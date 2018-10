Luis Alberto Segura: «¡Parece mi funeral! L. A. no se separa, es solo un descanso» Luis Alberto Segura, durante un concierto de L. A. en la Sala REM. / Carlos García El cantante y líder de la banda mallorquina confiesa que necesita parar por un tiempo tras más de 10 años de gira y grabaciones de discos MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Murcia Miércoles, 24 octubre 2018, 12:04

El 1 de octubre saltó la bomba: L. A. se separa. La banda mallorquina anunció a través de un comunicado su disolución. Bueno, no exactamente. «En ningún momento hemos hablado de separación. De hecho, tuvimos mucho cuidado para que esa palabra no apareciese en el texto», explica Luis Alberto Segura, cantante y líder del grupo. Y es que, tal y como confiesa, la reacción de sus fans a través de las redes sociales ha sido abrumadora. «Realmente parecía mi funeral. Leí comentarios y apague el móvil pensando que me había muerto», bromea. Pero la realidad es que el grupo simplemente anunció un parón indefinido, y Luis Alberto sentía el deber de aclararlo.

«El hecho de estar más de 10 años grabando discos y saliendo de gira, siempre lo mismo, ha causado que exista un desgaste y que necesite sacar la cabeza fuera una temporada para ponerlo todo en perspectiva y volver a coger el gusanillo, que realmente no es que se haya perdido. El desgaste ha hecho que la cabeza me pida salir y coger aire», cuenta a 'Alternavivo' en su primera entrevista tras la publicación del comunicado. En resumen, «sentir un poco de libertad», porque aunque L. A. es un proyecto personal de Luis Alberto –«son mis iniciales», recuerda–, se sentía obligado a hacer una serie de cosas que «acotaban» esa libertad.

En cuanto al periodo en que se prolongará esa pausa, avisa de que «no hay un temporizador» que marque si va a ser uno, dos o tres años. Asegura que se trata de «un hasta luego», pero no se sabe hasta cuándo. Lo único que tiene claro es que «necesita aparcar el nombre de L. A. durante un tiempo», y empezar a hacer otras cosas. Entre ellas, experimentar en casa, donde ha montado su propio estudio de grabación, con sonidos nuevos y trabajar con otros músicos y producir a bandas. «Todo lo que hasta ahora no he podido hacer porque estábamos de gira, con compromisos con la prensa, de viaje o teníamos que entrar al estudio», argumenta.

Sin embargo, reconoce que el parón tiene obviamente sus riesgos, «como cuando te das un tiempo con tu pareja y, de repente, conoces a otra persona que te gusta y te llena más, y se va todo al traste». Sin embargo, asegura que L. A. es «un proyecto que funciona» y que lo seguirá haciendo. «Podríamos meternos perfectamente en el estudio mañana y sacar un disco en febrero y dar más conciertos, pero mi cerebro y mi corazón mandan, y me piden un parón», admite.

La banda se encuentra inmersa en un 'tour' de despedida en el que hará su última parada ­–por ahora– en Murcia, el próximo 1 de diciembre, en la Sala REM. «Será un concierto muy especial. Toda esta gira va a ser muy lacrimógena», avisa Luis Alberto, que ya en una de las primeras fechas, en Madrid, observó que muchas de las personas en las primeras filas no pararon de llorar canción tras canción. Por ello, pide tranquilidad a sus fans. «Esto no se acaba. Solo nos tomamos un tiempo. Tengo 40 años y me quedan muchas canciones que sacar y escenarios que pisar». Que así sea.

'Alternavivo' publicará próximamente la entrevista completa, con los mejores recuerdos de la banda de sus conciertos en Murcia y sus anécdotas más divertidas, como una gira por Chile y México en la que pasó de todo.