El vídeo con lo que no viste del Warm Up 02:35 Amaia Romero fue una de las grandes protagonistas del festival. / Álvaro Rabadán 'Alternavivo' se sumerge en el ambiente del festival y muestra las mejores imágenes de los grupos desde todas las perspectivas posibles, incluso en el mismo escenario MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ , CARLOS GARCÍA y ÁLVARO RABADÁN Sábado, 11 mayo 2019, 00:19

La mejor edición del Warm Up hasta la fecha. Ese es el balance que se puede hacer de las dos jornadas del festival celebradas en La Fica, con lleno absoluto y una asistencia superior a años anteriores –56.000 personas entre viernes y sábado, según la organización–. Y también un buen sabor de boca entre los asistentes por las notables actuaciones de los grupos que estaban llamados a subir el listón musical, como Noel Gallagher's High Flying Birds, Vetusta Morla, The Jesus and Mary Chain y Two Door Cinema Club, y el éxito organizativo, con pocas colas en los accesos, el elevado número de baños y su perfecta ubicación y el servicio rápido en las barras, aunque los precios siguen siendo demasiado elevados como en todos los festivales. Además, el Warm Up ha dado un paso de gigante con la iniciativa 'Somos Murcia', con conciertos gratuitos más que atractivos en plazas de la ciudad y en las principales salas.

Aprovechando el paso de los días, hacemos un rápido repaso a lo mejor de esta edición y revelamos algunas curiosidades y anécdotas que vivimos en La Fica. También queremos reflejar en un vídeo de dos minutos y medio el buen ambiente que se respiró durante las dos jornadas fuertes del festival y mostrar los conciertos desde todos los puntos de vista posibles, ya sea desde la parte delantera con primeros planos de Pucho, de Vetusta Morla, y La M.O.D.A.; cerca de la mesa de sonido para percibir la potencia de Carolina Durante, en los laterales e incluso sobre el mismo escenario, como sucedió con Claim y Novedades Carminha.

Lo mejor de la jornada inaugural, viernes 3, fue el combo internacional de The Jesus and Mary Chain y Two Door Cinema Club, dos propuestas antagónicas, pero igual de atractivas y necesarias en un festival. Sin embargo, uno de los grandes nombres, e incógnitas, del festival era Amaia Romero. La ganadora de 'OT 2017' estrenó varias canciones de su primer álbum, todavía sin fecha de publicación, lo que dificultó la conexión total entre la pamplonica y el público, que contaba tanto con fans incondicionales, como curiosos más críticos.

Entre los nuevos temas sonó 'Relámpago', que aunque salió en plataformas digitales la noche anterior al concierto, ya fue coreada por el numeroso público que se congregó en el escenario principal. También hubo hueco para versiones de Los Fresones Rebeldes y Luis Miguel, así como el 'Perdona (Ahora sí que sí)' de Marcelo Criminal y Carolina Durante que ya interpretó al piano en una gala del concurso musical, y para momentos de desconcierto general, como el 'Alé, Osasuna alé'.

Galería. El cantante de Vetusta Morla, Pucho, durante su concierto en el escenario principal. / Álvaro Rabadán

A la cantante le pasaron factura los nervios de su primera gran actuación en solitario y, aunque muchos opinen que un festival de música independiente no sea quizás el espacio más apropiado para ella, es evidente que tiene tirón y vende muchas entradas. Bienvenidas sean más 'Amaias' si eso permite que Noel Gallagher y The Jesus and Mary Chain visiten tierras murcianas.

Y, además, vivió el festival como una espectadora más. A lo largo de las jornadas del viernes y el sábado se la pudo ver disfrutando de varios conciertos junto a los componentes de Carolina Durante. Incluso, el día siguiente de su actuación volvió a subirse al escenario pasadas las 3 de la mañana para colaborar en dos canciones del concierto de Axolotes Mexicanos. «Estoy un poco borracha», confesó al público antes de empezar. «No digas eso, que no se nota», le respondió Olaya Pedrayes, la cantante de Axolotes Mexicanos, uno de los grandes descubrimientos del festival por su pop fresco y, sobre todo, sus curiosas letras sobre temas como ser vaga o el embarazo.

La cantante Amaia se subió al escenario en el concierto de Axolotes Mexicanos para una colaboración y confesó que estaba «un poco borracha»

El concierto de Carolina Durante del viernes –el sábado también tocó en la plaza del Romea– fue sin lugar a dudas la confirmación de que los madrileños cuentan con canciones, actitud y público como para ser los triunfadores de esta temporada festivalera. Suenan más compactos que nunca, con Diego Ibáñez agigantándose en el escenario y una base de fans cada vez mayor que corea cada uno de sus temas como si les fuese la vida en ello. Como no podía ser de otra forma, se dio la esperada colaboración con Amaia en 'Perdona (ahora sí que sí)' y un final épico donde la lluvia descargó en La Fica, mientras Carolina Durante nos recordaba a todos que los que antes votaban al PP, ahora lo hacen a Ciudadanos.

