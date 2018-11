Al Dual: acento murciano, corazón americano 04:21 Al Dual, durante su concierto del 3 de noviembre en la Sala REM. / Álvaro Rabadán El cantante y guitarrista referente del rockabilly se encuentra en plena preparación de su nuevo álbum y de su próxima gira, sobre la que grabará un documental MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ y ÁLVARO RABADÁN Murcia Lunes, 5 noviembre 2018, 19:18

¿Qué pasaría si un chino o un noruego ganaran el concurso más prestigioso de flamenco en Sevilla o la Lámpara Minera del Cante de las Minas en La Unión? Pues se trata de un ejemplo equiparable a la proeza de Alfonso J. Dual Martínez (Murcia, 1977), Al Dual, primer español en obtener el título de Mejor Solista Masculino Internacional de Rockabilly en los Ameripolitan Music Awards nada menos que en el Graceland Theatre de la ciudad de Memphis (Tennessee, EE UU), la cuna de Elvis Presley, y miembro del Rockabilly Hall of Fame de Nashville (Tennessee).

El guitarrista, natural de Algezares, presentó en directo en la Sala REM, el sábado 3 de noviembre, su último EP, 'The Sun Session', grabado en los míticos estudios Sun Records en Memphis, por donde han pasado artistas de la talla de Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis, aunque previamente se puso a disposición de 'Alternavivo' para inmortalizar su entrevista en vídeo durante un paréntesis de los ensayos previos al concierto. «¿Os importa si pruebo las guitarras antes de empezar?», nos preguntó. Y mereció la pena esperar unos minutos, porque basta con escuchar unos cuantos acordes y punteos de una de sus Gretsch, marca icónica americana de la que es embajador por todo el mundo, para saberlo: Al Dual es puro rock and roll.

Tímido a la hora de responder las preguntas, el artista se transforma con la guitarra en sus manos, a la que hace rugir –como el tatuaje de pantera que luce en el cuello– de una manera que pocas veces se ha visto en la Sala REM (os recomendamos que veáis el duelo de punteos del vídeo) y con la que es capaz de reproducir fielmente los sonidos clásicos de la música de raíz norteamericana. Ahora que está tan de moda mirar a los 80, Al Dual retrocede unas cuantas décadas más, hasta los 50.

Y a la técnica depurada con el instrumento de seis cuerdas del murciano, con el que empezó de forma totalmente autodidacta y ha acompañado durante años a otros artistas como Pike Cavalero y Charlie Hightone, hay que sumar la calidad de los músicos de su nueva banda, The Blue Sparkles, y su mujer, Mila Rodríguez, a cargo de la guitarra rítmica, quien también ayuda en las labores de composición de los álbumes. Hasta su hija, Sue, de apenas dos años, se mueve como pez en el agua por una sala de conciertos.

Galería. Al Dual, en la Sala REM / Álvaro Rabadán

Ya metidos en faena, Al Dual comenta que la recepción de 'The Sun Session', lanzado en todas las plataformas digitales (iTunes, Spotify, Google Play, YouTube…) el pasado 5 de octubre, ha sido fantástica. «La gente ya está deseando conseguir el formato físico», apunta. Incluso en Murcia –donde reconoce que quizás es demasiado pronto para asegurar que se siente profeta en su tierra– está teniendo «una aceptación bastante importante» e invita a los promotores a organizar más festivales de rockabilly.

La pasión por este estilo de música, que mezcla la música country con el rock and roll, le viene desde muy pequeño. «Cuando era un chaval ya empecé a escuchar discos de Elvis y de The Shadows, con la guitarra de Hank Marvin, y creo que desde una edad muy temprana ya me gustaba el rock and roll». Y lo sigue haciendo con el paso de los años, escuchando rockabilly, country y guitarristas como Jimmy Bryant y Hank Garland, que proceden del jazz y de las grandes big bands. «Música de carretera, en su totalidad», resume.

En lo que respecta a la Región, destaca que existen muchos grupos y artistas «que están haciendo cosas maravillosas fuera de nuestras fronteras», como Nunatak y Claim, y guitarristas como Santi Campillo, «grande entre los grandes». En cuanto a él, no se considera un bicho raro dentro del panorama musical y de la escena murciana. «Cada uno tiene su estilo. Mi proyecto está cogiendo mucha fuerza. Es solo otra forma, otro camino», confiesa.

De cara al futuro, acaba de regresar de Berlín de las sesiones de grabación de su nuevo LP y realizará un documental sobre «las luces y las sombras» de su próxima gira, que le hará cruzar de nuevo el charco. Entre las fechas que tiene marcadas en el calendario figura el festival Viva Las Vegas Rockabilly Weekend (del 18 al 21 de abril), el más importante del mundo, donde actuará en el escenario principal y en los 'shows' de otras estrellas de este género, como Deke Dickerson. Además, baraja realizar algunas colaboraciones con otros artistas en Norteamérica, aunque todavía no puede desvelarlas. Esperamos que todo le vaya bien.

Posdata: Un agradecimiento especial a la Sala REM por dejarnos su escenario para grabar la entrevista y a Rubén Izquierdo, Conan, por el sonido.