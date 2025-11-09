La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz celebra su victoria, este domingo. AFP

Un Alcaraz de dos caras arrolla a De Miñaur en su estreno en Turín

El tenista murciano inicia con triunfo su carrera en las ATP Finals de Turín ante Álex de Miñaur (7-6 y 6-2)

Germán Abril

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:21

Carlos Alcaraz mostró dos caras en su debut en las Nitto ATP Finals. La primera nos recordó al 'viejo' Alcaraz. Ese que es capaz de ... meterse en un túnel oscuro cuando pocos minutos antes caminaba por un jardín soleado para acabar encontrando la salida antes de que la noche invada por completo el paisaje. La otra versión de Alcaraz, la más habitual del tenista murciano esta temporada, es la que nos regala un tenis inabordable, arrollador para cualquier rival. En esta bipolaridad se movió Alcaraz para doblegar a Álex de Miñaur en su primera jornada de tenis en Turín. De las dudas del primer set a la exhibición de tenis en el segundo para estrenarse con victoria por primera vez en unas ATP Finals.

