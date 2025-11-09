Un Alcaraz de dos caras arrolla a De Miñaur en su estreno en Turín

Carlos Alcaraz mostró dos caras en su debut en las Nitto ATP Finals. La primera nos recordó al 'viejo' Alcaraz. Ese que es capaz de ... meterse en un túnel oscuro cuando pocos minutos antes caminaba por un jardín soleado para acabar encontrando la salida antes de que la noche invada por completo el paisaje. La otra versión de Alcaraz, la más habitual del tenista murciano esta temporada, es la que nos regala un tenis inabordable, arrollador para cualquier rival. En esta bipolaridad se movió Alcaraz para doblegar a Álex de Miñaur en su primera jornada de tenis en Turín. De las dudas del primer set a la exhibición de tenis en el segundo para estrenarse con victoria por primera vez en unas ATP Finals.

El arranque de partido de Alcaraz en Turín fue prometedor. Aunque sufrió de inicio con su servicio, ante un De Miñaur agresivo y envalentonado, fue él quien rompió la baraja para abrir distancias. Los dos tenistas con más victorias en este 2025 alzaban el telón de las Nitto ATP Finals con un duelo que previamente habían protagonizado en cuatro ocasiones, siempre con triunfo del tenista palmareño.

Capaz de convertir lo inimaginable en posible, en algunas ocasiones Alcaraz también consigue enredarse hasta límites insospechados. Tenía totalmente controlada la primera manga ante De Miñaur en su estreno en Turín, pero poco a poco se fue bloqueando hasta dar esperanzas al australiano. Estaba fuera del partido De Miñaur con el 1-4 y 0-40, no se había llegado aún a la media hora de partido, pero Carlitos lo reactivó. No aprovechó ninguna de las tres opciones de rotura que habrían puesto la puntilla al primer set y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba metido hasta el cuello de barro. De una situación controlada, a tener que jugársela en un tie-break. Ahí, a remolque, sacó el gen ganador el tenista de El Palmar, para decantar el primer set a su favor. A tiempo para encontrar la salida del laberinto antes de que los males fueran a más.

Mucho más fino con el revés que con la derecha, siempre dio la sensación de que el partido estaba en la mano de Alcaraz. Para bien y, en los momentos de desconexión, también para mal. Si algo destaca del tenis del murciano es su capacidad para aprender de los errores. Se trabó en una primera manga controlada, salió del atolladero y arrolló en la segunda a un De Miñaur incapaz de aguantar el ritmo de peloteo de Alcaraz. Destaca por ser un tenista defensivo el australiano, de esos que te obligan a jugar una pelota más cuando ya casi estás celebrando el punto, pero en el segundo set apenas opuso resistencia. Mucho más suelto Alcaraz, relajado una vez que había escalado el Himalaya en el primer parcial. No dejó lugar a la sorpresa esta vez para inclinar a su primera víctima en el norte de Italia. Primer triunfo en su camino hacia el trofeo. Primera victoria de las tres que le asegurarían el primer puesto del ranking ATP a final de 2025.