Carolina Durante: «Al principio éramos unos 'mataos'»

Carolina Durante tenía este año dos fechas grabadas a fuego en el calendario: 26 de abril y 3 de mayo. La primera era el día elegido para publicar su esperado primer álbum, 'Carolina Durante, por Carolina Durante'; y la segunda, el primer gran concierto para presentar algunas de las nuevas canciones. Se trataba del festival Warm Up, en su jornada inaugural. Aprovechando su visita a tierras murcianas, 'Alternavivo' decidió quedar con los componentes de la banda para compartir una larga conversación sobre música. El lugar elegido fue el Hotel Agalia, donde se hospedaron durante todo el fin de semana, unas pocas horas antes del concierto.

La banda y su equipo llegaron esa misma mañana a Murcia desde Sevilla tras un importante contratiempo durante el trayecto. En algún punto intermedio, se quedaron tirados en la carretera y tuvieron que retomar el camino con la ayuda de otro grupo, La Habitación Roja, que les cedió su furgoneta para que pudieran llegar a tiempo y subirse al escenario de La Fica.

Después de una siesta más que reparadora, los miembros de la banda bajaron uno a uno al bar del hotel. El primero de ellos fue Martín Vallhonrat (bajo), seguido de Mario del Valle (guitarra) y Juan Pedrayes (batería) y ya, por último, al que sus compañeros llamaban con cierto cachondeo «el líder», el cantante Diego Ibáñez. Tras tomar asiento en uno de los sofás, algunos decidieron sobrellevar la entrevista y combatir el calor con una cerveza, como Martín y Mario, mientras que el vocalista optó por un vaso de agua y Juan pidió un «agüita con gas», con una rodaja de limón, «para copiar a Diego». El local estaba medio vacío. Tan solo había una pareja de extranjeros en la barra y una persona con su portátil en el rincón más alejado. Por la ventana se atisbaba cómo el cielo estaba cada vez más cubierto, lo que presagiaba la lluvia que finalmente cayó durante las últimas canciones del concierto.

La idea era hablar sobre el primer disco de Carolina Durante, sucesor de éxitos como 'Cayetano' y 'Perdona (ahora sí que sí)', pero la conversación derivó, como no podía ser de otra forma, hacia otros temas. Las 'palabras clave' son Taburete, Mikel Izal, Oasis, Martín Barreiro, Él Mató a un Policía Motorizado, Alfredo Duro, Viva Suecia… Se entrevista.

–¿Cuál es vuestro balance del primer disco? ¿Ha sido, en cierta manera, como quitarse un peso de encima?

–Diego: Estoy bastante contento con el álbum. Creo que ha salido un disco muy guay. Es cierto que lo hemos hecho, lo hemos sacado y ha sido un '¡fuf!', ya está fuera. Lo único malo tal vez haya sido que se nos echó un poco el tiempo encima, pero también es verdad que siempre hemos hecho las cosas un poco así, de prisa. A lo mejor eso hace que también se mantenga la esencia de cómo surgen los temas.

–Juan: Pues sí que es quitarte un peso de encima, porque estás ahí con la movida, a ver si va a molar a la peña o no y, de repente, verlo ya 'planchado', que está todo terminado y que quedó de puta madre. Mola eso.

–Carolina Durante es un grupo que ha explotado muy de golpe, aunque ya lleváis un tiempo tocando. ¿Sentíais una presión extra porque con cada concierto subía el 'hype' del público con el nuevo disco?

