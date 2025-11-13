La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlitos levanta su dedo índice tras lograr un punto ante Fritz. AFP
Tenis

Alcaraz, ante la primera bola de partido para mantener su reinado

El murciano, que acaricia las semifinales de las ATP Finals, se asegura ser el número uno del mundo hasta el año que viene si vence hoy a Musetti

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

El 2025 que está a punto de cerrar Carlos Alcaraz quedará para siempre en un lugar destacado de su historia. Siempre será una de ... las mejores temporadas de su carrera, sobre todo por la conquista del histórico Roland Garros ante Sinner, o por volver a levantar al cielo de Nueva York su segundo Us Open. Pero también lo será porque fue este año cuando volvió a recuperar el número uno del mundo, un trono en el que está sentado ahora mismo pero cuyo sitio no tiene asegurado todavía.

