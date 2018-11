Felix Riebl: «Si alguien me hubiera dicho cuando empezamos que llegaríamos tan lejos, me habría reído en su cara» Felix Riebl, cantante y percusionista de The Cat Empire, durante un concierto en España. / Borja Agudo El cantante de The Cat Empire detalla su especial relación con nuestro país, al que la banda australiana visitará en breve con dobles conciertos en Madrid y Barcelona CARLOS GARCÍA Murcia Jueves, 8 noviembre 2018, 12:58

The Cat Empire es una de esas bandas surgidas de la coctelera gigante que es la globalización musical. Jazz, rock, blues, ska, flamenco, pop, salsa... Prácticamente todos los géneros tienen espacio en lo que acaba siendo un estilo muy personal. Los australianos visitarán este mes de noviembre las ciudades de Barcelona (22 y 25, en la sala Razzmatazz) y Madrid (23 y 24, en La Riviera), en ambos casos teniendo que incluir una segunda fecha tras agotar la primera en cuestión de días, algo al alcance de pocas bandas internacionales. Y aún menos entre aquellas que no cuentan con el apoyo y la difusión en los medios de comunicación, que en buena medida rigen los gustos del público. Pero The Cat Empire tiene una baza a su favor: el que los escucha, los recomienda. Y quien los ve en directo, repite. Todavía es posible hacerse con una entrada para su segundo concierto en la capital (en Barcelona ya han colgado el cartel de 'sold out'). Nos ponemos en contacto con Felix Riebl (Melbourne, 1981), cantante y percusionista, para tratar diversos temas de la actualidad del grupo, así como para hablar de su relación músico-cultural con nuestro país.

–La industria musical se ha transformado por completo en los últimos años y sigue cambiando. The Cat Empire lanza un tema nuevo cada mes de lo que será el próximo álbum, algo extraño tiempo atrás. ¿Por qué adoptasteis esta estrategia? ¿Habéis decidido ya el nombre y la fecha de publicación del disco?

–Es cierto que la industria musical ha cambiado mucho en los últimos años. Al contar con plataformas de 'streaming', puedes subir música en cualquier momento y no existe esa presión de la distribución física de antes. La idea de sacar una canción al mes es solo una forma de publicar nueva música de forma más lenta, lo que nos permite salir de gira entremedias e intentar algo diferente. El álbum completo se publicará el próximo año, aunque todavía no sabemos la fecha exacta. Supongo que le pondremos el mismo nombre de alguna de las canciones.

–¿Qué podemos esperar del nuevo disco? Por ahora, las nuevas canciones siguen la misma línea que los anteriores álbumes, 'Steal the light' y 'Rising with the sun'.

–Este disco es como la tercera parte de una trilogía que comenzó con 'Steal the light'. Hemos trabajado con el mismo productor, Jan Skubiszewski, en todos y hemos disfrutado mucho del proceso. Nos aporta un sonido potente y eufórico.

–Tuvo que pasar mucho tiempo para que España se convirtiera en parada habitual de vuestras giras europeas, pero ahora es un sitio fijo. Este mes haréis cuatro conciertos, dos en Madrid y dos en Barcelona. ¿Qué opinas del público español?

–Es un público increíble. La gente es maravillosa y llena de vida. Nos encanta tocar aquí.

–En vuestra música hay diversas fuentes de inspiración y soléis mezclar diferentes estilos. Cuando componéis una canción, ¿surgen problemas para canalizar todas esas influencias? ¿Es un proceso caótico?

–Es cierto que hay muchas influencias de estilos diferentes en nuestra música, pero a lo largo de los años hemos encontrado un sonido que está bien definido. Componer y grabar canciones es un proceso muy instintivo. Existe caos, por un lado, y una idea muy clara, por el otro, y la música fluye en algún punto intermedio.

–Cuéntanos un poco sobre el vínculo de The Cat Empire y nuestro país. En otras entrevistas mencionastes como varias de vuestras influencias a Camaron, Paco de Lucía, Macaco y Manu Chao. Tenéis una canción con el título en español, 'Qué será ahora'; en 'Bulls' habláis sobre Federico García Lorca, y 'Wolves' se inspira en 'Un perro andaluz', de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y, además, acabáis de publicar 'Sola', en la que participa el cantante Depedro.

–Sí, hay muchísimas influencias de España en nuestra música. Todos los artistas que nombras son algunos de mis favoritos en todo el mundo. Cuando éramos jóvenes tocamos en el Festival Fringe de Edimburgo y cada noche un grupo de estudiantes españoles se acercaba a nuestro concierto y no parábamos hasta el amanecer. Los menciono en la canción 'How to explain'. Me introdujeron a Manu Chao, Macaco, Camarón… Nunca los olvidaré. También conocí el trabajo de Lorca, Buñuel y Dalí por esa época. Cada uno me abrió un nuevo mundo fantástico. Y como tributo a mi amor por la cultura española, intento cantar algunas canciones en vuestro idioma cada concierto.

–The Cat Empire celebrará el año que viene su vigésimo aniversario. ¿Dónde te imaginabas que llegarías cuando el grupo empezó? ¿Te lo creerías si alguien os lo hubiera contado por aquel entonces?

–En realidad, celebraremos el vigésimo aniversario en 2021, porque la formación actual de la banda no hizo sus primeros conciertos hasta 2001. Antes, éramos un trío instrumental. Si alguien me hubiera dicho en aquella época que duraríamos tantos años y haríamos todo lo que hemos hecho, me hubiera reído en su cara. Ha sido un viaje increíble.

–¿Vais a celebrar el aniversario de alguna forma especial?

–Celebraremos por todo lo alto el vigésimo aniversario cuando llegue. Será algo muy especial.

–Para finalizar, The Cat Empire encaja perfectamente en todo tipo de festivales. ¿Tocaréis en alguno de Europa en 2019?

–Eso esperamos. Para una banda como la nuestra no hay mejor sitio para tocar que en Europa durante la temporada festivalera de verano.