–Martín: En los conciertos que hemos dado y que han generado 'hype', la mitad eran temas que están en el disco. En ese sentido, no estaba muy preocupado. La gente ya se sabía 'Las canciones de Juanita' y a muchos les gustaba la de 'Nuevas formas de hacer el ridículo', 'El perro de tu señorío', 'KLK' e incluso 'Cementerio' y 'Joder, no sé', que tocamos en los últimos conciertos de la gira pasada en invierno. Son canciones que han generado buenos comentarios o que cada vez que las hemos ido tocando ya había gente que las cantaba de haberlas visto en vídeos de YouTube o en otros conciertos nuestros. Siempre está el nervio de que cuando haces algo, quieres que quede bien, que a la gente le guste, pero tampoco estaba muy nervioso. Si hemos tenido hasta ahora el baremo de lo que nos gusta, y eso ha estado generando ese 'hype', no creo que nos haya dado tiempo incluso a nosotros mismos de cambiar la forma de hacer las cosas o cambiar el gusto por ellas. Eso también son pistas para estar animados y confiar en lo que hemos hecho. Y respecto a lo de si es quitarse un peso de encima, para mí sí, porque una vez que terminamos de grabar el disco, ya nada estaba en nuestras manos. El impacto que tenemos sobre todo lo que quedaba, como las mezclas y otros temas más de supervisión y el 'planning' de cómo lo vas a lanzar, ya son cosas que me quedan un poco más lejanas. A mí eso me generaba mucho vacío, en plan 'qué coño hago ahora'. Son cosas como muy…

–Etéreas…

–Martín: Sí.

–Diego: Algo que también va sumando peso es que, como no habíamos hecho hasta ahora un disco, nunca habíamos estado en un proceso tan largo. Empezamos a grabarlo en diciembre y hasta hace una semana no salió.

–Martín: Para mí es eterno.

–Diego: Estar como todo el rato con las canciones, que las tienes como aquí, y es como esperar no sé cuántos meses hasta que finalmente lo lanzas. Joder, se hace durillo.

–Martín: Y eso que todavía no ha terminado el proceso. Acaba de salir el disco y vamos a empezar a girarlo, pero todavía nos queda sacar más videoclips y más cositas. Sigue siendo trabajo y el disco. Estamos más acostumbrados a que el cuerpo ya nos pida empezar a hacer otra cosa, y es lo que tenemos que gestionar ahora.

–¿Os gustaría empezar a grabar algo nuevo tan pronto?

–Mario: La verdad es que sí. El disco, al seguir la misma línea que los anteriores EP, va un poco en la misma dirección. No sé, está ya trillado. Hemos jugado mucho con ciertos recursos y ahora mola buscar elementos nuevos a la hora de componer e incluso en el sonido. Pero bueno, eso se va a ir desarrollando poco a poco. Tampoco es como que ahora queramos hacer una movida totalmente distinta, aunque sí que se nos van ocurriendo nuevas ideas que ya se desarrollarán. Pero claro, hacer todo el rato lo mismo es un coñazo.

–Dave Grohl dijo una vez que los discos se debían grabar al finalizar la gira. No sé si estáis de acuerdo, pero la idea es un poco que quizás las canciones adquieren más matices a la hora de grabarlas.

–Martín: Lo bueno es que nosotros ya veníamos girando muchas de las canciones que hay en el disco y sabíamos lo que queríamos hacer en cada una. Ya hemos tocado mucho las canciones…

–Juan: Algunas, y otras todo lo contrario.

–Martín: Exacto. Hay otras que no hemos tocado en absoluto.

–Diego: Es un contraste absoluto porque hay canciones del disco, más o menos la mitad, que tenemos supertrilladas, y el otro 50% no las hemos tocado todos juntos jamás.

–Martín: Es un poco raro. También es verdad que todos los ensayos que hagamos ahora, como tenemos tantos conciertos, no creo que vayamos a darle muchas más vueltas. La mayoría del tiempo que hagamos en el local de ensayo será para seguir tocando y buscando cosas que al final nos gustan. Creando cosillas, ver lo que funciona y lo que no. Fallar mil veces (risas).

–Lo que sí ha cambiado un poco es que cuando empezasteis, y lo habéis reconocido, no teníais ni idea de tocar. Ya lo dice 'Las canciones de Juanita': «No sonamos mal, sonamos mejor que ayer».

