Chris Slade: «Volver con AC/DC significó que todavía podía tocar al máximo nivel» Chris Slade tocando la batería en uno de los conciertos de su banda. / Promo El batería de los australianos, de 72 años, ofrecerá este viernes en el Garaje Beat Club de Murcia un concierto especial en el que repasará las canciones de los artistas y músicos con los que también ha colaborado durante su carrera, como Tom Jones, David Gilmour, Jimmy Page y Gary Moore MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Miércoles, 2 octubre 2019, 20:13

¿Volverá AC/DC a publicar un disco y a salir de gira? Seguramente esta es una de las mayores incógnitas en el panorama del rock. Los últimos rumores apuntan a que la banda australiana podría estar grabando nuevas canciones con los regresos del cantante Brian Johnson, una vez recuperado de la pérdida de audición que hizo que fuera sustituido por Axl Rose, de Guns N' Roses, y del batería Phil Rudd, que ya parece que ha superado sus problemas judiciales. Pero todo sigue en el aire. Lo que sí es seguro es que su último batería y quién sabe si todavía dueño de las baquetas, Chris Slade (Pontypridd, Gales, 1946), estará este viernes, 4 de octubre, en el Garaje Beat Club, a las 22.30 horas (apertura: 22.00), para presentar su espectáculo 'The Chris Slade Timeline show', que también pasará por Barcelona, Madrid y Vitoria. Y lo hará junto a una banda con la que interpreta las canciones de los grupos y artistas con los que el británico ha colaborado a lo largo de sus 55 años de carrera, que es lo mismo que decir algunos de los mejores temas de la historia del rock ('Back in black', 'Confortably numb', 'Highway to hell', 'Thunderstruck'…). Y es que su currículum, tanto en el estudio como en directo, incluye a AC/DC (1989-1994 y 2015-¿?), Tom Jones, David Gilmour, The Firm (con Jimmy Page y Paul Rodgers), Uriah Heep, Asia, Gary Moore y Manfred Mann's Earth Band.

A sus 72 años, Slade sigue con la misma energía de cuando comenzó con solo 17. ¿Su secreto? Las artes marciales. O eso dice. Aunque lo que no confiesa bajo ningún concepto –su rotundidad solo hace acrecentar las dudas– es si sigue formando parte de AC/DC tras participar en la gira 'Rock or Bust' en 2015 y 2016, que pasó por ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Sevilla, la última de los australianos hasta nuevo aviso, con quienes ya aporreaba la batería en los 90 –solo hay que ver el mítico vídeo de 'Thunderstruck', donde es fácil reconocerlo al ser el único sin melena–. El británico puede presumir de haber sido reclutado dos veces por los hermanos Young y de una carrera fuera de la banda de las antípodas casi igual de grande.

–¿Cómo describiría 'The Chris Slade Timeline show'? ¿Qué puede esperar el público?

–Es un gran concierto de rock, con toda la maestría musical adquirida durante mis 55 años como batería profesional. Además, los miembros de la banda son algunos de los mejores músicos con los que he tocado en mi vida. Está James Cornford, en la guitarra principal; Michael Clark, en la guitarra rítmica y los teclados; Andy Crosby, en el bajo; Steve Glasscok como cantante, y Paul 'Bun' Davis para cantar los temas de AC/DC.

–Y después de esos 55 años de carrera, ¿cómo le queda todavía energía para hacer otra gira?

–Uso la Fuerza (risas). Bueno, en serio puedo decir que tengo experiencia de décadas en las artes marciales y recurro a ellas para usar mi energía de forma efectiva. Si no pudiera tocar más con energía, dejaría de hacerlo.

–Siento una enorme curiosidad sobre cómo es la experiencia de tocar la batería con Tom Jones y con AC/DC, al ser dos tipos de música totalmente diferentes. ¿Fue como una especie de reto para usted? ¿O realmente cree que los buenos músicos deben tocar cualquier estilo musical?

