Buscando solución a la enfermedad que ataca a ovejas y cabras

Investigadores de la UMU asesoran al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el desarrollo del Plan Nacional contra la 'agalaxia contagiosa'

El sector ovino-caprino, incluyendo ambas orientaciones productivas (carne y leche), representa el 4,2% de la Producción Final Agraria en España con una cifra de 1.956,4 millones, según datos del último informe de caracterización del sector, realizado en el año 2016.

Unas cifras nada desdeñables que lo sitúan, en el conjunto de la rama ganadera, en el quinto lugar en importancia económica del país en términos de renta agraria: un 11,5% de la Producción Final Ganadera, por detrás del porcino, el vacuno de carne, la avicultura de carne y del sector vacuno de leche.

Casi 16 millones de ovejas y cuatro millones de cabras, amenazadas por una enfermedad infecciosa de elevada repercusión socioeconómica que afecta directamente a los pequeños rumiantes (ovino y caprino), ampliamente difundida en España y otros países europeos: la 'agalaxia contagiosa' causada por cuatro especies de bacterias del género 'Mycoplasma', de los cuales 'Mycoplasma agalactiae' es el agente más importante.

Aunque no se trata de una zoonosis, es decir, no afecta a los seres humanos, los efectos que puede tener en las ganaderías son devastadores, como advierte el catedrático de Veterinaria de la Universidad de Murcia Christian de la Fe: «Podemos encontrarnos ante dos situaciones. La más grave, un brote agudo de la enfermedad, que puede afectar a un elevado porcentaje de animales del rebaño produciéndoles mamitis, y en ocasiones atrofia de la glándula mamaria y cese permanente de la producción láctea, y/o bien artritis y/o conjuntivitis».

«La segunda situación y la más frecuente en España -añade- es la presencia de rebaños con una infección crónica donde observamos una sintomatología similar a la descrita en los casos agudos, pero sin afectar a tantos animales a la vez. Esta situación es en muchas ocasiones engañosa, pues parece que no sucede nada. Sin embargo, está produciendo pérdidas permanentes asociadas al goteo de casos clínicos, que no cesa, o a la presencia de muchos individuos con mamitis subclínica, en la cual la leche no se ve afectada macroscópicamente, y por tanto puede consumirse, pero el animal está produciendo menos cantidad de la que por su potencial genético, puede dar. En todos los casos, la infección no tiene cura, es decir, no existe un tratamiento efectivo para eliminar la bacteria en los animales infectados».

Hasta la fecha, el control de la 'agalaxia contagiosa' se ha realizado principalmente mediante el empleo de vacunas y antimicrobianos, que ni previenen la infección ni logran eliminarla, respectivamente. Tan solo, en ocasiones, se reducen parcialmente los efectos que ocasiona en los rebaños. También se ha empleado el sacrificio parcial de los animales afectados, una medida del todo recomendable considerando la sanidad del rebaño en su conjunto. «Desafortunadamente, no hay muchas más opciones de control», según el experto.

El grupo de investigación Sanidad de Rumiantes acumula más de 20 años de experiencia en el trabajo con la 'agalaxia contagiosa', participando tanto en proyectos europeos y nacionales, como trabajando a pie de explotación con las asociaciones de productores para el estudio y control de la misma. Un trabajo que ha llevado a Christian de la Fe, junto con Ángel Gómez-Martín, a convertirse en asesores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el desarrollo del Plan Nacional de vigilancia, control y erradicación de la 'agalaxia contagiosa' (2018-2020). No obstante, la información de partida es fruto del trabajo realizado por su grupo de investigación y otros equipos nacionales e internacionales en los últimos 20 años, principalmente.

Aunque la necesidad de luchar contra este problema ha existido siempre y, de hecho, es una de las viejas reivindicaciones del sector, posiblemente la puesta en marcha de planes oficiales de control por parte de comunidades autónomas como Castilla y León ha motivado que la administración general del Estado haya atendido dicha demanda en este momento.

