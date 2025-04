Alcaraz alza la voz antes del debut en el Conde de Godó: «Ninguna derrota me sabe a poco; hablar es gratis»

Fernando Perals Murcia Lunes, 14 de abril 2025, 19:11 Comenta Compartir

No hay tiempo de descanso, ni de disfrute, en estos momentos para Carlos Alcaraz. El murciano, que hace apenas unas horas levantaba el título de campeón del Masters 1000 de Montecarlo, aterrizó ayer en Barcelona, donde hoy vuelve a competir en el Conde de Godó. El tenista de El Palmar debuta en torno a las 20.00 horas ante el estadounidense Ethan Quinn sobre la tierra batida de la Ciudad Condal, donde no pudo estar el año pasado por unas molestias en el antebrazo.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha recuperado la sonrisa tras volver a meterse en el bolsillo un trofeo. Pero aún tiene en la cabeza los días complicados que vivió tras las decepciones de Indian Wells y Miami. Sobre ese momento y cómo se encuentra a nivel mental habló ayer en la previa de su estreno en Barcelona. Y aprovechó para alzar la voz contra aquellos que no le han terminado de aceptar sus últimas derrotas. «Para mí, ningún partido perdido me sabe a poco porque es un aprendizaje. Es gratis y fácil hablar cuando tienes expectativas y no se cumplen. Puede que haya habido resultados que le supieran a poco a cierta gente. Llevamos cuatro meses de año y he aprendido mucho en este tiempo. Ahora le doy importancia a lo que verdaderamente lo es».

A pesar de llegar con una victoria bajo el brazo en el arranque de la gira sobre arcilla, el murciano no quiere meterse presión y prefiere no verse entre los favoritos. «No me esperaba ganar en Montecarlo. No me veo a mi mejor nivel. No sentí que jugué bien, pero sí estuve en un gran momento a nivel mental. Hay un amplio abanico de jugadores que pueden ganar los torneos. No me quiero poner favorito y voy a ir con las menos expectativas posibles», confesó Alcaraz.

Ampliar Imagen de archivo de la activación de ElPozo Bienstar en la plaza Callao en 2024. ElPozo

Protagonista con ElPozo

Carlitos será el rostro de una campaña de ElPozo en la plaza Callao de Madrid. La empresa murciana quiere transformar uno de los principales rincones de la capital en una zona de entretenimiento, alimentación y deporte. El céntrico espacio madrileño acoge del 23 al 25 de abril el 'Bienstar Sport Center', una experiencia única y dinámica en la que habrán muchas sorpresas y en la que la imagen del tenista murciano estará más que presente.

ElPozo instalará una gran plataforma gaming e interactiva, donde se desarrollará un programa dinámico. El stand estará diferenciado por cuatro zonas, que contarán con un simulador de Moto GP y un photocall tematizado. Además, se desarrollará un torneo virtual de tenis 'pong', que permitirá competir a todos a los que se acerquen a la plaza Callao de Madrid con el avatar de Carlos Alcaraz