Diego Ibáñez también disfrutó del festival, especialmente del concierto de The Jesus and Mary Chain –el disco más mítico de los escoceses, 'Psychocandy', aparece en el videoclip de la canción 'Cayetano', al lado de una foto de Inés Arrimadas con dedicatoria–, y del de Amaia. «Estoy viendo a la 'colegui'», nos contó cuando nos lo cruzamos de camino a los baños, un trayecto en el que se hizo varias fotos con todos los que se lo pedían.

Pero no solo de las bandas de siempre vivió el festival. El Warm Up también fue la ilusión de una banda murciana como Claim, que se sobrepuso al solape con Amaia y llenó el Escenario Up, con la presencia entre el público del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la originalidad de Marcelo Criminal, vestido como con una bata de andar por casa y acompañado tan solo de una guitarra y su portátil. También fue interesante ver a grandes músicos como Martí Perarnau (Mucho) y Manuel Cabezalí (Havalina) arropar en el escenario a Zahara.

Noel Gallagher personalizó su camerino con la bandera del equipo de sus amores, el Manchester City, que luego también mostró en el escenario

En cuanto a la jornada de sábado, el cabeza de cartel por excelencia de este año era Noel Gallagher y sus High Flying Birds. No todos los días se puede disfrutar del principal compositor y líder de Oasis por estos lares y el numerosísimo público así lo atestiguó. Agradó, y sorprendió, mucho la elección de sus canciones, tanto de su actual proyecto en solitario ('Holy mountain', 'AKA… what a life!', 'If I had a gun'), como de Oasis ('Talk tonight', 'Little by Little', una soberbia 'Stop crying your heart out' y 'Don't look back in anger'), aunque faltara la archiconocida 'Wonderwall' –habrá que empezar a pedir a Liam Gallagher para el año que viene–. También se vivió el estreno de su nueva canción, 'Black star dancing', y el final épico con 'All you need is love' de los Beatles dejó a todos con una gran sonrisa.

Para curiosidad, el único camerino del 'backstage' con algún toque personal era el de Noel, el número 13, con la bandera del equipo de sus amores, Manchester City, que luego también se vio sobre el escenario. Apostamos a que momentos antes de su concierto, Noel estuvo viendo el partido Liverpool-Newcastle, que podía servir en bandeja el título de la Premier League a los jugadores de Josep Guardiola. Al final no fue así y el Liverpool ganó el partido. Gran semana para los 'Reds'.

Y otra evidencia del sábado día 4 es que Vetusta Morla juega en otra liga. No existe banda nacional en la actualidad que alcance su nivel de brillantez y a la que le quede mejor el calificativo de cabeza de cartel de un festival. Con un 'setlist' prácticamente idéntico –con menos canciones, obviamente– al de su visita de hace un año por estas mismas fechas, los madrileños ofrecieron un directo impecable en el que destacaron sus grandes clásicos, como 'Copenhague', 'Sálvese quien pueda', 'Valiente' y 'Los días raros' –aunque esperemos que recuperen pronto 'La cuadratura del círculo'–; el final estruendoso de 'Mapas' y los guiños del cantante Pucho a otros grupos como Carolina Durante, Novedades Carminha y Miss Caffeina. Merece la pena acudir a una de sus numerosas apariciones en festivales de este verano.

La M.O.D.A. se erigió en otro de los héroes del sábado en el Warm Up. Ofreció un repertorio con todos sus clásicos, sin conceder apenas descanso a una multitud que acudió en masa a la llamada de los burgaleses a pesar del sol de justicia que acompañó su actuación. Nunca antes se vio a tanto público tan temprano en La Fica, por algo será. La honestidad de la propuesta de La Maravillosa Orquesta del Alcohol caló hondo, con mensajes de cercanía a la gente que les acompaña desde hace años y momentos mágicos como 'La inmensidad', 'Vasos vacíos' y '1932'.

Novedades Carminha y su eclecticismo tomaron el escenario Warm para poner a bailar a todo el festival. La evolución punk-pop-sonido urbano de los gallegos se plasmó en una actuación donde no faltaron 'Verbena', 'Te quiero igual', 'Hay un sitio pa' ti' y 'Que dios reparta fuerte'. Hubo muchos más grupos, pero nosotros nos quedamos con estos. El año que viene, más y mejor.