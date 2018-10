La segunda oportunidad de MGMT La banda MGMT, durante su actuación en el festival SOS 4.8, en 2011. / Israel Sánchez La banda norteamericana, tras su frío paso por el SOS 4.8 en 2011, encabeza este viernes el festival Welcome, donde estará acompañada de los cartageneros Nunatak y La Casa Azul MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Murcia Miércoles, 24 octubre 2018, 14:36

Unos veinteañeros publican su primer álbum y se convierte en el disco del año, con canciones que suenan en todas las emisoras de radio y nominaciones y premios en los galardones más prestigiosos de la industria musical, pero ya no pueden igualar ese éxito durante el resto de su carrera. ¿Os suena la historia? Bien podría ser la de MGMT, una banda neoyorkina formada por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser que irrumpió en el panorama internacional allá por el año 2008 con su sobresaliente debut, 'Oracular espectacular', y que no ha sabido acercarse a ese nivel de brillantez en sus siguientes trabajos, principalmente porque dejó el listón demasiado alto, aunque por el camino ha dejado numerosas perlas musicales.

Su nueva obra, 'Little dark age', que salió a la venta el pasado 9 de febrero tras cinco años de silencio, tampoco cumple del todo las expectativas y posiblemente sea el álbum más flojo de los norteamericanos –cada vez más alejados del rock psicodélico de sus inicios y asentados en el 'electropop' y la experimentación–, que encabezarán el festival Welcome Estrella de Levante que como cada año se celebra en la Plaza de Toros de Murcia, el viernes 26 de octubre. La Casa Azul y los cartageneros Nunatak completan el atractivo cartel.

Y es que el concierto de bienvenida universitaria, tras la presencia de Franz Ferdinand y The Hives como principales reclamos internacionales en las dos anteriores ediciones, apuesta de nuevo por un grupo que puede considerarse más de culto que comercial, como ya probó la organización con Wilco en 2012, una elección que hubiera encajado mejor en un festival como el SOS 4.8 –eso sí, cuando bebía directamente del Primavera Sound y no había sufrido la estandarización (es lo que sucede cuando se reduce drásticamente el presupuesto) de los últimos años–.

Welcome Cúando Viernes 26 de octubre Dónde Plaza de Toros de Murcia Horario 20.00 horas Quién Nunatak, La Casa Azul y MGMT

El concierto de MGMT permitirá experimentar en vivo la magia de dos de las canciones más icónicas de la última década, 'Time to pretend' y 'Kids', además de otros temas imprescindibles como la bailable 'Electric feel', la 'beatleliana' 'Weekend wars', la hipnótica 'Flash delirium' y los 12 minutazos de la progresiva 'Siberian breaks'.

El mayor hándicap al que debe enfrentarse la banda es el de sus presentaciones en vivo. Y es que el tándem Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, quienes formaron el grupo durante su primer año en la universidad –la típica historia americana–, dejaron un sabor agridulce en su única visita a la Región. MGMT era uno de los principales atractivos de la cuarta edición del SOS 4.8, en 2011, pero despidieron su concierto con la mitad de público con la que empezaron, la misma noche en la que sí brilló Two Door Cinema Club en el escenario pequeño.

No obstante, el Welcome ofrece la oportunidad de ver a una banda de primer nivel internacional –llegará a la Plaza de Toros de Murcia tras pasar este verano por varios de los festivales más importantes de todo el mundo, como Mad Cool (España), Firefly (EE UU), Rock Werchter (Bélgica), Nos Alive (Portugal), Splendour in the Grass (Australia) y Fuji Rock (Japón)–, con precios populares gracias a las promociones que cada año lanzan Estrella de Levante para el público en general y la Universidad de Murcia para sus estudiantes, de las que se encuentran ya agotadas las de pista. 'La Verdad', a través de 'Oferplan', también ofrece un interesante descuento del 20%.

La banda cartagenera Nunatak, con su 'Nunatak y El Tiempo de los Valientes', grabado ya bajo el sello de la multinacional Warner, inaugurará la fiesta universitaria –la apertura de puertas es a las 20.00 horas–. La Casa Azul, que pronto estrenará su próximo disco, 'La gran esfera', serán los encargados de poner al público antes del plato fuerte.

AfterWelcome en la Sala Musik

Pero la música no acaba aquí. Y es que el grupo murciano Kracauer protagonizará el AfterWelcome y ofrecerá un concierto en la Sala Musik, donde desgranará las canciones de su primer disco, '...en la era de la reproducción digital', y mostrará algún avance de su continuación, que está grabando en la actualidad con el productor Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Enrique Bunbury, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia, La Habitación Roja, Sidecars…), y que tiene pinta de convertirse en una de las revelaciones de 2019. Recomendado para los amantes de la música indie con sintetizadores. Don Fluor y Contractura DJ a los platos coronarán la noche. La entrada es libre.