Moneda falsa

Cerrada la fábrica de Otto en Colonia, Daimler dejó Deutz donde había trabajado decisivamente en la producción de los motores de cuatro tiempos de Otto y se trasladó a Cannstatt para producir, ahora, motores propios. Un par de pequeños tornos, algunos bancos de tornillo y dos perforadoras, que funcionaban todas a mano, era todo el instrumental con el que partían. Tres cerrajeros constituían, junto con su colega Maybach y el mismo, todo el personal del proyecto. Logró de ellos unos mecanismos de precisión. Siempre recordaba que el primer constructor de un motor de cuatro tiempos fue un relojero. Construyeron un cilindro de bronce que situaron horizontalmente y lo había fundido un fundidor de campanas; la refrigeración era por aire; el encendido mediante una batería eléctrica y un volante de hierro fundido, esperando conseguir muchas revoluciones. Para ello acortó la carrera del émbolo y mejoró la dirección del encendido.

Si pretendía que el motor fuera a incorporarse al tráfico, tenía que ser ligero. La obsesión de conseguir un mayor número de revoluciones del motor, supondrían más camino en menos tiempo. Pasaba las 200, las 240 y las 250 revoluciones, pero a partir de aquí la marcha fue irregular, fallando los tiempos. No conseguía superar lo que alcanzó en Deutz. Maybach el compañero inseparable de Daimler, estudió el comportamiento llegando a la conclusión que dependía del encendido. Pero Daimler no analizó más las piezas y consideró que ya había calculado bastante. Era momento de dejar paso a la intuición. Se sumergió en el patio de su casa, donde había construido un invernadero, incluyendo pitas, helechos y palmeras, orquídeas, madroños y frutales enanos, melocotoneros y albaricoqueros, etc. Su mundo, pues, se dividía en una nave de motores, junto a una casa que representaba la mitad de la instalación, bien florida. Contemplando sus plantas, tuvo una idea de cómo mejorar el encendido. Ante algo que debía guardarse en secreto, trasladaron las piezas del motor a una parte de la nave, a cubierto de miradas curiosas que durante el día pudieran pretender descubrir las mejoras. Él y su compañero de fatigas Maybach, trabajaban de noche en la mejora del encendido y algunas piezas más del motor.

Un día se presentó en el taller el comisario de policía acompañado de un agente. Le trasladó una queja presentada contra Daimler. Pese a que Daimler pretendió llevarlos a su casa, no consintieron. Los vecinos sospecharon que por la noche ocurrían cosas a puerta cerrada. Daimler no entendía que por una queja estuviera tan serio el comisario, hasta que éste le confesó que se trababa de una denuncia. Le exigió que le enseñara todos los locales. Le preguntó qué es lo que hacían allí, a lo que Daimler contestó que fabricaban motores. El Comisario escudriñó todos los cajones, piezas y objetos, incluso los del local que estaba bajo llave y se sorprendió al ver el motor en la habitación. Preguntó entonces por qué habían tapado las ventanas. Daimler le hizo ver que el motor que tenía ante sus ojos le había llevado arduos trabajos desde hacía años y que era el primer ejemplar que tenía un encendido mediante un tubo incandescente y que ése era el secreto de la habitación. Ahora ya estaba solicitada la patente y el motor alcanzaba hasta 900 revoluciones. Exhibió el motor funcionando ante el comisario, asustándose éste por el chorro de fuego que emergió por el corto tubo de escape.

Fuera de la instalación le dijo a Daimler que no sabía que se dedicaba a esas cosas. Se había sospechado que se dedicaba a fabricar moneda falsa. Daimler contestó con una sonrisa, lo que sorprendió, todavía más al comisario. Se dispuso a darle una explicación. Condujo al comisario a su jardín botánico y le dijo: aquí es donde yo cometo la delincuencia que ustedes sospechaban; aquí cultivo plantas tropicales, propias de Ceylán o de África y las hago brotar y crecer aquí, bajo la impostura de un clima mentido y las mantengo artificialmente en vida. A esto es a lo que yo llamo fabricación de moneda falsa. Naturalmente, el sumario contra Daimler fue suspendido.