció que «intento no pensar en ello. Obviamente el del jueves va a ser un partido muy importante para mí. Intentaré que los nervios no me jueguen una mala pasada, controlar mis emociones. Pensaré en mis objetivos para el partido, controlándome a mí mismo. Quiero sentirme mucho mejor que hoy con los golpes, el servicio, con todo. Obviamente, va a ser un gran día. Ahora toca disfrutar de esta victoria e intentar descansar todo lo que pueda para estar listo para el siguiente partido».