Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año

No hay mejor forma de recargar pilas y aumentar la motivación que junto a los tuyos. Y eso es lo que ha pensado Carlos Alcaraz de cara a los últimos retos que le quedan en 2025. Al calor de sus amigos y familiares, el tenista murciano está pasando unos días de descanso activo en casa, donde está aprovechando, además de para entrenar y ponerse a punto, para disfrutar de su deporte como espectador y del fútbol.

El de El Palmar se dejó ver el miércoles por la noche en el partido que disputó el Real Murcia ante el Antequera en el estadio Enrique Roca de Copa del Rey. Baño de masas para el número uno del mundo, que además de servir como amuleto de la suerte para el equipo grana, fue bendecido por el cura de la entidad murcianista. El sacerdote Miguel Tovar, de 24 años, le dio la bendición al joven prodigio de El Palmar para sus últimos compromisos: las ATP Finals de Turín y la Copa Davis.

Horas después de ver ganar al Real Murcia, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se acercó al Real Murcia Club de Tenis para presenciar varios partidos del Campeonato de España absoluto por equipos masculinos, torneo al que el equipo de la sede murciana accedió a la final.

Allí, junto a varios de sus amigos, el murciano disfrutó de una jornada de descanso y disfrute viendo a algunos de los jóvenes talentos del deporte de la raqueta. Es el momento de desconectar la mente tras un 2025 fabuloso y de olvidar cuanto antes la derrota en el Masters 1000 de París ante Cameron Norrie. Todavía quedan dos meses para que acabe este gran año para Alcaraz y puede concluir con los brazos del palmareño alzando al cielo otro trofeo.

Primera parada

Aún le quedan varias jornadas de preparación a Carlitos para el siguiente torneo, pero el tiempo de entrenamientos y descanso se va agotando. La primera parada pasa por Turín. En la ciudad italiana se disputan las ATP Finals desde el domingo 9 de noviembre. Y este será la última oportunidad para Carlitos de levantar un título individual, el que sería su noveno de un 2025 que tendrá un lugar destacado para siempre en su memoria.

A partir del día 18 llegará la cita con la selección española. Con el equipo que lidera David Ferrer, el murciano buscará su primera Copa Davis, un metal que se resiste desde 2019.

