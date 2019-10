El cortejo El protocolo ordena que todos los que forman parte de la vistosa y colorista comitiva que participa en los actos oficiales de la Universidad deben ponerse el traje académico, con su toga, muceta, birrete... JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁS Lunes, 7 octubre 2019, 22:36

El pasado martes se celebró el solemne acto de apertura del curso académico 2019/2020 de las universidades públicas de la Región de Murcia. El protocolo ordena que todos los que formen parte del vistoso y colorista cortejo que participa en el acto deben ponerse el traje académico. Este año decidí vestirme en casa. No es fácil colocarse el traje académico así que le pedí a mi hija que me ayudara. Su cara de sorpresa cuando vio sobre la cama la toga, mucetas, birretes, puñetas y guantes no tenía desperdicio.

-Oye papi, ¿por qué tienes que usar estas cosas para vestirte? Con esa pinta no me lleves al cole o me muero de vergüenza.

-Cariño, la culpa la tiene la reina Isabel II, que firmó unos Reales Decretos cuya configuración definitiva cristalizó a partir de 1850. A través de estas normas se reguló en España gran parte de lo que venía siendo habitual desde siglos anteriores y esa tradición se ha seguido manteniendo hasta hoy con la introducción de ciertas variaciones. No puedo ponerme la ropa que quiera. Por favor, pásame la toga.

-¿Qué es la toga?

-La prenda más grande. Se llama también 'traje talar' porque llegaba hasta los talones. Es igual a la que usan los abogados, con manga abierta doblada, y si te das cuenta, está asida por un botón al brazo. Su origen arranca de la época romana y del traje eclesiástico, ya que los clérigos formaron inicialmente el profesorado de las universidades. La toga, que prácticamente ha permanecido inalterable desde su regulación en 1850, constituye la base de la indumentaria académica. Dame ahora las puñetas.

-Papi, ¡¡puñeta es una palabrota!!

-Ja, ja, ja. Cierto, pero en esta ocasión me refiero a unos vuelillos de encaje que, al principio, tenían como única misión evitar el deterioro de las bocamangas de las togas. Después pasaron a significar rango y autoridad. Por eso lo usaban ministros, consejeros, rectores y otras autoridades. Actualmente los usamos también los profesores de universidad pero si no eres doctor no puedes llevarlas. En la silla está la muceta. Acércamela por favor.

-¿La mofeta?

-¿Mofeta? Noooo. ¡¡Muceta!! Es una capa corta que hace muchos años servía para proteger de la lluvia o el frío. Luego se utilizó para distinguir a ciertas jerarquías y autoridades eclesiásticas. Pero en el mundo que a mí me interesa, el de la ciencia, se convirtió en una distinción de la misión de enseñar y proteger y mejorar la ciencia. Hace años era de terciopelo y el color dependía de cada facultad. Ahora la muceta, que debe cubrir el codo, es de raso, forrada de seda negra, con una cogulla (o capucha que antes servía de portapergaminos e incluso para recibir en solemne acto el título académico) y abotonada por delante.

-Toma la muceta, pero que sepas que a mí me gustan más las que son de terciopelo que las de raso.

-A mí también, princesa, pero esa solo se la puede poner el rector. ¿Te importa darme el birrete?

-¿Te refieres a ese gorro tan feo?

-¡¡No te pases!! Al igual que las otras prendas el birrete ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Si te das cuenta, actualmente el birrete de doctor tiene forma octogonal, forrado en seda negra, rematado por borla compacta en la parte superior, flecos largos cayendo desde las aristas del octógono sobre las ocho caras laterales y con un cordón de seda entre la base de la borla y el origen de los flecos. Estos flecos son del color distintivo de cada facultad. El birrete de rector se distingue porque es el único entero de color negro. ¿Sabes lo que representan los birretes?

-Vaya pregunta... ¡¡Pues claro que no!!

-En la Universidad solo pueden ponerse birrete aquellas personas que han leído la tesis doctoral. Cuando tu padre lo hizo, hace más de 20 años, en la festividad de Santo Tomás de Aquino en la que se efectuó la investidura de doctores, el rector pronunció las siguientes palabras: 'Recibe el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llévalo sobre tu cabeza como la corona de tus estudios y merecimientos'. Ya solo queda que me des los guantes blancos y la medalla.

-Esos sí que me gustan. ¿También tienen un significado especial?

-Claro. Los guantes representan la pureza y ecuanimidad en el trabajo y en la escritura. La medalla constituye un distintivo especial como símbolo del servicio a la ciencia. La del rector es de esmalte blanco sobre oro, con las armas reales en el anverso y un sol radiante, con la cabeza de Apolo, como dios de la luz y protector de las artes, circundado por la leyenda 'Perfundet omnia luce' en el reverso. La que lleva papi fue autorizada por la Reina Regente María Cristina, que autorizó «a los doctores de todas las facultades universitarias para el uso de una medalla como distintivo especial, que será de oro, sin ningún esmalte».

-¡¡Yo quiero que me regales como colgante un cordón igual que el de tu medalla!!

-Es chulísimo. Todos los cordones que llevamos los integrantes del cortejo académico son de seda. El de los vicedecanos es de seda con hilo de plata; el de los decanos, de seda con hilo de oro; el de los vicerrectores, de seda negra con hilo de plata; y el del rector de seda negra con hilo de oro.

-Varias veces has utilizado la expresión: «El color de cada facultad». ¿Cuál es es el de la tuya?

-Al igual que un pelotón ciclista, el cortejo académico parece una serpiente multicolor. Hay rojos, verdes, amarillos, morados, marrones, etc. Papá, como todos los doctores en Ciencias, usa el color azul turquí... pero a mí me encantan todos.

-Te dejo que me lleves al cole porque no tenía ni idea de todo lo que me has contado y he aprendido mucho, pero que sepas que voy a pasar mucha vergüenza cuando te vean mis amigos. Anda, ponte los guantes y vámonos.