Inteligencia En 1995, Kondo y Asai encontraron que el patrón de la pigmentación de la piel del pez denominado ángel se daba en la forma en que predecía Turing ALBERTO REQUENA

Analizar la capacidad de las máquinas tiene una larga historia. En 1637, Descartes, en su 'Discurso del método' inicia la referencia a los autómatas que reaccionan ante interacciones con humanos, aunque no les reconoció capacidad de responder apropiadamente como un humano. Estableció la referencia conceptual, no obstante. Diderot en su obra 'Pensamientos filosóficos', refiere un criterio para considerar a un animal inteligente, en la época solamente considerado, lingüísticamente, el loro que, de dar una respuesta no distinguible a la de un humano, se consideraría inteligente. Los dualistas no consideran que la mente pueda tener un estado físico y no se puede explicar solamente en términos físicos. En el materialismo, por el contrario, la mente se puede explicar físicamente y abre la opción a que puedan haber mentes artificiales. En 1936, Alfred Ayer en su obra 'Lenguaje, verdad y lógica', plantea el interrogante de cómo saber que distintas mentes puedan tener el mismo nivel de conciencia. Contesta admitiendo que la respuesta es someterlo a pruebas empíricas que evidencien el nivel de conciencia. Por fin, Alan Turing, en 1947, introduce el concepto de 'inteligencia computacional' y en un informe que titula 'maquinaria inteligente' establece que la forma de concretar la inteligencia de una máquina es someterla a pruebas en la que no se distinga de un humano.

Si bien, el test de Turing es lo que le dio notoriedad, tiene una faceta más desconocida. Alan Turing presentó un modelo de reacción-difusión (RD), con el que pretendió dar cuenta de los mecanismos de formación de patrones biológicos. Publicó un trabajo que tituló 'Bases químicas de la morfogénesis' en el que propuso que los patrones espaciales generados autónomamente en la fase embrionaria, son debidos a una onda estacionaria de las reacciones químicas a nivel celular. A partir de la información genómica y las técnicas de genética molecular se puede abordar el estudio de esta cuestión.

Una de las incógnitas de mayor envergadura en el ámbito de la biología del desarrollo, es la información posicional. El trabajo de las últimas décadas ha evidenciado que en los huevos, ya hay incluido un grado sustancial de información posicional, asociados a la distribución de las proteínas clave o el RNA. Las células en fase embrionaria, ya son capaces de leer su posición a partir de la concentración de tales moléculas y son capaces, por tanto, de inducir la diferenciación asociada a posiciones específicas. Las células ya diferenciadas pueden producir moléculas señalizadoras que aportan información secundaria. Esta es la conocida como teoría 'prepatron' o teoría morfogénica. Ha sido evidenciada en muchos eventos morfogenéticos. Funciona bien en las primeras etapas del desarrollo embrionario, pero no es capaz de dar cuenta de estructuras complejas.

La propuesta de Turing no requería ninguna estructura pre-patrón. Consistía en un mecanismo de difusión-reacción, formulado en 1952 y refinado posteriormente en la década de los setenta. En este modelo, el patrón son ondas estacionarias generadas por la interacción RD de las sustancias químicas. El sistema es capaz de generar patrones estables equiespaciados, cuando la red total satisface una condición de activación local e inhibición de largo alcance. Son sistemas capaces de regenerarse cuando se les perturba artificialmente. Ha tenido dificultades de aceptación por dos motivos: el propio concepto de onda no es familiar para los biólogos experimentales y es difícil probar la existencia de tales ondas experimentalmente y se trata de demostrar que el proceso de patrón tiene la naturaleza dinámica de la onda RD (difusión-reacción).

En la década de los noventa se aportaron evidencias experimentales. Así, en 1995, Kondo y Asai encontraron que el patrón de la pigmentación de la piel del pez denominado ángel (pez de agua dulce, tropical y muy difundido) se daba en la forma en que predecía la teoría de Turing. Ya en el siglo XXI, se han evidenciado patrones de Turing en pelo de mamíferos, plumaje en pájaros, la regeneración de la hidra y otros muchos. Pero no se observan las ondas de Turing, dado que los patrones son fijos. Es en la piel de los animales y el plumaje de los pájaros donde se detecta la onda. En los caparazones de los caracoles sí se detecta la naturaleza dinámica de las ondas de Turing. Lo mismo que ocurre en la piel de los peces en los que las ondas llegan a ser activas incluso en edad adulta. ¡Magnífica intuición y gran aportación a la Ciencia!