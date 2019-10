León Benavente, probablemente la mejor banda española en directo El grupo León Benavente, durante su concierto en el Auditorio del Parque de Fofó. / Sergio Mercader Abraham Boba y compañía regalan un concierto a la altura de las expectativas en el Auditorio del Parque de Fofó; 'Alternavivo' entrevista a su batería, el murciano César Verdú, sobre el nuevo álbum, 'Vamos a volvernos locos' CARLOS GARCÍA Murcia Lunes, 14 octubre 2019, 18:01

Parir un nuevo trabajo musical nunca es tarea fácil, pero hacerlo tras haber regalado al mundo uno previo del nivel de '2' hace todo aún más complicado. Pero hay grupos que no entienden de listones impuestos, sino de metas naturales. Y León Benavente ha gestado un álbum, 'Vamos a volvernos locos', a la altura de las expectativas puestas en ellos. Sin embargo, incluso con lo redondo que son sus discos, su fuerte sigue residiendo en sus directos. Con el paso de los años ha desarrollado un 'setlist' abrumador, hasta el punto de que uno se siente como si no dejaran de pasarle por encima un camión tras otro, lo que convierte a la banda en seria candidata para ser la mejor del indie nacional sobre un escenario.

El sábado, 12 de octubre, el Auditorio del Parque de Fofó de Murcia fue el lugar de maniobras de Abraham Boba y los suyos. Las nuevas canciones, con pocas semanas de vida –el álbum salió publicado el pasado 13 de septiembre–, ya encajan con mucha solvencia en el engranaje de sus conciertos. 'Amo', 'Mano de santo', 'No hay miedo', 'Ayer salí' y la excelsa 'La canción del daño' se entrelazaron con sus éxitos de siempre, como 'La ribera', 'Estado provisional', 'Ser brigada' y el cierre desatado con 'Gloria'.

A todo esto hay que añadir una producción a la altura de las mejores bandas del país, con un buen sonido –si bien faltó algo de potencia, aunque es de suponer que será por las restricciones para no generar más molestias de las necesarias a los vecinos de la zona– y un juego de luces verdaderamente muy trabajado, junto a una especie de telón dorado que envolvía todo el escenario. Y todo el espectáculo girando alrededor de la figura de Boba, un tipo que se agiganta con el micrófono delante y un animal escénico difícilmente comparable a algún otro por estos lares. «Para nosotros es un placer volver a Murcia. Aquí dimos nuestro primer concierto», recordó antes de atacar 'Ánimo, valiente', la canción con la que empezó todo. Y es que ya ha llovido –incluso aquí– desde que los músicos de Nacho Vegas (Abraham Boba, Eduardo Baos y Luis Rodríguez) cortaran la cinta de León Benavente en la siempre añorada sala 12 y Medio.

Aprovechando su nueva visita a la Región, 'Alternavivo' tuvo la oportunidad de realizar una breve entrevista al batería de la banda, César Verdú (1974, Murcia), para recordar aquellos primeros pasos y ahondar en su nuevo trabajo, 'Vamos a volvernos locos', una frase de la que asegura que es como «una advertencia o una invitación», dado que «en el aire hay una insatisfacción generalizada de que todo va mal. No es que todo vaya mal, es que nadie está realmente bien».

–Aparte del hecho de que eres murciano, el vínculo de León Benavente con la Región es muy fuerte. El nuevo 'show' lo habéis estado ensayando aquí, en el Teatro Circo Murcia (TCM), e hicisteis vuestro primer concierto en la sala 12 y Medio. ¿Qué recuerdos tienes de aquello?

–Sí, hicimos nuestro primer concierto hace seis años y también fue la preparación de la primera gira. En aquel momento el grupo no se conocía tanto como ahora y asistieron solo 80 personas. Fue el pistoletazo de salida de León Benavente sobre el escenario. Recordamos aquellos días con mucho cariño. Elegimos el TCM porque necesitábamos un espacio que pudiera acoger toda la escenografía de la nueva gira. Ya en el disco '2' lo usamos para preparar el 'show'. Nos dan muchas facilidades y es un sitio estupendo.

–¿Qué hay en 'Vamos a volvernos locos' de aquella banda que dio sus primeros pasos en Murcia?

–Pues sigue habiendo la misma ilusión, pero con más experiencia, ya que llevamos seis años con giras extensas, de 150 conciertos cada una. Nos conocemos mucho más a la hora de tocar y de convivir. Ya nos conocíamos como amigos y compañeros de banda de Nacho Vegas y todas esas experiencias que hemos ido adquiriendo se ven en este disco. En él reflejamos cómo vivimos y concebimos la música a la hora de componer y crear.

–Y en lo que respecta a la composición, ¿os sentís más cómodos con una canción protesta o con una de amor?

–Cada uno de los actos define tu manera de afrontar tu decisión política y en este disco sucede igual. No son letras tan explícitas como en discos anteriores, pero por ejemplo está 'Disparando a los caballos', que es de las más explícitas que hemos hecho. Al final, la postura se queda reflejada en tus decisiones con referencia al amor, y con tus personas más cercanas.

–En esa canción, 'Disparando a los caballos', hacéis una crítica bastante acertada de la situación política actual, con una sociedad resignada a pesar de su continua protesta. ¿Crees que los políticos no están a la altura de lo que se espera de ellos?

–Para nada. No nos gusta hablar de política, pero para nada lo están. Al final, es una lucha de egos e intereses y de políticos que realmente están pensando más en dónde pueden ascender ellos que en el beneficio de todos. La sociedad está aburrida y desesperada. Que no se quieran entender también es un reflejo de que en la sociedad no nos comprendemos. Deberíamos recapacitar y ser un poco más comprensivos.

–'2' fue un éxito arrollador tanto por su calidad, como por la respuesta del público y por el salto adelante que supuso para la banda. A la hora de afrontar su continuidad, ¿todo eso es más un peso que cargar o una motivación para mejorar?

–Es una motivación. En el momento en el que tuvimos que grabar el disco no era para nosotros un peso, pero sí teníamos la responsabilidad de hacer canciones que nos emocionasen. A partir de la publicación del disco es un disfrute. Nos lo vamos a pasar muy bien en esta gira. Hemos apostado por otra puesta en escena y se han creado unas condiciones en las que nos apetece estar.