–Mario: Yo de grabar en un estudio, cuando hicimos el primer EP, no tenía ni puta idea. Aprendimos desde cero. Ya en el disco sabía más qué hacer y por qué elegir un arreglo y no otro para darle sentido a todo. También he aprendido mucho grabando este disco, pero eso, que incluso he aprendido más por el hecho de que ya es un terreno en el que me manejo mejor, porque al principio éramos unos 'mataos' (risas).

–También, por decirlo de alguna forma, os colgaron al principio el sambenito de que teníais que ensayar más o de que si ensayarais más, seríais la ostia. ¿Estáis un poco cansados de eso, porque realmente lleváis poco tiempo en el mundo de la música?

–Diego: ¡Qué va!

–Martín: Tampoco es el objetivo.

–Diego: Lo analizamos el otro día. De hecho, estuvimos nominados hace nada para el premio al mejor directo –Premios MIN 2019–, que no nos lo llevamos, junto a Triángulo de Amor Bizarro, Belako… Bandas que nosotros tenemos como referentes en cuanto a sonido y que llevan años tocando, y eso dice mucho de nosotros. Al fin y al cabo solo llevamos dos años de bolos.

–Martín: Lo que hace divertido a un concierto no creo que sea el virtuosismo. Es porque salimos al escenario y todo es un poco inmediato, espontáneo, animado… Una cantidad de adjetivos que si nos ponemos ahora de repente supertiquismiquis y superprofesionales y con un sonido de la ostia, y somos unos aburridos tocando, la peña dirá que antes los conciertos eran mejores.

–Volvéis a la esencia del rock y de la movida madrileña, de salir a pasarlo bien sobre el escenario en lugar de ofrecer una propuesta un poco más encorsetada.

–Martín: Es de salir y pensar que tenemos este escenario para nosotros, subirnos y tocar. Esta mañana hemos hecho la prueba en el Warm Up y ha sonado de puta madre, pues como que ganazas de tocar. Punto pelota. No nos comemos más la cabeza.

–Sois conscientes de que el Warm Up es el primer festival grande que vais a tocar una vez publicado el álbum. La gente lleva aquí una semana hablando del concierto de Carolina Durante…

–Diego: Espero que para bien (risas).

–Sí, en su mayor parte. La pregunta es si eso os pone más nerviosos.

–Diego: Cuando hemos llegado, les he comentado a ellos que este bolo es importante. Es el primer festival que hacemos como un grupo que más o menos está consolidado, en un escenario tocho.

–Mario: Hoy, por ejemplo, tengo más miedo a cagarla. Cuando llevemos no sé cuántos conciertos más, ya me dará igual, pero hoy es a ver cómo suenan las canciones. Esta semana ha sido la primera que hemos tocado algunas de ellas. Y eso, como la gente tiene esas expectativas, pues da más palo. Confío en que va a salir bien, pero es cierto que hay más presión.

[Justo cuando Mario respondía a la pregunta, Juan y Adrián saludaban desde la distancia a alguien en el 'hall'. Era Amaia, que acababa de bajar de su habitación para dirigirse al recinto del festival y preparar los últimos destalles de su concierto]

–Aprovechando que Amaia acaba de hacer acto de presencia. ¿Habrá colaboración esta noche?

–Diego: Habrá.

–Juan: Pero qué más da, si esto va a salir después (risas).

–Y tras los piques y 'pullitas' a Taburete, ahora ha salido la canción 'Nuevas formas de hacer el ridículo' en la que se habla de las redes sociales y de un tal Mikel, y la gente interpreta que se trata de Mikel Izal. Os gusta jugar con la ambigüedad.

–Diego: Me gusta jugar. Dejémoslo ahí. Se juega.

–Si él viniera por aquí ahora…

–Diego: ¿Quién?

–Un tal Mikel, que por cierto, ayer actuó Izal en Murcia y lo mismo todavía sigue por el hotel.

–Diego: Seguro que fue un mogollón de gente al concierto (risas).