–Creo que sí. Debes mantener siempre la mente abierta. El concierto de 'Timeline' solo es posible porque los músicos y cantantes que me acompañan pueden adaptarse y tocar los diferentes estilos musicales. De Tom Jones a AC/DC existe una enorme diferencia en la forma de tocar, pero en esencia ambos requieren ritmo.

–Viendo los repertorios de conciertos de giras anteriores, se nota esa variedad, aunque debe ser difícil elegir las canciones. De Tom Jones, ¿por qué ha elegido tocar 'Deliah'? Y de AC/DC suele combinar canciones más antiguas como 'Riff Raff' y 'Whole Lotta Rosie' con otras elecciones más obvias, como 'Highway to hell' y 'Thunderstruck'.

–Realmente nos gusta mezclar y también tocar aquellas canciones que son más populares. Todos esos temas que dices es cierto que forman parte de nuestro repertorio. Y en cuanto a 'Deliah', piensa que es una canción que la ha tocado hasta Bruce Dickinson, de Iron Maiden.

–Aunque esta será su primera visita a Murcia, ya ha pasado por España con otros grupos y no hace mucho con AC/DC. ¿Qué piensa del público de aquí?

–Lo que puedo decir es que después de la experiencia con el público español durante la gira 'Rock or Bust' de AC/DC, creo honestamente que son de los fans más apasionados y receptivos con la música.

–Jimmy Page, Angus Young, David Gilmour, Gary Moore… ¿Quién es el músico más talentoso con el que ha tocado?

–No podría decirte solo uno. Cada uno tiene su propio talento especial y los aprecio a todos.

–Parece que hoy en día el rock ha sido eclipsado por el pop, el hip hop y otros géneros. ¿Estamos cada vez más cerca de eso que dicen de que 'el rock ha muerto'? ¿O todavía goza de buena salud, viendo el cartel de los festivales?

–Con AC/DC tocamos en estadios ante 80.000 personas cada noche y es un grupo que ha vendido decenas de millones de discos en todo el mundo. ¿Cómo puede alguien decir que el rock ha muerto?

–Entonces, ¿qué opina de la actual industria musical?

–Mi opinión es la misma de siempre, que hay alguna música que es buena y otra que es mala.

–¿Qué significó para usted volver a AC/DC en 2015 para la gira 'Rock or Bust'?

–Que todavía podía tocar al máximo nivel, incluso a mi edad.

Chris Slade, en la batería, en los ensayos en Sídney para la gira 'Rock or Bust' de AC/DC, en 2015. / David Gray/Reuters

–Supongo que fue una experiencia muy diferente a su primer periodo en la banda, entre 1989 y 1994, tras el que incluso estuvo a punto de dejar la música.

–Lo cierto es que sí que llegué a dejar la música. Empecé a ir a la escuela de arte y no cogí una baqueta en tres años. Cuando me uní a la gira 'Rock or Bust' fue una experiencia diferente, pero como dije anteriormente, todos los músicos se tienen que adaptar a las circunstancias.

–¿Y cómo es Axl Rose en las distancias cortas, más allá de todo lo que se ha escrito sobre él en la prensa y las críticas de que es un divo endiosado?

–Pues he de decir que Axl me pareció un buen tipo y muy divertido, sin ninguno de esos rasgos negativos con los que era descrito en los medios de comunicación. Aparte de que es obviamente un cantante tremendo.

–¿Cómo se vivió en el seno del grupo la muerte de Malcolm Young en 2017?

–A Malcolm se le echa mucho de menos en la banda. En mi opinión, es el mejor guitarrista rítmico.

–Ahora mismo existe mucha incertidumbre sobre quiénes son los miembros actuales de AC/DC. ¿Sigue usted siendo el batería oficial?

–Lo siento, pero no puedo responder nada sobre la situación actual de AC/DC.

–¿Y supongo que menos aún confirmar si la banda ya ha grabado un disco o lo va a hacer próximamente?

–Exacto. No puedo decir nada sobre la situación actual de la banda o sus planes de futuro.