Una enfermedad complicada

Que sea una afección, tanto difícil de detectar como de erradicar, y otros problemas, la convierten en un problema complejo. Advierte Christian de la Fe de que «las características de los micoplasmas -verdaderos 'especialistas' en burlar el sistema inmunitario y cronificar cuando han infectado a un hospedador-, unido a la presencia de varias especies de micoplasmas implicadas, cada una con sus particularidades o una epidemiología compleja, donde predominan los individuos infectados que aparentemente no muestran síntomas, no ayudan al control». Por otro lado, el diagnóstico también es complejo y solo se realiza en laboratorios especializados, lo que limita mucho la capacidad de actuación, que es fundamental a la hora, por ejemplo, de instaurar un tratamiento paliativo en los casos agudos.

Las propuestas de los expertos para luchar contra la enfermedad se organizan en una primera fase orientada a detectar la presencia de la infección en los rebaños que se adscriban al plan, que es voluntario en este periodo. «Así podremos empezar a establecer las primeras calificaciones oficiales tras algunos años de muestreo. Más que el control genético, en esta fase se utiliza el colectivo de sementales para detectar la presencia de portadores de micoplasma sin síntomas, además de realizar un seguimiento en el rebaño a partir de muestras de leche del tanque para detectar las bacterias por técnicas moleculares y de suero sanguíneo para realizar un chequeo serológico, principalmente», argumenta a 'La Verdad' el catedrático de la UMU.

Antes de pensar en la posibilidad de erradicar la enfermedad, los científicos apuntan a definir perfectamente cuál es la situación a la que se enfrentan para entonces proteger a los animales libres de la infección y desarrollar las estrategias más adecuadas de control para ir disminuyendo la presencia de micoplasmas en los rebaños infectados. «Es muy pronto para hablar de erradicar», aseguran.

Otras investigaciones

Además de su línea de trabajo con la 'agalaxia contagiosa', el grupo de investigación de la Universidad de Murcia trabaja codo con codo con el sector bovino de cebo, de gran importancia nacional y regional, para el estudio y control de la enfermedad respiratoria. En palabras de Christian de la Fe, «en este tipo de procesos participan muchos agentes infecciosos pero actualmente es preocupante el papel que 'Mycoplasma bovis' parece estar desempeñando. Y es que no se trata tanto de que pueda ejercer un papel diferente al de otros patógenos asociados a la enfermedad respiratoria de nuestros rebaños, principalmente de cebo, sino que los datos obtenidos hasta ahora sugieren su elevada difusión y su participación en muchos de los casos de neumonía crónica que estamos analizando».

El problema es que en estos terneros afectados, los tratamientos que se emplean son ineficaces para curar la infección, o al menos disminuir los síntomas, por lo que, en muchas ocasiones, nos vemos obligados a eliminar a los individuos mucho antes de adquirir el peso que sería deseable antes de su sacrificio para obtener una rentabilidad adecuada. A ello hemos de añadir el elevado grado de resistencia a los antimicrobianos que estamos constatando en nuestro día a día de análisis de aislamientos de este microorganismo, lo cual es un hándicap añadido a la hora de tratar de luchar contra el mismo.

Además del apoyo del sector, el grupo cuenta con financiación del Ministerio de Economía para el desarrollo de esta línea de trabajo en la que colaboran directamente a nivel nacional con la Facultad de Veterinaria del CEU de Valencia y a nivel internacional con la Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse y la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria (AFSSA) de Lyon. «Estos dos grupos franceses son grupos de investigación de referencia en el ámbito de las micoplasmosis y con los que llevamos trabajando muchos años en esta y otras líneas de trabajo. Los trabajos que se están desarrollando forman parte de la tesis doctoral de la doctoranda Ana García Galán, contratada FPI del Ministerio adscrita al proyecto que está desarrollando», aclara el catedrático de Veterinaria.

Por otro lado, el grupo de investigación de la UMU también desarrolla una línea de trabajo asociada a la sanidad y ecología de los rebaños trashumantes de nuestro país, la cual está coordinada por Antonio Contreras de Vera y pone en valor la trashumancia como bien cultural y económico a proteger y fomentar, al igual que la necesidad de conservar y recuperar las vías pecuarias de nuestro país.