–Cuando entrevistamos a Willy Bárcenas dejó caer que si existiera una verdadera rivalidad entre Taburete y Carolina Durante, a vosotros os gustaría más.

–Diego: ¿Que nos gustaría a nosotros más que a ellos? (Risas). Lo disfrutaríamos más…

–Martín: También van devolviendo.

–Diego: Andan devolviendo ahora, eh. Mola que haya un poco de pique, le da un poco de jugo, de vidilla a la música, macho, ¡que estamos todos ahí más parados!

–Mario: A mí lo que me gusta es el buen rollo. El 'beef' –pique– para los raperos (risas).

–Más allá de lo de Mikel, la canción habla sobre las redes sociales e internet y del 'instagramer' salido.

–Martín: La canción va realmente de la hipocresía de seguirse por redes y tener un trato por ese medio y luego otro diferente en la vida real. Lo otro simplemente amplía un poco el registro de malos usos que se pueden hacer de las redes sociales.

–Diego: Es como una ramita de lo que es la canción, que sería como el árbol.

–Martín: La canción va sobre cómo no usar las redes sociales.

–Al hilo de lo de Taburete, y como mañana estará aquí Noel Gallagher, hemos de confesar que en el test que hacemos a todas las bandas y en el que preguntamos cuál es el mejor de los dos hermanos, Willy Bárcenas –aunque no ha sido el único– no tenía claro quién era cada uno.

–Diego: Yo te diría que musicalmente Noel, pero Liam me parece curioso, un personaje.

–Martín: ¿Que no sabía quién era cada uno? Cada uno maneja sus referencias.

–Diego: Creo que Oasis tiene poco que ver con el sonido de Taburete.

–De cara al futuro, ya habéis dicho que os gustaría hacer un EP con colaboraciones, versiones…

–Martín: La verdad es que se nos quedó en el tintero colaborar con más gente, y hay algún tema por ahí que nos gustaría hacer una versión. Para no hacer nada durante 'X' tiempo, pues igual publicar algo así más ligero.

–Diego: Sí, rollo 'single' como el que sacamos con Amaia.

–¿Tenéis a alguien en mente?

–Martín: Es que te podría decir uno ahora y quizás en septiembre otro diferente. Ni idea.

–Diego: Hay varias opciones.

–¿Y os haría ilusión aparecer en la letra de la canción de algún grupo, al igual que vosotros hacéis numerosas referencias?

–Mario: A mí me da igual

–Martín: Yo tampoco tengo ningún tipo de interés en que nos mencionen.

–Diego: Bueno, si te mola un grupo y hace una referencia a ti, es algo que te hace ilusión, evidentemente.

–Martín: Sí, pero que no sé si debería sentir orgullo

–Diego: No, no.

–En vuestro disco hay varias, como a Él Mató a un Policía Motorizado.

–Diego: Lo hago de manera espontánea, porque forma parte de mi vida.

–Martín: Ellos están en el momento de su carrera en el que se les puede citar, pero a unos chavales que llevan dos años. Puede ser algo muy inmediato, muy pop, o no le encuentro mucho sentido.

–Diego: Creo que no tiene que ver con que el grupo lleve una especie de recorrido para que se le tenga que citar.

–Martín: Obviamente, podría ser algo así como una 'pullita'.

–¿Y a qué se debe vuestro guiño al 'hombre del tiempo' de TVE, Martín Barreiro, en 'El año'?

–Diego: Martín Barreiro empezó a seguirnos desde el principio, desde que sacamos 'La noche de los muertos vivientes', e incluso se subió a cantar con nosotros en el festival Ebrovisión esa canción para cerrar el concierto. Me hacía gracia hacerle un guiño.

–Mario: Lo vemos de vez en cuando y es un tío supermajo.

–Es muy gracioso todo ese ritual que hace cuando presenta 'El Tiempo', con esos trajes ajustados, por no decir unas cuantas tallas menos de lo que debería…

–Juan: Se desabrocha el botón, tal…

–Diego: Me dijo que se desabrochaba los botones de la chaqueta para llegar al norte cuando señala en el mapa. Que si no, no llega (risas).

