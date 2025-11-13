Alcaraz, ante la primera bola de partido para mantener su reinado

El 2025 que está a punto de cerrar Carlos Alcaraz quedará para siempre en un lugar destacado de su historia. Siempre será una de ... las mejores temporadas de su carrera, sobre todo por la conquista del histórico Roland Garros ante Sinner, o por volver a levantar al cielo de Nueva York su segundo Us Open. Pero también lo será porque fue este año cuando volvió a recuperar el número uno del mundo, un trono en el que está sentado ahora mismo pero cuyo sitio no tiene asegurado todavía.

El tenista murciano tiene hoy ante Lorenzo Musetti (no antes de las 20.30 horas) la primera bola de partido para asegurar el número uno del ranking ATP hasta, como mínimo, el año que viene, lo que sería un cierre a la altura de lo que ha sido la temporada del jugador de El Palmar. Si Carlitos gana esta noche, da igual lo que pase en el resto del torneo de las ATP Finals: será el mejor jugador del mundo cuando acabe 2025.

Es el primer 'match-ball' para el pupilo de Juan Carlos Ferrero, pero, como suele ocurrir en muchas de las batallas que libra en la pista, puede no ser el único. Todo dependerá del futuro del murciano en la Copa de Maestros. Alcaraz acaricia las semifinales del torneo turinés tras las victorias ante Álex de Miñaur (7-6 y 6-2) y frente a Taylor Fritz (6-7, 7-5 y 6-3), pero todavía no tiene asegurado el billete a la siguiente fase. Ganando al italiano hoy, pasará como primero de grupo. Si pierde, pero consigue ganar un set ante Musetti, también estará en semifinales. E, incluso, si claudica ante el transalpino en dos sets, es decir, sin ganar ninguno el murciano, podría jugar la penúltima fase, siempre y cuando Taylor Fritz se imponga al australiano De Miñaur y el murciano no caiga por 6-1 y 6-1 ante Musetti (por el porcentaje de juegos).

El de El Palmar podría pasar a la siguiente fase incluso perdiendo por dos sets, siempre y cuando Fritz supere a De Miñaur

No es un partido más para el joven prodigio de El Palmar, que jugará por primera vez esta semana en el turno de noche, por lo que saldrá a la pista del Inalpi Arena sabiendo el resultado del Fritz-De Miñaur, lo que le puede añadir un poco más de presión al partido o, por el contrario, confirmar que pasará a 'semis' con solo ganar tres juegos ante Musetti. Es una cita clave para el pupilo de Ferrero, por el número uno y por seguir vivo en un torneo que jamás ha conquistado.

Con la medida tomada

Alcaraz tiene este noche al otro lado de la red a un rival al que le tiene tomada la medida. Siete veces se han visto las caras el de El Palmar y el de Carrara, y seis fueron las ocasiones en las que el partido terminó cayendo del lado del murciano, concretamente los últimos duelos entre ambos. Musetti solo consiguió imponerse a Alcaraz en Hamburgo en 2022 para arrebatarle el trofeo de ganador.

Desde entonces, Carlitos cuenta sus choques con el italiano por victorias. Este año se han enfrentado hasta en tres ocasiones: En la final de Montecarlo, título que se metió en el bolsillo el murciano; en las 'semis' del Masters de Roma y en las de Roland Garros, dos envites que se llevó Alcaraz. Hoy, en la octava cita, el murciano debe continuar con esta racha. El premio es más que suculento.