[En este momento se incorpora a la entrevista Carlos Hernández Nombela, productor de grupos como Los Planetas, Viva Suecia, Triángulo de Amor Bizarro, Sidecars, La Habitación Roja… y que acompaña en la gira a Carolina Durante como ingeniero de sonido en directo]

–Aquí en Murcia tenemos al periodista deportivo Alfredo Duro como fan de Viva Suecia.

–Diego: ¿En serio? ¿Es muy fan?

–Es superfan, desde muy al principio. ¿Qué os parecen las declaraciones de Carlos Hernández de hace unos meses en 'Alternavivo' diciendo que el mejor disco del año será el de Viva Suecia?

–Martín: Estaba barriendo para casa, haciendo su trabajo. Le pagan.

–Diego: Viva Suecia no tiene nada que hacer con nosotros. ¡Flipaos! (risas).

–En su defensa diremos que también comentó que le hubiera gustado producir vuestro disco.

–Carlos: Es verdad. Me hubiera gustado.

–Juan: A mí también, Carlos (risas).

–Carlos: Pero lo hizo Bernardo Calvo, y lo hizo de puta madre.

–Ahora que hablamos de este tema. A Amaia le ha producido Santiago Motorizado de Él Mató a un Policía Motorizado. ¿Os veis haciendo una colaboración con alguien que os guste?

–Diego: ¿De Argentina? Nos gustaría colaborar con varios grupos. Bestia Bebé me mola mogollón. Con Anabella de Las Ligas Menores. Si me pongo a sacar grupos…

–¿Os gustaría también producir?

–Martín: Yo por ahora no tengo ningún tipo de interés.

–Diego: Con aprender a tocar bien

–Carlos: Bueno, Juan es productor.

–Juan: Yo quiero que me enseñe Carlos Hernández.

–Martín: El disco de Axolotes Mexicanos lo ha producido Juan.

–Juan es el que más controlaba de música de todos antes de empezar.

–Diego: Juan es el genio. Es el más 'musiquitas' del grupo.

–Juan: No será para tanto, eh (risas).

–Diego: Mario también quería… hacer algún arreglillo.

–Mario: Sí.

–Diego: ¿Eres arreglista o qué?

–Mario: Eso sí. Ahora he metido unas guitarritas en el disco que va a salir de La Bien Querida. Y a ver qué tal queda eso.

–Diego: Si sale (risas).

–Mario: Me parece muy divertido grabar guitarras.

–¿Cómo trabajáis el tema de la composición en el grupo?

–Diego: Es como muy caótico.

–Martín. Traemos ideas así como a cholón, nos pasamos audios.

–Diego: Quien haga algo que mole, pues a tope con eso. Y ya está. Es básicamente eso.

–Martín: Lanzamos ideas ahí al grupo, las tocamos en el local y si nos mola, para adelante. Y si no…

–Diego: Si Martín hace algo con una línea de bajo que mole, intentamos crear algo alrededor, o si yo tengo una melodía de voz con letra y está guay, lo mismo. E igual con Mario.

–Martín: Y los demás nos ajustamos.

–Cuando tú Diego escribes algo en casa, como «¿Qué te parece vomitar las cosas que nos dijimos?» de la canción 'KLK', y luego hay mucha gente que usa tus frases en Twitter o Instagram, ¿llegas a acostumbrarte a eso?

–Diego: A mí me hace ilusión. Creo que todavía queda tiempo para que me acostumbre. Me hace ilusión cuando hay miembros de grupos referentes nuestros que nos molan y que se me acercan y me dicen que les gusta cómo escribo. Ahí es cuando realmente me siento muy bien conmigo mismo.

–Ya no es el fan, sino alguien que se dedica a la música.

–Diego: Exacto.

–Pues mucha suerte en el concierto de esta noche.

–Diego: Gracias.